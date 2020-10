L'incroyable découverte de centaines de millions d'arbres dans le désert du Sahara

En utilisant des images satellites et l'intelligence artificielle, un groupe international de chercheurs a découvert qu'il y a environ 1,8 milliard d'arbres solitaires dans le Sahara occidental et la savane du Sahel en Afrique du Nord.

Quand on pense au Sahara, le plus grand désert non polaire du monde, on imagine souvent une immense étendue de sable qui semble s'étendre à l'infini.