Instabilité en Guinée: les jeunes en paient le prix

La Guinée a connu plusieurs épisodes de troubles meurtriers au cours de son histoire récente. Et trop souvent, ce sont les jeunes qui en paient le prix, disent les militants et les défenseurs de droits de l'homme. BBC Afrique s'est rendue à Conakry pour rencontrer des témoins et examiner de plus près l'impact.