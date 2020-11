Combien de temps pouvons- nous survivre sans eau

La rivière n'était pas loin. Chaz Powell pouvait voir le fleuve Zambèze se jeter sur les rochers à quelques centaines de mètres plus bas. C'était incroyablement proche, mais hors de sa portée.

"Je ne peux pas décrire à quel point j'avais soif" souligne Powell. Chancelant au bord d'une falaise, il était à court d'eau et n'avait aucun moyen de descendre jusqu' à la rivière. Se rappelant la position délicate dans laquelle il se trouvait, Powell décrit un sentiment de panique accablant alors qu'il s'interrogeait comment trouver quelque chose a boire afin d'étancher sa soif.

"A ce moment, je commençais a sentir un malaise," dit- il . "Je commençais a sentir la fièvre, et ma température a augmenté de façon incontrôlable."

Powell, un guide d'expédition de Shropshire au Royaume Uni, était sur le point d'expérimenter ce que c'est que d'être bloquée dans un endroit ou même ce que nous prenons pour acquis devient un luxe.

Dans la plupart des pays développés, il est facile d'accéder a l'eau potable par le simple geste d'ouvrir un robinet. Dans ces pays, les populations versent des gallons dans les égouts tous les jours inconsciemment soit en se brossant les dents, en prenant la douche ou en tirant la chasse d'eau de leurs toilettes. Mais plus d'1,1 milliards de personnes n'ont pas accès a l'eau potable dans le monde, et au moins 2,7 milliards d'autres parviennent a s'en procurer difficilement pendant au moins un mois par année.

L'eau est l'un des ingrédients fondamentaux de notre vie sur Terre et le corps humain est principalement composée d'eau. Lorsque nous sommes contraint de ne pas en consommer, les choses peuvent vraiment mal tourner et de façon rapide.

Powell a commencé une expédition qui a durée plus de deux moins le long du fleuve Zambèze. son périple a commencé en Zambie à la source de l'une des plus longues rivières sur le continent africain. Il a suivi le fleuve en passant par l'est de l'Angola, puis en traversant les frontières de la Namibie et du Botswana, jusqu'à atteindre les gorges à la frontière de la Zambie et du Zimbabwe, après les chutes Victoria. A ce niveau, le terrain est devenu presque impraticable pour le piéton.

"Les gorges sont des falaises abruptes qui creusent le paysage sur environ 150 miles", explique Powell. C'était en août 2016, et une période durant laquelle la région enregistre les fortes températures; ces dernières peuvent atteindre 50 ° C (122 ° F) pendant la journée. Powell, qui avait 38 ans à l'époque, a dû marcher à cette période de l'année pour éviter les plaines inondables de Barotse, qui sont sous l'eau environ 90% du temps.

Son expédition s'est bien passé au début, il a pu parcourir environ 36 km par chaque jour. Mais une fois dans les gorges, Powell était obligé de ralentir. «J ai marché peut-être quelques kilomètres par jour, , juste en passant par-dessus des rochers», dit-il. "C'était si lent."

A ce rythme aussi lent, Powell estimait qu'il lui faudrait au moins un mois pour se rendre à l'autre bout des gorges. Et il commençait a manquer de nourriture et d'eau vu qu'il n ' y avait aucun endroit où il pouvait s'approvisionner. «La seule chose que j'ai vue quand j'étais là-bas, c'était des babouins lançant des pierres et d'énormes chutes d'eau traversant cette immense gorge», dit-il.

Après deux semaines à essayer de se frayer un chemin à travers la gorge sans succès, Powell a décidé de changer de route. Sur sa carte, il pouvait voir une autre rivière qui se déverse dans le fleuve Zambèze qui avait l'air assez importante. «Je me suis dit que je pouvais monter au sommet, il faudrait environ 20 km (12 milles) pour arriver à cette autre rivière», dit-il. "Mais a ce stade je ne savais pas à quoi allait ressembler le sommet , je pensais juste que" c'est potentiellement quatre heures de marche rapide, je pouvais le faire "."

La première étape de la déshydratation est la soif, qui se déclenche lorsque 2% du poids corporel est perdu.

Prenant départ à 4 heures du matin, Powell a traversé les falaises avec des bouteilles de deux litres d'eau. Il était habitué à boire l'eau du fleuve et ne voyait aucun intérêt a prendre de grande quantité d'eau. Quand il a commencé à marcher, il faisait déjà 48 ° C , et trois heures plus tard, il est sorti de la gorge, qui, selon lui, se situait entre 750 m (2475 pieds) et un kilomètre d'ascension. À ce stade, il lui restait une bouteille d'eau. Mais quand il a atteint le sommet, ce n'était pas ce à quoi il s'attendait.

"Dans mon esprit, je m'attendais a trouver un sol plat, facile pratique pour la marche, mais j'ai trouvé un sol jonchés d'épines et ce n'était qu'une série de petites collines qui descendaient vers la gorge", explique Powell. Après trois heures de marche en rond à la recherche d'un chemin, il a épuisé sa réserve d'eau.

«J'aurais probablement marché environ quelques kilomètres, si c'était le cas», dit-il. "Je ne parvenais pas à trouver un chemin pour sortir de la zone rocheuse , alors j'ai décidé que j'allais essayer de redescendre." Mais il ne s'est pas retrouvé au même endroit que le point de départ. Et il était au bord d'une falaise. Il pouvait voir de loin la rivière bien entre les montagnes , mais il n'y avait aucun moyen de descendre.

Plus de deux milliards de personnes au monde n'ont toujours pas accès a l'eau potable (Credit: Getty Image)

En moyenne, l'eau représente 60 - 70% du corps humains, en fonction de l'âge. Notre corps en perd a travers les urines, la sueur, les excréments et la respiration. Et nous devons boire de l'eau constamment et bien manger ( environ un tiers d'eau que nous consommons provient de la nourriture). Si nous ne le faisons pas, le corps se déshydrate.

"Quand nous avons soif, le corps humain récupère toute la quantité d'eau restante," explique Dileep Lobo, professeur de chirurgie gastro-intestinale, qui étudie l'équilibre des fluides et des électrolytes. "Nos reins envoient moins d'eau à notre vessie, ce qui change la couleur des urines. Lorsque nous transpirons moins, la température corporelle augmente. Le sang devient plus épais et lent. Pour maintenir les niveaux d'oxygène, le rythme cardiaque augmente."

La vitesse à laquelle la déshydratation se produit varie en fonction des plusieurs facteurs. Mais sans eau sous une température de 50 ° C (122 ° F), associée à un exercice extrême, la déshydratation peut rapidement devenir mortelle. «Les humains ont une limite supérieure de tolérance à la chaleur, au-delà de laquelle nous souffrons de stress thermique et même de mort», dit Lobo. "Les taux de mortalité augmentent quand les températures sont basses , mais augmentent encore plus fortement durant les périodes de chaleur."

Une légère déshydratation peut provoquer la fatigue et réduire notre capacité physique.

Quand nous menons un effort physique, le corps humain perd entre 1.5 - 3 litres d'eau chaque heure à cause de la sueur. Un autre 200-1 500 ml (0,3-2,6 pintes) peut être perdu sous forme d'humidité dans l'haleine, en fonction de l'humidité de l'air ambiant.

Et les conséquences sur le corps humain peuvent être profond. Quand nous perdons de l'eau, notre capacité a réguler la température a travers la transpiration diminue, ce qui augmente augmente la température corporelle; par conséquent plus de risques.

Quand nous perdons plus d'eau que nous en consommons, le sang devient épais et plus concentré, ce ce qui signifie que notre système cardiovasculaire doit travailler plus fort pour maintenir notre tension artérielle.

Nos reins essaient de compenser la perte en eau en retenant plus d'eau par une réduction de la miction. L'eau s'écoule également de nos cellules vers les vaisseaux sanguins, ce qui entraîne une diminution de leur taille. Lorsque nous perdons 4 % de notre poids corporel sous forme d'eau, la tension artérielle baisse et des évanouissements peuvent survenir.

La troisième phase , lorsque 7 % du poids corporel est perdu, le corps commence à enregistrer des lésions des organes. "Le corps a du mal à maintenir la pression sanguine", explique M. Lobo. "Pour survivre, il ralentit le flux sanguin vers les organes non vitaux, tels que les reins et l'intestin, ce qui peut causer des problèmes. Si les reins ne filtrent pas le sang, les déchets cellulaires s'accumulent rapidement. Vous mourez littéralement d'envie d'un verre d'eau".

La rareté de l'eau devrait devenir plus fréquente en raison du changement climatique(Credit: Alamy)

La rareté de l'eau devrait devenir plus fréquente en raison du changement climatique(Credit: Alamy)

Cependant, certaines personnes peuvent non seulement survivre à une déshydratation aussi sévère, mais elles peuvent même continuer à être performantes à des niveaux élevés.

Le coureur de fond et coach Alberto Salazar a transpiré environ 3.06 litre par heure dans la chaleur étouffante de Los Angeles pendant le marathon olympique de 1984 et a perdu 8% de son poids.

Il a pu se réhydrater rapidement après le marathon et il avait une équipe de médecin pour s'occuper de lui.

Dépourvu d'eau et sans aucun moyen d'accéder à une source d'eau, Powell a décidé de chercher de l'aide. Il a lancé l'appel SOS en utilisant une application de son téléphone, liée directement a un operateur basé aux Etats Unis. Mais ses interlocuteurs ne parvenaient pas à joindre des sources d'eau ou une aide dans la zone. Il a commencé à paniquer.

Désespéré, Powell a commencé à creuser un trou dans le sol pour se rafraichir, il a même bu ses urine qu'il a mélangé avec un sachet de réhydratation.

Dans le cas d'un adulte en bonne santé; l'urine est composé de 95% d'eau et des déchets, provenant des reins et constitué de sels et de l'ammoniac. Lorsqu'une personne est déshydratée, la teneur en eau diminue considérablement, ce qui la rapproche de l'eau de mer.

Lorsque la déshydratation s'aggrave, elle peut affecter le fonctionnement de notre cerveau, perturbant notre humeur et notre capacité à penser clairement"Bien qu'il ne soit pas dangereux de boire de l'urine à court terme pour se réhydrater, la réponse physiologique à la déshydratation est de conserver le sel et l'eau", explique Lobo. "La production d'urine diminue et, au bout du compte, l'homme peut développer des lésions rénales aiguës et une anurie (lorsque les reins ne produisent pas d'urine). Par conséquent, la quantité d'urine à moyen terme ne sera pas suffisante pour maintenir une hydratation adéquate".

L'ajout du sels de réhydratation en l'absence d'eau pouvait aider Powell a remplacer le sel et le sucre, mais ils risqueraient également de provoquer d'autres déséquilibres dans son corps. Dans les cas extrêmes, un déséquilibre des niveaux de sel peut entraîner des crises d'épilepsie et même des hémorragies cérébrales.

Dans son trou, la température corporelle de Powell se stabilisait mais il devenait de plus en plus déshydraté. Il s'est alors rappelé avoir regardé un documentaire intitulé "Walking on the Nile"dans lequel le journaliste Levison Wood, alors qu'il marchait le long du fleuve, avait eu un coup de chaleur. "Je me souviens avoir pensé que cela s'était produit très rapidement", dit Powell. Alors, dans ma tête, je me suis dit : "J'ai trop chaud, ça m'arrive, je suis vraiment malade".

Finalement, l'équipe SOS a dit à Powell qu'ils pouvaient lui envoyer un hélicoptère, mais que cela prendrait quatre heures. "Je serai mort dans quatre heures", se souvient-il en pensant. "A la fin, je me suis dit que je préférais mourir en tombant d'une falaise plutôt qu'en restant assis ici", dit-il. Il a examiné la falaise et a vu quelques racines d'arbres exposées auxquelles s'accrocher. Il a donc décidé d'essayer de descendre, mais il est tombé de 4,5 mètres, se blessant sur le nez au passage.

Sa décision de tenter l'ascension est peut-être due en partie à la déshydratation elle-même. Quand la déshydratation s'aggrave, elle peut affecter le fonctionnement de notre cerveau; affectant au passage notre humeur et notre capacité à réfléchir. Le flux sanguin vers notre cerveau et le volume cérébral diminuent. Une déshydratation légère ou modérée - une perte de 2 % ou plus d'eau - peut altérer notre mémoire à court terme, notre vigilance, nos capacités arithmétiques et nos capacités de coordination, en particulier lorsque nous effectuons des activités exigeantes dans un environnement chaud.

Certaines études, menées auprès des personnes âgées, montrent un impact dans les cas de délires.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Des somaliennes jouant au football

Quand nous sommes déshydratés, nous nous fatiguons facilement et notre capacité physique se détériore. (Credit: Getty Image)

Mais poussé par une augmentation de l'adrénaline et le désir de vivre, Powell a poursuivi sa descente de la falaise , s'accrochant à tout ce qu'il trouvait sur son passage. Lorsqu'il a atteint les rives du fleuve, il s'est évanoui pendant un court instant avant de se réveiller.

"Mes mains saignaient, mon visage était couvert de sang, mes jambes étaient meurtries", dit-il. Malgré cela, Powell a continué à descendre la falaise pendant près d'une heure jusqu'à ce qu'il retourne sur les rives du fleuve. Il est resté assis là pendant une heure, à se rafraîchir et à boire de l'eau, jusqu'à ce qu'il puisse prendre son téléphone satellite pour dire à ses sauveteurs qu'il allait bien.

"Chaz s'est sauvé en trouvant une source d'eau et de l'ombre", explique Natalie Cookson, médecin stagiaire en médecine d'urgence travaillant à Londres. "Se reposer à l'ombre réduit la température du corps, ralentissant le processus de déshydratation."

Plus important encore, lorsque Powell a finalement atteint le fleuve, l'eau a remplacé le liquide qu'il avait perdu. "La déshydratation est réversible et en remplaçant l'eau du corps, une récupération complète est probable", dit Cookson.

La déshydratation peut également provoquer le durcissement de parties vitales du système cardiovasculaire, comme les vaisseaux sanguins, ce qui augmente le risque de crise cardiaque.

S'il n'avait pas réussi à se réhydrater, les reins de Powell auraient commencé à lâcher. Sans un apport suffisant d'eau pour les rincer, les toxines peuvent commencer à s'accumuler, entraînant un arrêt de fonctionnement des reins. Cela peut conduire à une forme de dommage rénal connue sous le nom de nécrose tubulaire aiguë, qui, même en cas de réhydratation, peut prendre des semaines à se rétablir.

La pression supplémentaire exercée sur son cœur aurait également entraîné des battements de cœur irréguliers, une chute de la tension artérielle et éventuellement des convulsions.

"Le corps est incapable de réguler cette chaleur, ce qui entraîne la destruction d'enzymes clés dans les voies métaboliques normales, provoquant le dysfonctionnement d'organes tels que le cerveau, le cœur et les poumons", explique M. Cookson. Cela peut finir par provoquer des crises d'épilepsie, le coma et, la mort.

La durée exacte de la vie d'une personne sans eau est encore largement débattue. La plupart des scientifiques s'accordent à dire qu'un homme ne peut survivre que quelques jours sans boire ni manger.

En 1944, deux scientifiques se sont privés d'eau - l'un pendant trois jours et l'autre pendant quatre jours - mais ont suivi un régime alimentaire sec. Le dernier jour de leur expérience, les deux hommes avaient des difficultés à avaler, leur visage était "quelque peu pincé et pâle", mais ils ont arrêté l'expérience bien avant que leur état ne se détériore au point de devenir dangereux.

Crédit photo, Chaz Powell Légende image, Chaz Powell boit de l'eau du fleuve Zambèze.

Chaz Powell a réussi à retourner à la rivière juste à temps pour pouvoir boire et se rafraîchir (Crédit : Chaz Powell)(Credit: Chaz Powell)

La capacité à se passer d'eau peut également varier considérablement d'un individu à l'autre. Il est prouvé, par exemple, que le corps humain peut s'adapter au niveau d'eau qu'une personne consomme régulièrement.

Le cas le plus long où une personne est restée sans eau est celui d'Andreas Mihavecz, un maçon autrichien de 18 ans qui était enfermé dans une cellule de police pendant 18 jours en 1979 après que les officiers de service l'aient oublié. Son cas a même été inscrit dans le livre Guinness des records.

Si peu d'entre nous sont susceptibles de connaître ce type de déshydratation extrême, environ quatre milliards de personnes souffrent de graves pénuries d'eau au moins un mois par an. Le changement climatique risque également de rendre encore plus difficile l'accès à l'eau potable dans de nombreuses régions du monde. Selon certaines estimations, jusqu'à deux tiers de la population mondiale seront confrontés à des pénuries d'eau d'ici 2025.

Pour le cas de Powell, il a pu rester dix heures sans eau et sous une chaleur torride. Il a eu de la chance. Après son retour à Livingston et une semaine de repos, il a pu poursuivre son voyage en empruntant un autre itinéraire. Il a terminé sa marche en 137 jours. Bien que son expérience ait été une leçon de patience, elle lui a aussi appris l'importance de l'eau.