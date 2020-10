Le chef de la police nigériane déploie "toutes ses ressources" pour lutter contre les violences de rue

La fusillade de manifestants non armés cette semaine a déclenché la pire violence de rue depuis deux décennies . Ces derniers jours dans plusieurs villes du Nigeria, les foules ont procédé au pillage de magasins et au saccage de plusieurs immeubles.

Le chef de la police nigériane, Mohammed Adamu, a ordonné la mobilisation immédiate de toutes les ressources policières pour mettre fin aux journées de violence et de pillage dans les rues.

Il a déclaré que des criminels avaient détourné les manifestations contre la brutalité policière de leurs objectifs et pris possession des espaces publics.

Une nouvelle vague de pillages a été signalée dimanche, un jour après que M. Adamu ait ordonné à la police de mettre fin aux "violences, meurtres, pillages et destructions de biens".

Le président Muhammadu Buhari a dissous l'unité anti-vol - accusée de harcèlement, d'extorsion, de torture et d'exécutions extrajudiciaires. Mais les protestations ont continué, exigeant des réformes plus larges dans la façon dont le Nigeria est gouverné.

Elles se sont intensifiées après que des manifestants non armés aient été abattus dans la plus grande ville du pays, Lagos, mardi. Selon le groupe de défense des droits de l'homme Amnesty International, les forces de sécurité ont tué au moins 12 personnes. L'armée nigériane a nié toute implication.

Lagos a connu ces derniers jours un pillage généralisé de magasins, de centres commerciaux et d'entrepôts. Des biens ont été endommagés, les entreprises d'hommes politiques de premier plan étant visées. Un certain nombre de bâtiments ont été incendiés et des prisons ont été attaquées.