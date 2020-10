80 ans de Pelé : dix histoires peu connues sur le numéro 10 le plus célèbre de l'histoire du football

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le roi et son héritier ? Pelé avec un autre homme qui a gagné la Coupe du monde à l'adolescence, l'attaquant français Kylian Mbappe qui joue au PSG

Ce 23 octobre, le légendaire footballeur brésilien Edson Arantes do Nascimento dit Pelé soufflera ses 80 bougies.

Il est l'une des personnes les plus connues au monde, bien qu'il ait pris sa retraite en 1977.

Pelé est surtout connu pour avoir remporté trois coupes du monde - le seul athlète masculin ou féminin à avoir accompli cet exploit et avoir marqué un record mondial de 1281 buts en 1363 matchs pour son club et pour son pays.

A ne pas manquer sur BBC Afrique :

Mais il y a encore beaucoup d'histoires dont vous n'avez pas entendu parler au sujet de l'une des personnes les plus célèbres de l'histoire. En voici dix:

Pelé a fait expulser un arbitre

Crédit photo, Courtesy of Santos FC Légende image, Velazquez (à droite) a fait sortir Pelé, avant d'être lui-même expulsé du terrain

Le club de Pelé, le Santos FC, affronte l'équipe olympique colombienne lors d'un match amical le 18 juin 1968 à Bogotá. Un stade bondé qui a le souffle coupé lorsque l'arbitre Guillermo Velasquez dit à Pelé de quitter le terrain (les cartons rouges n'ont été introduits qu'en 1970) après que le Brésilien a commis une faute sur un défenseur et, selon Velazquez, il l'a insulté.

Les joueurs de Santos encerclé l'arbitre et les images du match montrent Velazquez avec un œil au beurre noir suite à cette altercation. La foule protestent également contre cette décision.

Dans une interview en 2010, l'arbitre explique qu'on lui a alors dit de quitter le terrain et de céder le sifflet à l'un des juges de lignes.

Pelé retrouve rapidement la pelouse.

Pelé a-t-il vraiment arrêté une guerre?

Crédit photo, Getty Images Légende image, La guerre civile nigériane a entraîné la mort de plus d'un million de personnes entre 1967 et 1970.

Dans les années 1960, le Santos FC de Pelé est l'une des équipes de football les plus célèbres au monde. Il profit de cette renommée pour disputer des matchs amicaux d'exhibition partout dans le monde. L'un de ces matchs a lieu le 4 février 1969 au Nigeria, à l'époque, déchiré par la guerre. Santos bat le 11 local 2-1 à Benin City.

Le Nigeria à l'époque est plongé dans une guerre civile sanglante déclenchée par la tentative de sécession de l'État du Biafra.

Selon l'historien du Santos FC Guilherme Guarche, les Brésiliens s'inquiètent pour la sécurité de la délégation et un cessez-le-feu entre les belligérants est convenu.

Cette version est contestée ces dernières années et n'apparaît curieusement pas dans la première autobiographie de Pelé, publiée en 1977. Mais on la retrouve dans une autre autobiographie, publiée 30 ans plus tard. Il y explique que les joueurs avaient été informés que "la guerre civile serait arrêtée pour leur match d'exhibition".

«Eh bien, je ne suis pas sûr que ce soit tout à fait vrai, mais les Nigérians ont certainement fait en sorte que les Biafrans n'envahissent pas pendant que nous étions là », écrit Pelé.

Lire aussi :

Comment Pelé a "snobé les Beatles"

Crédit photo, Getty Images Légende image, On ne sait pas si Ringo Starr voulait jouer avec Pelé lors de leur rencontre "qui ne s'est jamais produite" en 1966

Pelé déménage à New York en 1975 pour jouer pour les New York Cosmos lorsque les États-Unis tentent pour la première fois de créer une ligue de football professionnelle (1968-1964).

Il suit des cours d'anglais dans une école de langues et croise l'ancien Beatle John Lennon, qui vit également dans la Big Apple. "Lennon apprenait le japonais dans la même école", raconte Pelé dans ses mémoires écrites en 2007.

Le Brésilien affirme que Lennon lui a dit que lui et les autres Beatles ont tenté de visiter l'hôtel de l'équipe brésilienne lors de la Coupe du monde de 1966, disputée en Angleterre.

Pelé écrit aussi que les tentatives des musiciens pour le rencontrer avec le reste de l'équipe sont bloquées par les directeurs très conservateurs de la Confédération brésilienne de football.

Pourquoi il n'a jamais joué pour un club européen?

Crédit photo, Getty Images Légende image, Après avoir joué pendant 18 ans au FC Santos, Pelé rejoint les New York Cosmos en 1975 pour trois saisons.

Les critiques de Pelé affirment que le fait de n'avoir jamais joué au football en club en Europe lui a rendu la vie plus facile. Le problème est que, contrairement à de nombreux joueurs brésiliens, célèbres ou non, Pelé est littéralement empêché de déménager à l'étranger à son apogée.

Le Santos FC refuse les offres de clubs tels que le Real Madrid et le Milan AC à un moment où les joueurs n'ont pas leur mot à dire sur l'endroit où ils veulent jouer.

La pression pour le garder au Brésil est venue même des très hauts responsables du gouvernement. En 1961, le président Janio Quadros publie un décret déclarant que Pelé estt un "trésor national" qui ne peut pas être "exporté".

La légende brésilienne jouera finalement pour un club étranger, mais seulement en 1975, lorsqu'il rejoint l'équipe américaine des New York Cosmos.

Lire aussi :

Des débuts en tant que capitaine du Brésil à l'âge de ... cinquante ans

Crédit photo, Getty Images Légende image, Pelé a porté le brassard en tant que capitaine du Brésil pour la première fois en 1990, à l'âge avancé de 50 ans

Vous avez bien lu. Pelé a porté le brassard brésilien une seule fois dans sa carrière, il a toujours refusé le poste de capitaine du club et de l'équipe nationale. Il fait une exception le jour où il joue pour le Brésil à l'âge de 50 ans. Cela s'est produit en 1990, 19 ans après avoir pris sa retraite de l'équipe nationale.

Il a pris part à un match amical Brésil contre le Reste du Monde organisé à Milan pour marquer son 50e anniversaire. Pelé avait joué les 45 premières minutes.

La défaite 2-1 est devenue célèbre au Brésil pour une raison: l'attaquant de Fluminense Rinaldo a eu la chance de mettre Pelé en position de but mais a préféré tirer au lieu de passer le ballon au vétéran lors du match organisé en son honneur. "Il s'est un peu fâché contre moi au début", confie Rinaldo au site brésilien Globo Esporte en 2010.

Quand Pelé est "kidnappé" dans les Caraïbes

Crédit photo, Getty Images Légende image, Pelé était habitué à être porté sur les épaules des gens, mais l'expérience de Trinidad était différente.

Les joueurs du FC Santos ne sont pas contents de jouer à Trinité-et-Tobago le 5 septembre 1972.

"Il y avait eu de graves troubles et nous avons vu des chars dans les rues", explique le défenseur Oberdan au journal brésilien Zero Hora en 2010. "Nous avons tous convenu que nous devions jouer le match aussi vite que possible pour pouvoir remonter dans un avion."

Mais la délégation n'anticipe pas la réaction de la foule au but de Pelé à la 43e minute.

Les supporters envahissent le terrain du stade de Port of Spain et défilent dans les rues de la ville en portant Pelé sur leurs épaules. Il faudra plusieurs minutes pour qu'il soit secouru.

Lire aussi :

Voler la vedette de Sylvester Stallone

Crédit photo, Getty Images Légende image, Pousse-toi, Sly : le manque d'aptitude au football de Stallone a entraîné un changement des rôles avec Pelé pour le film Escape to Victory (1981)

Lorsque le tournage d'Escape to Victory commence en 1980, Sylvester Stallone est déjà une star en vogue dans l'industrie cinématographique grâce au succès des deux premiers Rocky.

Escape to Victory raconte l'histoire d'un match imaginaire entre une équipe nazi et une équipe de prisonniers pendant la Seconde Guerre mondiale.

Pelé est là, aux côtés d'autres footballeurs professionnels actifs et retraités tels que les vainqueurs de la Coupe du monde Bobby Moore et Ossie Ardiles, tandis que Stallone joue un gardien de but.

Pelé frappe un coup de pied de bicyclette acrobatique dans l'une des scènes, marquant apparemment parfaitement sur le coup. Curieusement, Pelé indique au site Web brésilien UOL plus tôt ce mois-ci, dans une interview vidéo, que Stallone était censé être celui qui marquait les buts.

"Dans le scénario original, Stallone était l'attaquant et j'étais censé être le gardien de but", raconte le footballeur. "Mais il n'aurait pas pu frapper un ballon même pour sauver sa vie", se rappelle Pelé en riant.

D'ailleurs, Pelé était un gardien plutôt bon…

Crédit photo, Getty Images Légende image, Pelé était le gardien de but remplaçant désigné pour le Santos FC et le Brésil

En fait, Pelé était un bon gardien de but et n'aurait certainement pas déçu s'il avait joué le rôle de gardien de but dans Escape to Victory.

Dans la vraie vie, le Brésilien est un joueur remplaçant désigné pour le poste de gardien, car à cette époque les équipes ne peuvent effectuer qu'un seul remplacement par match. Il enfile les gants quatre fois pour le FC Santos au cours de sa carrière, y compris en demi-finale de Coupe du Brésil en 1964.

L'équipe remporte tous les matchs et Pelé ne concède pas un seul but.

Lire aussi :

Il n'y a pas qu'un seul Pelé ...

Crédit photo, Getty Images Légende image, Abedi Pele est sans doute le footballeur le plus célèbre du Ghana.

Les fans sont peut-être ravis de chanter "Il n'y a qu'un seul Pelé!", mais ce n'est pas tout à fait vrai.

Grâce à ses exploits, Pelé a des homonymes partout dans le monde, sur et hors du terrain.

L'un des footballeurs les plus célèbres d'Afrique est né Abedi Ayew, mais il est devenu célèbre en tant qu'Abedi Pelé. Il a joué pour le Ghana et un certain nombre de clubs européens.

En Angleterre, le défenseur capverdien Pedro Monteiro, qui a rejoint Southampton en 2006, était également connu sous le nom de Pelé, un surnom acquis dans l'enfance.

Mais on peut mieux mesurer l'impact de Pelé avec son nom de baptême.

Selon l'Institut brésilien de géographie et de statistique, une agence gouvernementale, le prénom Edson a explosé après les exploits de Pelé.

Dans les années 50, il y avait 43 511 personnes appelées Edson au Brésil. Deux décennies plus tard, après que Pelé a marqué plus de 1 000 buts et remporté trois Coupes du monde, le nombre était passé à plus de 111 000.

Le roi aurait-il pu devenir président ?

Crédit photo, Getty Images Légende image, La candidature présidentielle n'est jamais arrivée, mais Pelé a été ministre des Sports du Brésil pendant trois ans dans les années 1990.

En 1990, Pelé annonce à la presse internationale qu'il pensait se présenter à la présidentielle brésilienne de 1994.

La candidature n'est jamais vraiment venue, mais Pelé est bel et bien entré en politique au cours de la même décennie: de 1995 à 1998, il est ministre brésilien des Sport et il fait pression pour que la législation donne aux footballeurs professionnels plus de pouvoir de négociation avec les clubs, ce dont sa propre génération avait manqué.

A regarder :