Elections américaines 2020: pourquoi est-il difficile de voter aux Etats Unis?

Crédit photo, Getty Images

Une bataille féroce pour savoir qui doit voter et comment déclenche des centaines de poursuite judiciaire et suscite des accusations de suppression d'électeurs lors de l'élection présidentielle américaine. Quels sont les obstacles au vote et pourquoi existent- ils?

Les américains saluent les longues fils d'attentes observés comme étant une situation qui reflète l'enthousiasme des électeurs et ont vivement critiqués comme un signe d'un processus électoral marqué par des divisions.

Les files d'attente, les lois électorales restrictives et l'accès limité aux bureaux de vote sont autant d'obstacles qui empêchent les américains à prendre part au processus démocratique, explique Andrea Hailey, directrice générale de Vote.org, une organisation non partisane à but non lucratif dont l'objectif est d'utiliser la technologie pour aider les gens à s'inscrire sur les listes électorales.

Certains parmi ces obstacles ont été amplifiés par la pandémie de coronavirus, qui a entraîné une pénurie de personnel électoral à l'échelle nationale et une diminution du nombre de bureaux de vote. "Les gens doivent faire des efforts supplémentaires pour participer", avertit Mme Hailey.

En réponse aux risques évidents liés à la présence d'un grand nombre de personnes dans les bureaux de vote cette année, de nombreux États ont assoupli les restrictions de vote. Ainsi, plus d'Américains que jamais peuvent voter tôt, en personne ou par correspondance. Mais tout le monde n'est pas d'accord.

Il y a actuellement plus de 300 procès dans 44 États concernant la manière dont les votes par correspondance sont comptés, qui est autorisé à voter tôt et comment les bulletins de vote par correspondance sont collectés. Les États dominés par les républicains affirment que des restrictions sont nécessaires pour lutter contre la fraude électorale, tandis que les démocrates affirment qu'il s'agit de tentatives pour empêcher les gens d'exercer leurs droits civiques.

Quels sont donc les défis que doivent relever les personnes qui veulent voter ?

10 heures d'attente

En Géorgie, des milliers d'électeurs ont du attendre plusieurs heures avant de voter. Certains expliquent cette situation par l'enthousiasme que suscite le vote anticipé mais d'autres facteurs comme un nombre limité de bureau de vote, une pénurie du personnel électoral, des problèmes informatique ont également été évoqués.

Il est difficile de connaitre le nombre exact de personnes n'ayant pas pu voter à cause de ces files d'attentes.

Une enquête menée par l'Institut des Technologies de Massachusetts fait constater que les électeurs noirs ont attendu en moyenne 16 minutes dans les fils d'attente en 2016 alors que les électeurs blancs ont du attendre 10 minutes. D'autres études le confirment.

Et ces longues fils d'attentes ont affectés, de manière disproportionnée les travailleurs qui ne bénéficient pas de congés payés le jour du vote.

Les bulletins de vote sans mention et autre restrictions

Certains règles comme l'obligation d'imprimer un formulaire peuvent dissuader les jeunes ou les électeurs pauvres, qui ne possèdent pas d'imprimante chez eux, de voter, explique Mme Hailey.

En Pennsylvanie, la Cour suprême de l'Etat a statué que les bulletins de votes envoyés par la poste et n'ayant pas deux enveloppes pour cacher l'identité de l'électeur seront déclarés non valables. Cette décision annoncée à quelques jours du scrutin a fait craindre qu'un nombre important de bulletins seront invalidés.

Avant la pandémie de coronavirus, de nombreux Etats exigeaient que les bulletins envoyé par la poste soient signés par un notaire ou des témoins. Mais avec la pandémie, certains Etats ont levés ces restrictions- mais pas tous.

Ces mesures restent en vigueur en Caroline du Nord, Caroline du Sud, Oklahoma, Alaska et Alabama qui exigent au moins un témoin pour valider un bulletin de vote par correspondance.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Un électeur envoie son bulletin par la poste dans le Maryland.

Longues routes pour atteindre les bureaux de vote

Dans les zones rurales aux Etats Unis, les électeurs peuvent conduire pendant plusieurs heures avant d'atteindre un bureau de vote.

Four Directions, un groupe de défense du droit de vote des Amérindiens (terme utilisé pour parler des indiens d'Amérique), affirme que de nombreux Amérindiens vivant dans des réserves ont un accès limité au vote.

Au Nevada, par exemple, les membres des Paiutes de Pyramid Lake doivent faire près de 160 km aller-retour pour se rendre au bureau de vote le plus proche.

En Arizona, des membres de la nation Navajo ont intenté un procès pour demander un délai supplémentaire afin de voter par correspondance, car il n'y a qu'un bureau de poste sur plus de 1100 Km.

Les contrôles de carte d'identité

Dans 35 États, les électeurs doivent présenter une sorte de pièce d'identité dans les bureau de vote. Si certains autorisent une déclaration écrite sous serment à défaut de pièce d'identité, ce n'est pas le cas dans certains États, comme le Wisconsin, le Texas, le Kansas, l'Indiana, le Tennessee, le Missouri et la Géorgie.

Les partisans des lois sur le contrôle d'identification des électeurs, comme l'ex-gouverneur du Wisconsin Scott Walker, qui a adopté l'une des lois les plus strictes du pays en 2016, affirment qu'elles rendent "le vote facile et la fraude difficile".

Mais d'autres affirment que les craintes de fraude électorale sont exagérées et ne devraient pas l'emporter sur les préjudices causés par le fait de priver de leur droit de vote les électeurs pauvres, sans abri ou handicapés, qui ne peuvent pas conduire ou avoir une adresse permanente.

Les lois sur l'identification des électeurs sont apparues au cours de la dernière décennie dans le cadre d'une vaste campagne menée par les législatures républicaines, apparemment dans le but de réduire la fraude électorale, explique Kenneth Mayer, professeur à l'université du Wisconsin-Madison. Mais il affirme que le véritable objectif est d'exclure ceux qui sont susceptible de voter pour les démocrates, comme les jeunes, les pauvres ou les Afro-Américains.

"C'est une présomption que tout le monde doit avoir une pièce d'identité. Vous en avez besoin pour prendre un avion, ouvrir un compte bancaire... Mais il y a des milliers de personnes qui n'ont pas de compte bancaire ou qui ne voyagent" ajoute t il.

Les États-Unis ne sont pas le seul pays à avoir des lois sur l'identification des électeurs - le Royaume-Uni a piloté de nouvelles lois lors d'élections locales et cette année, un tribunal britannique les a confirmées, ouvrant la voie à leur promulgation à l'échelle nationale.

Aux États-Unis, aucune preuve de fraude électorale généralisée n'a été signalée. Une commission lancée par l'administration Trump pour examiner les élections de 2016 a été dissoute sans avoir publié de rapport.

La Maison Blanche a déclaré à l'époque que de nombreux États américains avaient refusé de coopérer.

Révision des listes électorales

Aux États-Unis, les comtés organisent les élections - et chaque comté ou État a ses propres règles et réglementations. Certains éliminent régulièrement des listes électorales les noms des électeurs inscrits, ce qui signifie que les électeurs doivent se faire inscrire à nouveau.

Une affaire portée devant la Cour suprême du Wisconsin pourrait faire rayer 130 000 noms de la liste électorale. Un cabinet d'avocats conservateur avait poursuivi l'État parce que la commission électorale n'avait pas immédiatement radié de la liste les personnes n'ayant pas répondu dans les 30 jours à une lettre les identifiant comme ayant pu déménager.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Un vendeur de pommes avec son masque ou on peut lire "vote" dans une ferme du Wisconsin.

La bataille est divisée selon les lignes partisanes dans un État qui a soutenu de justesse Trump lors des élections de 2016. Les républicains affirment que la commission n'a pas respecté la loi en gardant certains électeurs sur les listes, tandis que les démocrates affirment que la loi affecte de manière disproportionnée les jeunes, les pauvres et les minorités qui n'ont peut-être pas de logement stable.

L'interdiction de voter dans les prisons.

La plupart des États limitent également le droit de vote des criminels, c'est-à-dire des personnes qui ont été reconnues coupables de crimes graves et condamnées à des peines de prison. Certains États rétablissent automatiquement le droit de vote après que la peine a été purgée, tandis que d'autres attendent que la mise à l'épreuve et la libération conditionnelle soient terminées et que toutes les amendes aient été payées.

En 2018, la Floride a rétabli le droit de vote de 1,5 million de criminels non violents. Peu de temps après, l'État a modifié la loi pour stipuler que les criminels doivent prouver qu'ils ont payé toutes les amendes et les frais avant de voter.

L'ancien maire de New York, Mike Bloomberg, qui s'est brièvement présenté à l'élection présidentielle démocrate, a fait un don de 16 millions de dollars (12,3 millions de livres sterling) pour aider à payer les amendes et les frais de 32 000 anciens criminels noirs et hispaniques.

Sa générosité a incité le procureur général républicain de l'État à demander au FBI l'ouverture d'une enquête sur cette affaire pour "violations potentielles de la loi électorale".

Une histoire sombre

La suppression des électeurs n'est pas une nouveauté en Amérique - en fait, elle fait partie de la nation depuis les toutes premières élections, lorsque seuls les hommes blancs propriétaires terriens de plus de 21 ans étaient autorisés à voter.

Après la guerre de Sécession, lorsque les Afro-Américains ont obtenu le droit de vote, des restrictions telles que les taxes électorales et les tests d'alphabétisation ont été utilisées pour leur rendre la tâche plus difficile.

Crédit photo, Getty Images

Tout cela a changé en 1965, lorsque la loi sur le droit de vote a été adoptée, interdisant bon nombre de ces pratiques et obligeant certains États, principalement dans le Sud, à recevoir l'autorisation préalable du gouvernement fédéral avant de modifier les lois électorales.