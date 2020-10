Cris de détresse pour sauver les domestiques ghanéennes du Liban

Harcèlements sexuels, plus de 15 heures de travail par jour...pour un salaire dérisoire, les étrangères qui travaillent au Proche-Orient n'en peuvent plus

L'Association de la jeunesse des Nations unies au Ghana fait pression sur le gouvernement ghanéen pour qu'il aide à sauver du Liban plus de 8 000 travailleurs domestiques en détresse, dont une majorité de femmes.

Plus de deux mille femmes qui ont subi des abus alors qu'elles travaillaient dans ce pays du Moyen-Orient ont déjà été secourues et vivent actuellement au Ghana.

" J'ai passé un an au Liban et je n'ai été payé que pendant trois mois. Je suis donc rentré au Ghana avec mes trois mois de salaire."

Oui, mon patron a essayé de me violer. Il a essayé plusieurs fois et j'ai refusé.

Pour la seconde interrogée par la BBC, le travail est très fastidieux, ils peuvent même vous demander de laver tout un bâtiment. L'expérience a été très mauvaise et même l'endroit où dormir, ce qu'il faut manger, était un problème. Vous travaillerez 14 heures par jour, parfois sans manger. La partie harcèlement sexuel est également très vraie.

Asie Kabukie Ocansey du Centre Nekotech pour la migration de la main d'œuvre et président de l'Association de la jeunesse des Nations Unies au Ghana a mené une campagne pour mettre fin aux conditions potentiellement mortelles auxquelles les travailleurs domestiques peuvent être soumis.

Selon elle, "les travailleurs domestiques migrants africains entrent dans une sorte de système domestique que l'Asie, les Philippines et l'Indonésie ont rejeté et ce système est appelé "Kafala".

"Le Kafala" qui signifie " adoption" a été créé dans les années 1950, lorsque le boom pétrolier a commencé au Moyen-Orient. Les ne sont pas autorisés à changer d'employeur, même si la situation est abusive, et ce n'est pas normal.

En ce moment, il y a environ trois millions d'Africains dans cette région. Au Liban, où il y a eu l'explosion, nous avons réussi à faire venir deux mille deux cent soixante, deux (2262) des filles. Il y en a huit mille de plus.

Selon elle, il y a beaucoup de travailleurs domestiques africains qui sont bloqués à Oman, au Liban et dans certains autres pays et à cause de Covid19 , c'est devenu une crise.