Changement climatique: une "peinture refroidissante" qui réduit les émissions des bâtiments

Un nouveau type de peinture blanche a le potentiel de refroidir les bâtiments et de réduire donc la dépendance à la climatisation, selon des chercheurs.

Dans une étude, le nouveau produit a pu refléter 95,5% de la lumière du soleil et réduire les températures de 1,7 ° C par rapport aux conditions de l'air ambiant.

Selon le World Green Building Council, l'éclairage, le chauffage et la climatisation des bâtiments sont responsables d'environ 28% du CO2 mondial.

En effet, le chauffage et la climatisation des bâtiments sont principalement alimentés au charbon, au pétrole et au gaz. En Europe, environ 75% de ce besoin énergétique provient de combustibles fossiles.

Depuis des décennies, les chercheurs tentent de trouver des idées pour augmenter l'efficacité du refroidissement et du chauffage.

Un certain nombre de peintures réfléchissantes ont été développées pour l'extérieur des maisons et des bureaux qui refléteraient la lumière du soleil et réduiraient les températures à l'intérieur.