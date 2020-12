TikTok : ce que les parents doivent savoir sur cette application prisée des enfants

Lancé en septembre 2016, le réseau social chinois honni de Donald Trump, compte 800 millions d'utilisateurs actifs dans le monde. L'application a dépassé les 2 milliards de téléchargements en avril 2020. On estime que 41% des utilisateurs de TikTok dans le monde appartiennent à la tranche des 16-24 ans.

"Pour les jeunes, les réseaux sociaux constituent avant tout un moyen de communication et de divertissement. Ils s'y intéressent énormément parce que cela répond à leur besoin d'autonomisation, d'émancipation, d'individualisation, d'appartenance à un groupe et à leur besoin de socialisation", explique-t-elle.

Pas de réseaux sociaux avant 13 ans

Elle conseille aux parents de prendre certaines mesures afin que les enfants fassent une utilisation prudente et responsable des réseaux sociaux.

Selon elle, parents et enfants doivent établir des règles d'utilisation des réseaux sociaux en ce qui concerne la fréquence et la durée de leur utilisation et leur faire comprendre qu'ils ont un droit de regard sur la manière dont ils utilisent ces plateformes.