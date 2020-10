Covid-long: qui sont les personnes à risque?

Crédit photo, Vicky Bourne Légende image, Vicky Bourne présente toujours des symptômes 6 mois après avoir été infectée.

L'âge avancée et le fait d'avoir plusieurs symptômes augmentent le risque de contracter le Covid-long, soulignent les scientifiques.

L'étude, vue par la BBC, estime qu'au moins une personne sur 20 est malade pendant au moins huit semaines.

Elle conclut que certains facteurs peuvent augmenter les risques de contamination. il s'agit entre autre de l'obésité et de l'asthme.

Les femmes sont également susceptible d'être contaminées par le covid long.

L'objectif de cet étude est de développer un système d'alerte précoce qui puisse identifier les patients ayant besoin de soins supplémentaires ou qui pourraient bénéficier d'un traitement précoce.

Les résultats proviennent d'une analyse des personnes qui partagent leurs symptômes et les résultats des tests dans l'application "Covid Symptom Study".

Les scientifiques analysent alors les données pour rechercher des modèles permettant de prédire qui serait atteint d'une maladie à longue durée.

Les résultats, qui doivent être publiés en ligne, montrent que le Covid-long peut toucher tout le monde, mais certains facteurs augmentent le risque.

Quels sont ces facteurs?

"Avoir plus de cinq symptômes au cours de la première semaine est l'un des facteurs de risques déterminants" fait savoir Dr Claire Steves, du King's College de Londres, à la BBC.

Le Covid-19 est plus qu'une simple toux - et le virus qui est à l'origine de la maladie peut affecter toutes les organes du corps.

Quelqu'un qui a une toux, de la fatigue, des maux de tête et une diarrhée, et a perdu son odorat- les principaux symptômes potentiels de la maladie- court un grand risque de contacter le covid long que celui qui n'a que la toux comme symptôme.

Le risque augmente également avec l'âge- particulièrement au delà de 50 ans- chez les femmes.

Dr Steves affirme: "nous avons vu d'après les premières données que les hommes sont beaucoup plus à risque de contracter une maladie très grave et malheureusement de mourir du Covid-19. ll en ressort aussi que les femmes sont plus a risque d être infectée par le Covid-long."

Aucun antécédent médical n 'est lié au covid long, à l'exception de l'asthme et des maladies pulmonaires.

Qu'est ce que le Covid-long?

Crédit photo, Vicky Bourne

Les symptômes de Covid-long varie d'une personne à une autre mais le plus commun c'est la fatigue.

Vicky Bourne, âgée de 48 ans, a d'abord eu la fièvre et une "toux" en mars, et au fil du temps c'est devenue "absolument terrifiant" quand elle a eu du mal à respirer et a dû être réanimé par les médecins.

Elle n'a pas été hospitalisée mais en otobre plus de 6 mois après elle vit toujours avec cet infection du Covid-long.

Sa santé s'améliore, mais sa vue s'est détériorée et elle a souvent des crises de au point qu'elle fournit beaucoup d'efforts physique en se promenant avec son chien et souvent elle ne peut pas parler.

"J'ai des douleurs des articulations, presque de l'arthrite et bizarrement, il y a deux semaines, j'ai perdu mon sens du goût et de l'odorat à nouveau, c'est juste parti complètement." confie-t-elle à la BBC.

"C'est comme si j'avais une inflammation de tout le corps et que je ne peux pas m'en débarrasser, ca vient et ca disparait; ca revient et ça disparait encore."

Vicky n'est pas la seule personne touchée. L'étude conclut que:

1 personne sur 7 est malade pendant au moins 4 semaines

1 personne sur 20 est malade pendant au moins 8 semaines

1 personne sur 45 est malade pendant au moins 12 semaines

Les chercheurs du Collège de Londres ont créé un code informatique pour repérer, dès le début d'une infection au coronavirus, les personnes à risque d'avoir le Covid-long.

Ce n'est pas parfait. Il identifie correctement 69 % des personnes qui développent le Covid long, mais indique également environ un quart des personnes susceptible de se remettre rapidement en cas de Covid long.

"Nous pensons que cela va être vraiment important, car nous pourrions alors identifier ces personnes, peut-être leur donner des stratégies préventives, mais aussi, ce qui est crucial, les suivre de près et nous assurer qu'elles obtiennent un suivi médical dont elles ont besoin", souligne le Dr Steves.

Le professeur Tim Spector, qui dirige l'étude sur les symptômes de la maladie explique qu'il "est important qu'en plus de s'inquiéter de la mortalité élevée, nous prenions en compte les personnes qui seront touchées par le Covid-long si nous ne maîtrisons pas rapidement la pandémie".

Le ministre de la Santé et des affaires sociales, Matt Hancock, ajoute que les conclusions de l'étude sur les symptômes du Covid-long sont claires et que cela devrait rappeler clairement au public, y compris aux jeunes, que le covid-19 est une maladie qui touche tout le monde sans aucune distinction et peut avoir des effets à long terme potentiellement dévastateurs".

Le gouvernement publie un nouveau film visant à sensibiliser le public aux symptômes du Covid-long.