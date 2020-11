Comment la solitude et l'isolement peuvent affecter vos compétences sociales ?

Crédit photo, Getty Images

Les humains sont des créatures profondément sociales, alors que se passe-t-il lorsque nous sommes seuls pendant longtemps ?

Neil Ansell est devenu un ermite entièrement par accident.

Dans les années 1980, il vivait dans un squat à Londres avec 20 autres personnes. Puis quelqu'un lui a fait une offre qu'il ne pouvait pas refuser : un cottage dans les montagnes galloises, avec un loyer de seulement 100£ (130$) par an. C'était un endroit si sauvage, le ciel nocturne était un tapis d'étoiles - et les voisins étaient un couple de corbeaux, qui vivaient dans le même cèdre depuis 20 ans.

Le hic, c'est que les vues panoramiques s'accompagnaient d'un isolement extrême - selon des normes réalisables au Royaume-Uni, en tout cas. Il vivait dans une ferme de colline habitée par un seul locataire âgé, à des kilomètres du village le plus proche. Il n'avait pas de téléphone et pendant les cinq années où il a vécu là, pas une seule personne n'est passée devant la maison.

"Je me suis tellement habitué à être seul que je me souviens d'être allé un jour au magasin du village et que ma voix a craqué, car je demandais quelque chose au comptoir", dit-il. "Je me suis rendu compte que je n'avais pas parlé depuis deux semaines, pas un seul mot. Et c'est devenu tout à fait normal pour moi".

Lorsqu'il est revenu à la civilisation, Ansell s'était complètement adapté à son autonomie - et le monde social était un peu choquant.

"Ce que j'ai trouvé difficile, c'est la quantité de paroles. Je ne suis pas une personne antisociale, mais j'ai lutté avec cela".

Une autre chose qu'Ansell a remarquée, c'est que son identité avait progressivement commencé à s'effacer.

"Quand vous êtes seul, vous commencez à perdre votre sens de l'identité, parce que vous n'avez pas d'image de vous-même reflétée dans la façon dont les autres réagissent à votre égard. Je pense donc que, dans une certaine mesure, à mon retour, j'ai dû redécouvrir qui je pouvais être dans un cadre social", dit-il.

A lire aussi

Si nous avançons rapidement jusqu'en 2020, les expériences d'Ansell pourraient avoir une plus grande résonance qu'auparavant.

Avec le confinement, le blindage et l'auto-isolation, beaucoup d'entre nous ont passé beaucoup plus de temps dans leur propre entreprise. Comment l'isolement à long terme affecte-t-il le cerveau ? Avons-nous besoin de pratiques sociales ? Et nous rappellerons-nous même comment nous socialiser lorsque les choses reviendront à la normale ?

Les êtres humains sont des créatures profondément sociales. Cela ressort clairement de notre mode de vie, mais une preuve essentielle est cachée dans notre crâne.

Il s'avère qu'il existe un lien entre la taille du cerveau d'un primate et la taille des communautés qu'il est capable de former : plus le cerveau est gros, plus son monde social est étendu. Avec ses organes généreusement proportionnés, l'homme forme le plus grand groupe de primates, avec une moyenne de 150 individus. C'est le "chiffre de Dunbar" et il s'avère qu'il est assez élevé, de la limite supérieure optimale pour une congrégation religieuse à la taille moyenne des réseaux sociaux sur Twitter (En savoir plus sur la façon dont le nombre de Dunbar façonne nos interactions sociales).

Une explication est que la socialisation est un entraînement mental. Pour naviguer avec succès dans une interaction avec un autre être humain, vous devez garder à l'esprit une quantité étonnamment importante d'informations - en plus des détails de base comme le lieu où ils vivent et travaillent, il est utile de rappeler les caractéristiques plus nuancées de leur existence, comme leurs amis, leurs rivalités, leurs indiscrétions passées, leur statut social et ce qui les motive. De nombreux faux-pas sont dus à des dérapages dans ces hypothèses de base, comme demander à un ami récemment licencié de parler de son travail, ou se plaindre des enfants à un futur parent.

En fin de compte, le nombre de relations que nous pouvons entretenir est limité par la puissance de traitement dont nous disposons - et sur des millions d'années, les espèces ayant davantage de contacts sociaux ont tendance à développer un cerveau plus volumineux. Il s'avère que ce lien fonctionne également dans l'autre sens. À court terme, un manque de socialisation peut les faire rétrécir.

Pour regarder ce contenu, veuillez activer JavaScript ou essayer un autre navigateur. Légende audio, Afrique Avenir: comment devenir auto entrepreneur en photographie ?

L'année dernière, des scientifiques allemands ont découvert que le cerveau de neuf explorateurs polaires, qui ont vécu en Antarctique pendant 14 mois dans une station de recherche, était plus petit à la fin du voyage. En examinant les clichés IRM pris avant et après l'expédition, ils ont constaté qu'en moyenne, le "gyrus denté" - une région en forme de C qui est principalement impliquée dans la formation de nouveaux souvenirs - avait diminué d'environ 7% au cours de l'expédition.

Outre la réduction du volume du cerveau, les explorateurs ont également obtenu de moins bons résultats à deux tests d'intelligence : l'un pour le traitement spatial, qui est la capacité à dire où se trouvent les objets dans l'espace, et l'autre pour l'attention sélective, qui est en gros la capacité à se concentrer sur un objet particulier pendant un certain temps.

Les scientifiques ont émis l'hypothèse que l'isolement social prolongé pourrait être responsable, ainsi que la monotonie générale de la vie lorsque vous êtes confiné dans une boîte métallique tout l'hiver. Dans cette étude, ils n'ont pas examiné les compétences sociales des expéditionnaires avant, pendant et après leur isolement, mais d'autres recherches ont montré que ceux qui passent l'hiver en Antarctique ont connu un pic de dysfonctionnement social au milieu de l'hiver, malgré le fait qu'ils aient été rigoureusement sélectionnés au préalable pour leur capacité à faire face.

Solitude vs. solitude

Crédit photo, Getty Images

La question de savoir si la distanciation sociale pourrait affecter nos compétences sociales est plus délicate à répondre, mais il existe quelques indices.

Tout d'abord, les psychologues ne se soucient pas vraiment du nombre exact de personnes auxquelles vous avez accès. La plupart des recherches se concentrent plutôt sur la façon dont vous percevez votre situation. La "solitude" implique d'être seul sans être seul - c'est un état de contentement, semblable à celui qu'Ansell a atteint dans la nature sauvage galloise. La "solitude" est une bête très différente, dans laquelle une personne se sent isolée et a besoin de plus de contacts sociaux. (Pour en savoir plus sur la différence entre la solitude et la solitude).

Des recherches ont montré que même lorsque les personnes solitaires ont la possibilité de se socialiser, ce sentiment fausse leur perception de ce qui se passe. Ironiquement, cela signifie que si cela augmente leur désir de contacts sociaux, cela diminue également leur capacité à interagir normalement avec les autres.

Par exemple, les personnes qui se sentent isolées ont tendance à avoir une conscience accrue des menaces sociales, comme le fait de dire une mauvaise chose. Elles peuvent facilement tomber dans le piège du "préjugé de confirmation", dans lequel elles interprètent activement les actions ou les paroles des autres d'une manière qui soutient leur vision négative de leur propre statut ou de leur capacité sociale. En ayant de faibles attentes vis-à-vis des autres et en se considérant comme injustes, ils invitent effectivement les gens à les maltraiter.

Pour regarder ce contenu, veuillez activer JavaScript ou essayer un autre navigateur. Légende vidéo, "Comment l'huile de palme m'a aidée à subvenir aux besoins de ma famille"

Les personnes seules doivent également faire face à une capacité réduite à réguler leurs propres pensées, sentiments et comportements. Cette aptitude est essentielle pour se conformer aux normes sociales et implique d'analyser et de modifier constamment son comportement par rapport aux attentes des autres. Il est alarmant de constater que ce processus est généralement automatique - et votre capacité d'autorégulation peut être affectée sans que vous vous en rendiez compte.

Ainsi, l'isolement peut devenir une prophétie auto-réalisatrice connue sous le nom de "boucle de la solitude". Il peut conduire à une combinaison toxique de faible estime de soi, d'hostilité, de stress, de pessimisme et d'anxiété sociale - aboutissant finalement à ce que la personne isolée s'éloigne encore plus des autres. Dans le pire des cas, la solitude peut rendre les gens déprimés, et un symptôme courant de la dépression est le retrait social - là encore, cela n'aide pas.

Il est intéressant de noter que même les rats qui vivent seuls font des compagnons sociaux moins attrayants pour les autres rats, à tel point que - ce qui est plutôt tragique - ils sont activement évités par les rats qui ont plus de contacts. Cela suggère qu'il y a quelque chose de "bizarre" chez eux, et que le partage d'expériences sociales est important pour créer des liens chez les autres animaux également.

Pendant des décennies, la solitude par choix a été considérée comme plus bénigne. Les philosophes, les chefs religieux, les peuples indigènes et les artistes en ont vanté les mérites pendant bien plus longtemps. Mais il est de plus en plus évident que se retirer de la société peut avoir des conséquences involontaires, même si cela est fait exprès.

Les adolescents qui préfèrent passer du temps seuls ont tendance à être moins compétents socialement, et des recherches ont montré que, alors que certaines personnes peuvent penser qu'elles préfèrent la solitude, en réalité, elles aiment se connecter avec d'autres, même de parfaits étrangers. Ces attentes négatives sont problématiques, car elles empêchent les gens d'apprendre ce qui se passe réellement lorsqu'on interagit avec les autres.

Il semble donc que nous ayons besoin de pratiques sociales - mais pas pour les raisons que vous pourriez penser. Le fait d'interagir régulièrement avec les autres nous apprend à nous sentir valorisés et nous aide à interpréter avec précision les intentions des autres, ce qui nous aide à avoir des expériences sociales plus positives.

Selon Ty Tashiro, psychologue et auteur de Awkward : The Science of Why We're Socially Awkward and Why That's Awesome, il semble plausible que nous devenions collectivement plus gênants en ce moment. Mais il tient à souligner que pour la plupart des gens, les dérapages qui en résultent sont probablement extrêmement mineurs.

"Ces écarts minimes par rapport aux attentes sociales dans ces situations peuvent créer une énorme gêne - et cela montre à quel point l'esprit humain est finement réglé pour capter les attentes sociales, puis évaluer si nous y répondons", explique M. Tashiro.

Des enfants socialement gênants

Crédit photo, Getty Images

Quant à ceux qui sont encore en train de développer leurs compétences, plus vous serez exposés, mieux vous vous porterez.

"Les enfants et les adolescents ont besoin d'avoir des interactions en face à face", explique Mme Tashiro. "Parce qu'ils doivent apprendre à connaître l'abondance des indices et des attentes sociales qui se produisent lorsque vous êtes dans une situation de la vie réelle". Il explique que cela est encore plus important pour les personnes qui sont naturellement prédisposées à être maladroites, y compris lui-même.

"Quand j'étais au collège, au début du lycée, je me sentais un peu mal à l'aise par rapport à mes compétences sociales. Et je me suis rendu compte, entre autres, que nous sommes un peu plus lents à comprendre ces choses. Je n'étais pas très intuitif, mais c'était bien". Pour compenser, Tashiro a fait un effort plus conscient de conscience sociale et a passé du temps à s'entraîner.

Pour regarder ce contenu, veuillez activer JavaScript ou essayer un autre navigateur. Légende vidéo, Comment les trolls peuvent nuire au débat public et comment les arrêter

Cela est confirmé par de nombreuses recherches, notamment des études sur les effets d'un isolement extrême chez d'autres animaux, qui suggèrent que l'expérience sociale est particulièrement importante lorsque le cerveau est encore en développement.

Lorsque les rats sont élevés seuls, leur cerveau devient plus petit et leur comportement est tellement modifié qu'ils sont souvent utilisés comme modèle animal pour la schizophrénie, dont l'un des principaux symptômes est une altération du fonctionnement social. Par ailleurs, les fourmis isolées dès la naissance ont un cerveau plus petit et se comportent différemment de leurs congénères, tandis que les poissons sociaux sont moins coopératifs lorsqu'ils sont élevés en isolement.

Lorsque les scientifiques ont comparé le comportement d'anciens chimpanzés de laboratoire qui avaient été privés de contacts sociaux au début ou à la fin de leur vie, ils ont constaté que ceux qui avaient été seuls dès leur plus jeune âge toléraient moins les invasions de leur espace personnel, étaient moins susceptibles de préparer les autres membres du groupe (une méthode importante pour créer des liens), avaient moins d'initiative sociale et avaient tendance à former des réseaux de contacts plus petits.

Crédit photo, Getty Images

Chez les enfants humains, des études ont établi un lien direct entre la quantité de pratiques sociales qu'ils acquièrent et leurs compétences sociales. Dans un groupe d'enfants portugais d'âge préscolaire, ceux qui ont renforcé leur engagement social ont vu leurs capacités sociales augmenter en conséquence, tandis que la participation à des activités extrascolaires s'est avérée utile à plusieurs reprises - même le sport. Par ailleurs, les enfants qui ont plus de frères et sœurs ont tendance à être plus aptes à naviguer dans le monde social et, comme les adultes, les enfants qui passent plus de temps seuls sont plus susceptibles d'interpréter les situations sociales d'une manière qui leur est défavorable.

Et où les enfants trouveront mieux qu'à l'école des compagnons pour s'entraîner. Même avant la pandémie, un nombre étonnamment important d'enfants dans le monde n'étaient pas scolarisés de cette manière ; en 2012, il y avait 1,8 million d'enfants scolarisés à domicile aux États-Unis. Mais aujourd'hui, certains experts prédisent que nous sommes à l'aube d'une révolution, l'enseignement à distance étant appelé à remplacer de plus en plus les interactions en face à face avec les enseignants.

Depuis des années, on s'inquiète des risques que comporte l'enseignement à domicile, et il est interdit en Allemagne depuis 1919, au motif que l'école constitue un terrain d'entraînement à la tolérance sociale. Cependant, ce point de vue est controversé - et bien qu'il soit prouvé que les enfants scolarisés à domicile sont moins compétents socialement, à l'âge adulte, ils ont tendance à être plus engagés civiquement que ceux qui ne l'étaient pas.

Mais si l'isolement social présente des inconvénients bien documentés, la bonne nouvelle est que tout n'est pas mauvais.

Une solitude positive

Crédit photo, Getty Images

D'une part, Tashiro pense qu'il est important d'accepter un peu de maladresse sociale. Il a entendu dire que les partenaires de personnes timides ou socialement anxieuses font d'excellents compagnons, car ils doivent réfléchir plus attentivement à la raison pour laquelle quelqu'un peut ressentir une certaine chose, ou à la meilleure façon de réagir dans différentes situations. "Cette réflexion devient en fait très attachante", dit-il.

Ansell, pour sa part, tient à souligner combien il a trouvé positives ses expériences de solitude, et l'importance d'adopter la bonne attitude. "Je pense que les gens se battent souvent parce qu'ils ne le font pas assez longtemps", dit-il. Il a vu l'opportunité de vivre seul dans les montagnes galloises comme un défi, de voir à quel point il pouvait être autosuffisant.

Le test ne consistait pas seulement à être seul. Ansell n'avait ni eau courante, ni électricité, ni véhicule, ni téléphone, et il cultivait la plupart de ses propres aliments ou cherchait à les obtenir. "Mais ce qui s'est rapidement passé, c'est que cela n'a plus été ressenti comme un défi", dit-il. "J'avais juste l'impression de vivre ma vie, de retrouver mon état normal.

Mais surtout, Ansell n'avait aucune idée de la durée de sa solitude. Je pense que lorsque les gens partent en retraite et ce genre de choses, ils ont toujours les yeux rivés sur la fin - le moment où ils reviendront à la "normale"", dit-il. "Mais parce que ce que je faisais n'était pas planifié et que je n'avais pas de fin fixe à ce que je faisais. Je me suis juste immergé dedans aussi complètement que possible".

Aujourd'hui encore, après avoir écrit trois livres - le plus récent, The Circling Sky : On Nature and Belonging in an Ancient Forest sort en 2021 - Ansell dit qu'il continue à bénéficier de ses cinq années de solitude. Au final, il sait que si tout va mal et qu'il se retrouve seul, dans un chalet en ruine au milieu de nulle part - eh bien, les choses pourraient être pires.