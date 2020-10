Connaitre l'origine des ouragans les plus destructeurs

Crédit photo, Getty Images Légende image, Chaque année les ouragans, tempêtes et autres catastrophes liées aux changements climatiques font des dégâts matériels chiffrés à des milliards de dollars

Beaucoup de ces tempêtes peuvent avoir pour origine des milliers de kilomètres de l'endroit où elles causent des dégâts

Les cyclones tropicaux tirent leur puissance dévastatrice de la chaleur de l'océan, mais beaucoup de ces tempêtes peuvent avoir pour origine des milliers de kilomètres de l'endroit où elles causent des dégâts.

Une semaine avant la fin du mois d'août 2017, un système dépressionnaire s'était formé au-dessus de l'archipel du Cap-Vert, au large des côtes de l'Afrique de l'Ouest. En s'éloignant des îles et en traversant l'Atlantique, il s'est renforcé, devenant d'abord une tempête tropicale, puis s'est intensifié en se nourrissant des eaux tropicales chaudes jusqu'à devenir un ouragan qui a frappé l'est de la Floride.

Les spécialise trace l'origine de cette violente tempête à plus de 5 955 km du lieu où elle a causé d'énormes dégâts.

Il s'avère qu'environ 83 % des principaux ouragans - de catégories 3, 4 et 5 - qui ont frappé l'Amérique du Nord ont le même lieu de naissance qu'Irma. Ceux qui émergent du Cap-Vert sont parmi les tempêtes tropicales les plus puissantes et les plus durables.

Qu'est-ce qui fait que les tempêtes qui émergent des côtes africaines sont si dévastatrices ?

En moyenne, l'Atlantique est le théâtre d'environ 12 tempêtes tropicales par an. Les tempêtes tropicales commencent par des systèmes de vent intense et de basse pression - ou cyclones - qui ne sont nommés qu'une fois qu'ils ont soutenu des vents atteignant 63 km/h .

Si la vitesse des vents atteint plus de 119 kms/h, les vents se transforment en ouragans. Ce n'est qu'une fois que les vents maximums s'intensifient à 179 kms /h qu'ils deviennent un ouragan majeur.

En général, l'Atlantique connaît environ six ouragans par an. Mais 2020 n'est pas une année moyenne - déjà avant la fin de l'année, 25 tempêtes tropicales nommées et neuf ouragans se sont déjà formés.

Parmi les neuf ouragans de 2020, quatre - dont les deux tempêtes les plus puissantes Laura et Teddy - remontent à l'Afrique, où les graines de leur puissance destructrice ont été déposées pour la première fois. Comme tous les ouragans du Cap-Vert, ils ont commencé par des perturbations dans l'atmosphère au-dessus de l'Afrique de l'Ouest.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le vent sec et chaud du désert du Sahara influence la formation des tempêtes et ouragans

Le désert du Sahara - une des régions les plus sèches de la planète - couvre plus de 8,5 millions de km2 et s'étend sur 11 pays d'Afrique du Nord. Il produit un souffle continu d'air chaud et sec dans l'atmosphère. "Il y fait évidemment toujours chaud, mais en été, il fait vraiment très chaud", explique Philip Klotzbach, un scientifique spécialiste de l'atmosphère à l'université d'État du Colorado, qui publie des prévisions saisonnières sur la saison des ouragans dans l'Atlantique. La chaleur de l'été augmente les différences entre le Sahara, chaud et sec, et le Sahel, plus frais et humide. Plus la température est prononcée, plus le courant-jet est fort.

"Lorsque l'air chaud du Sahara s'élève à plusieurs kilomètres au-dessus de la surface, il se tourne vers le sud pour rencontrer l'air plus frais au-dessus du Sahel et du golfe de Guinée. La rotation de la Terre fait tourner ce courant d'air vers l'ouest pour créer un puissant jet d'air à travers le continent et jusque dans l'océan Atlantique. "C'est un souffle très fort venant de l'est, à 4,5-6 km ", explique M. Klotzbach.

L'air chaud poussé vers le haut par les chaînes de montagnes d'Afrique de l'Est, comme les monts Murrah dans la région du Darfour au Soudan et les hauts plateaux éthiopiens, crée des perturbations qui forment d'énormes vagues du nord au sud. Chacune de ces vagues peut avoir un diamètre d'environ 2 500 km.

Lorsque cet air perturbé se déplace à travers le continent, il peut s'intensifier ou s'affaiblir en fonction de la température et de l'humidité des terres situées en dessous. Cela génère des grappes d'orages sur l'ouest du continent avant qu'ils ne soient crachés sur l'océan Atlantique près du Cap-Vert.

Les météorologues ont également découvert que ces ondes peuvent former des "trains" qui traversent une zone les uns après les autres, celui qui précède laissant derrière lui des conditions qui font que le suivant est plus intense. Ces groupes de tempêtes créent une zone étendue de basse pression qui quitte la terre ferme au-dessus du Sénégal et tend à dépasser l'archipel du Cap-Vert.

L'élément principal du cocktail est la température de l'océan. La saison des ouragans atteint son apogée en septembre, lorsque l'océan est au plus chaud. Il doit faire au moins 26 °C ou plus pour déclencher une tempête. Les ouragans prospèrent grâce à la chaleur et à l'humidité qui s'échappent des eaux chaudes, alimentant le cyclone en énergie.

Les vents alizés du nord-est qui soufflent sur l'océan éloignent généralement la chaleur des eaux de surface et entraînent la remontée des courants froids dans l'Atlantique. Mais certaines années, comme en 2017, lorsque Irma a contribué à faire de la saison des ouragans l'une des plus coûteuses jamais enregistrées, ces alizés sont sensiblement plus faibles et entraînent une hausse de la température de l'eau des océans autour des tropiques.

Les vents qui alimentent un cyclone tropical ne peuvent pas non plus avoir ce qu'on appelle un cisaillement vertical, où les directions du vent sont différentes dans le bas de l'atmosphère par rapport au haut, car cela peut entraîner l'arrêt du système de rotation. Le cisaillement vertical au-dessus des océans, explique M. Rios-Berrios, est causé par des courants de vent qui peuvent s'étendre sur des milliers de kilomètres. Ils peuvent être associés à des systèmes météorologiques spécifiques ou simplement faire partie du schéma générateur des vents qui parcourent le monde.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Laura, une tempête du Cap-Vert qui a frappé la Louisiane et le Texas, a causé des dommages économiques estimés à 25-30 milliards de dollars

Le temps est également important pour un ouragan.

Les ouragans provenant d'Afrique de l'Ouest doivent traverser toute l'étendue de l'océan Atlantique pour s'intensifier lorsqu'ils se dirigent vers les Caraïbes et les États-Unis. Il faut parfois plusieurs jours, voire quelques semaines, pour qu'un cyclone se déplace de l'Afrique vers la côte est des États-Unis.

"Nous pourrions battre le record de nombre de cyclones cette année", déclare M. Klotzbach, "mais heureusement pas celui de la gravité". La gravité d'une tempête se mesure généralement par l'énergie cyclonique accumulée (ACE), qui tient compte de la durée et de l'intensité. De nombreuses tempêtes de cette année ont été de courte durée. Certaines se sont intensifiées trop près des terres, comme l'ouragan Laura, ou se sont effondrées en se déplaçant vers le nord, comme l'ouragan Omar.

Et le Sahara a un autre rôle à jouer dans la formation des ouragans. Les tempêtes de poussière dans le Sahara projettent de l'air sec et poussiéreux dans les couches intermédiaires de l'atmosphère connues sous le nom de couche d'air saharienne (SAL), qui s'est avérée dissuasive pour la progression d'une tempête. Dans de bonnes conditions, la poussière de cette couche d'air peut parcourir jusqu'à 8 000 km - la Floride, le Texas et même l'Amérique centrale connaissent un ciel saharien poussiéreux chaque saison.

Emily Bercos-Hickey, qui travaille maintenant pour le Lawrence Berkeley National Laboratory en Californie, explique : "Les preuves recueillies jusqu'à présent montrent que les tempêtes de poussière au-dessus de l'Afrique du Nord ont un effet sur le réchauffement de l'atmosphère au-dessus de la région - et cela peut parfois dynamiser les ondes de l'Est africain".

Cette année, cinq ouragans ont touché terre aux États-Unis. Jusqu'à présent, seuls trois d'entre eux ont été classés comme des événements majeurs, soit un peu plus que la moyenne annuelle de 2,7. Laura, une tempête du Cap-Vert qui a frappé la Louisiane et le Texas, a causé des dommages économiques estimés à 25-30 milliards de dollars.

De réels espoirs subsistent mais beaucoup reste à faire.

Pour regarder ce contenu, veuillez activer JavaScript ou essayer un autre navigateur. Légende vidéo, La côte ouest-africaine, berceau des ouragans les plus violents

Il reste encore quelques semaines d'angoisse avant la fin de la saison des ouragans en novembre mais déjà les satellites peuvent maintenant fournir des images détaillées de l'atmosphère qui permettent de savoir quand de nouvelles tempêtes se préparent.