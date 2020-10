Jamie Foxx après la mort de sa sœur âgée de 36 ans: "mon cœur s'est brisé''

Crédit photo, Getty Images Légende image, Foxx a dit un jour qu'il souhaitait que Deondra "vive sa vie sans limites, comme elle la vit maintenant. Il n'y a rien qu'elle ne puisse faire".

L'acteur hollywoodien Jamie Foxx affirme que son cœur s'est "brisé en mille morceaux" après la mort de sa sœur cadette âgé de 36 ans.

Jamie Foxx déclare que Deondra Dixon, qui avait le syndrome de Down et était une ambassadrice de la Global Down Syndrome Foundation, "est au paradis en train de danser avec ses ailes".

L'acteur de 52 ans, lauréat d'un Oscar, a rendu un hommage émouvant à sa sœur dans un texte communiqué partagé lundi sur Instagram.

Jamie Foxx écrit: "Deondra ... "Mon cœur est brisé en un million de morceaux ... ma chère soeur aimante Deondra a fait la transition … je dis transitionnée parce qu'elle sera toujours en vie … quiconque connaissait ma soeur … savait qu'elle était une lumière brillante

"Je ne peux pas vous dire combien de fois elle a illuminé la piste de danse et lors de fêtes à la maison".

"Deondra tu as laissé un trou dans mon cœur ... mais je vais le remplir de tous les souvenirs que tu m'as donnés. Je t'aime de tout mon coeur ... notre famille est brisée mais nous recollerons les morceaux avec ton amour ... et veuillez garder ma famille dans vos prières", ajoute-t-il

La Global Down Syndrome Foundation annonce que Dixon est décédée le 19 octobre.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Deondra Dixon a été très impliquée dans les défilés de mode Be Beautiful Be Yourself

Un hommage publié sur le site Web de la Fondation honore la mémoire de Dixon.

"Deondra est née dans une famille aimante qui la traitait comme n'importe quel autre membre de la famille. Ils lui ont fait don d'une acceptation complète, de la confiance et de la connaissance. Ils l'ont encouragée à obtenir son diplôme dans un établissement non spécialisé et à croquer la vie a pleines dents, ce qui, si vous connaissiez Deondra, a toujours été le cas.

"Nous avons perdu notre talentueuse, intelligente, fougueuse, belle, gentille, aimante, attentionnée, pure et généreuse, Deondra Dixon. Notre communauté des personnes atteintes de trisomie 21 a perdu un phare d'espoir, un véritable leader et un modèle dont l'objectif était de toujours aider les autres. Elle était une lumière brillante dans ce monde qui est le nôtre".

Le profil de Deondra Dixon sur le site Web de la fondation contient un message qui révèle sa personnalité, ses envies et sa 'positive attitude':

"Je sens que je suis née pour danser. Je veux être danseuse professionnelle. Mon frère m'a donnée la chance de faire des choses spéciales. J'ai dansé dans sa vidéo Blame It. J'ai dansé sur scène lors de certains de ses concerts dans tout le pays. Et devinez quoi, j'ai dansé aux Grammys !

"Je sais que ma famille m'aime. Ils ne fixent jamais de limites et me font toujours sentir que je peux toucher le ciel".

Le syndrome de Down ou trisomie 21 en quelques points :

• Entre 700 et 1 000 bébés qui naissent, l'un d'entre eux sera atteint du syndrome de Down, c'est-à-dire qu'il a un chromosome supplémentaire et un trouble d'apprentissage

• Environ la moitié d'entre eux ont des malformations cardiaques congénitales, certaines nécessitant une intervention chirurgicale

• 80 % des enfants atteints de la maladie sont nés de mères de moins de 35 ans

• Dans les années 1960, l'espérance de vie était de 15 ans - elle se situe désormais entre 50 et 60 ans

Source : NHS / Positif sur le syndrome de Down

Deondra Dixon a été très impliquée dans les défilés de mode Be Beautiful Be Yourself de la fondation, qui collectent des fonds pour la fondation.

La jeune dame a défilé avec Eva Longoria - qui a une sœur trisomique - et Queen Latifah.

Des messages de soutien ont été postés depuis que Foxx a annoncé la nouvelle, y compris certains du monde des célébrités.

'Tellement bénie'

Michael B Jordan, co-star de Just Mercy de Foxx, a écrit : "aucun mot ne peut faciliter ce que tu traverses mais les Jordans sont là pour toi et ta famille !"