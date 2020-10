Elections américaines de 2020: entre Trump et Biden qui devance dans les sondages?

Les électeurs américains décideront le 3 novembre si Donald Trump restera encore quatre ans à la Maison Blanche.

Le président républicain sera face au candidat du Parti démocrate Joe Biden, mieux connu pour avoir été vice-président de Barack Obama, mais Biden fait de la politique aux Etats-Unis depuis les années 1970.

À l'approche du jour du scrutin, les instituts de sondage évaluent les intentions de vote des Américains en demandant aux électeurs quel candidat préfèrent-ils.

Nous allons suivre ces sondages de près et essayer de déterminer ce qu'ils peuvent et ne peuvent pas exprimer par rapport à qui pourrait remporter les élections.

Biden en tête des sondages

Les sondages au niveau national sont un bon indicateur de la popularité d'un candidat dans l'ensemble du pays, mais ils ne sont pas nécessairement un bon moyen de prédire le résultat de l'élection.

En 2016, par exemple, Hillary Clinton était en tête dans les sondages et a remporté près de trois millions de voix de plus que Donald Trump, mais elle a quand même perdu - c'est parce que les États-Unis utilisent un système de collège électoral, donc gagner le plus de votes ne vous fait pas toujours gagner l'élection.

Cela dit, Joe Biden a devancé Donald Trump dans la plupart des sondages nationaux depuis le début de l'année. Il oscille autour de 50% ces derniers mois et a parfois eu une avance de 10 points.

Les dernières moyennes des sondages dans les États-pivots Défiler sur le tableau pour voir plus de données Cliquez sur les en-têtes de colonne pour trier le tableau par colonne en ordre ascendant ou descendant Etat Biden Trump Qui a gagné les élections en 2016. Arizona 49,5% 46,3% Trump + 3,6% Caroline du Nord 48,7% 46,9% Trump + 3,7% Floride 48,9% 46,8% Trump + 1,2% Géorgie 47,5% 46,3% Trump + 5,2% Iowa 47,2% 46,4% Trump + 9,5% Michigan 50,4% 42,6% Trump + 0,2% Minnesota 48,0% 42,0% Clinton + 1,5% Nevada 49,0% 43,8% Clinton + 2,4% New Hamphsire 53,4% 42,4% Clinton + 0,4% Ohio 46,2% 46,8% Trump + 8,2% Pennsylvania 49,5% 44,6% Trump + 0,7% Texas 45,5% 49,5% Trump + 9,1% Virginie 51,7% 40,3% Clinton + 5,4% Wisconsis 49,3% 44,7% Trump + 0,8% Mettez à jour votre navigateur pour tout voir Source: US Census Dernières mises à jour 23/10

En revanche, en 2016, les sondages étaient beaucoup moins clairs et seuls quelques points de pourcentage séparaient M. Trump et sa rivale d'alors Hillary Clinton, à des moments différents, à l'approche du jour des élections.

Quels États décideront de cette élection?

Comme l'a découvert Mme Clinton en 2016, le nombre de votes que vous gagnez est moins important que l'endroit où vous les gagnez.

La plupart des États votent presque toujours de la même manière, ce qui signifie qu'en réalité, il n'y a qu'une poignée d'États où les deux candidats ont une chance de gagner. Ce sont les endroits où l'élection sera gagnée et perdue et qui sont connus comme les "États-pivots".

Dans le système des collèges électoraux que les États-Unis utilisent pour élire leur président, chaque État reçoit un nombre de voix basé sur le nombre de membres qu'il envoie au Congrès - Chambre et Sénat. Un total de 538 votes dans les collèges électoraux sont à gagner, donc un candidat doit atteindre 270 pour gagner.

Comme le montre la carte ci-dessus, certains États ("Etats-pivots'') ont beaucoup plus de votes dans les collèges électoraux que d'autres, de sorte que les candidats passent souvent beaucoup plus de temps à y faire campagne.

Qui gagne les États-pivots?

Pour le moment, les sondages dans les États-pivots semblent favorables à Joe Biden, mais les choses peuvent changer très rapidement, en particulier avec Donald Trump.

Les sondages suggèrent que M. Biden a de grandes avancées dans le Michigan, la Pennsylvanie et le Wisconsin - trois États industriels que son rival républicain a gagné avec des marges de moins de 1% pour remporter la présidentielle de 2016.

Mais ce sont les Etats-pivots où M. Trump a gagné le plus de voix en 2016 qui pourront inquiéter le plus son équipe de campagne. Sa marge de victoire dans l'Iowa, l'Ohio et le Texas était entre 8 et 10% à l'époque, mais il est actuellement au coude à coude avec M. Biden dans ces trois États.

C'est l'une des raisons pour lesquelles certains analystes politiques jugent ses chances de réélection faibles. FiveThirtyEight, un site Web d'analyse politique, estime que M. Biden est "favori" pour remporter les élections, alors que The Economist avance qu'il est "très susceptible" de battre M. Trump.

Qui a gagné le premier débat présidentiel?

Donald Trump et Joe Biden se sont affrontés lors du premier débat télévisé en direct le 29 septembre.

De nombreux experts ont décrit le débat (et Anthony Zurcher de la BBC est de cet avis), comme "l'équivalent politique d'une bagarre alimentaire" avec l'ancien vice-président émergeant comme l'homme "le moins couvert de slop".

Mais que nous disent les sondages? Les sondages que nous avons sont favorables au candidat démocrate, mais avec des marges variables.

Un sondage national NBC News / Wall Street Journal effectué après le débat est favorable à M. Biden pour 53% et son rival recolte 39%. On constate un écart de six points de plus par rapport à leur sondage précédent qui date de deux semaines.

Mais ce qui est plus inquiétant pour le président Trump, ce sont deux sondages dans les États-pivots, effectués pour le New York Times et le Siena College, qui donnent à M. Biden une avance de sept points en Pennsylvanie et de cinq points en Floride.

Dans l'ensemble, il ne semble pas que la prestation du président lors du débat l'a aidé à combler l'écart avec son rival.

Le deuxième débat a été annulé, le débat final aura donc lieu le jeudi 22 octobre. Vous pourrez le suivre en direct.

Covid-19 a-t-il affecté les chiffres de Trump?

Quelques jours seulement de réfléxion sur le premier débat présidentiel avant que ne tombe le tweet du président Trump aux premières heures du 2 octobre révélant que lui et la première dame ont été testés positifs au coronavirus.

La pandémie a fait la Une des journaux aux États-Unis depuis le début de l'année, mais l'attention s'est focalisée un moment sur la Cour suprême après le décès de la juge Ruth Bader Ginsburg en septembre.

Le test positif de M. Trump au covid19 a donc remis sous les projecteurs sa réponse à la pandémie, qui a coûté la vie à plus de 200 000 personnes aux États-Unis.

Selon les données d'un sondage ABC News / Ipsos, seuls 35% des Américains approuvent la façon dont le président a géré la crise. Ce chiffre grimpe chez les républicains, mais seulement à 76%.

Sur sa propre santé, 72% des personnes interrogées ont déclaré que M. Trump ne prenait pas "suffisamment au sérieux le risque de contracter le virus", tandis que le même taux déclarent que Trump n'a pas pris "les précautions appropriées concernant sa santé".

Un sondage similaire de Yahoo News / YouGov a révélé qu'environ la moitié des personnes interrogées pensent qu'il aurait pu éviter de contracter la maladie s'il avait pratiqué une plus grande distanciation sociale et porté un masque.

Pouvons-nous faire confiance aux sondages?

C'est facile de rejeter les sondages en disant qu'ils se sont trompés en 2016 et c'est ce que le président Trump fait souvent. Mais ce n'est pas tout à fait vrai.

La plupart des sondages nationaux avaient donné Hillary Clinton en tête de quelques points de pourcentage, mais cela ne veut pas dire qu'ils avaient tort, puisqu'elle a remporté trois millions de voix de plus que son rivale.

Les instituts de sondage ont eu quelques problèmes en 2016 - notamment l'incapacité à représenter correctement les électeurs sans diplôme universitaire - ce qui signifie que l'avantage de M. Trump dans certains États clés du champ de bataille (Etats-pivots) n'a été repéré que tard pendant la course, voire pas du tout. La plupart des instituts de sondage ont corrigé cela maintenant.