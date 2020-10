A quel niveau se trouve le mur de Donald Trump ?

La construction d'un "grand et beau mur" entre les États-Unis et le Mexique était la promesse du président Donald Trump lors de la campagne électorale de 2016. Une barrière de béton, a-t-il dit, servirait à arrêter ce qu'il a décrit comme un flux d'immigrants illégaux et de drogues à la frontière.

Mais qu'est-il réellement arrivé au mur ? Quelle est la longueur réellement construite ? Et quelle a été son efficacité ?

1. Un "nouveau mur" sujet à débat

Tout calcul des kilomètres de nouveau mur construit par M. Trump et son administration dépend beaucoup de la définition des mots "nouveau" et "mur".

Avant son entrée en fonction, il y avait un peu plus de 1 000 km de barrières le long de la frontière sud - soit 369 km de barricades pour arrêter les piétons et 482 km de clôtures anti-véhicules.

Aujourd'hui, selon le rapport de situation du 6 octobre du US Customs and Border Protection (CBP), la frontière sud compte 1076 km de "barrière primaire" - la première structure que les personnes se rendant du Mexique aux États-Unis rencontreront - et 104 km de "barrière secondaire" - qui se trouve généralement derrière la structure primaire comme obstacle supplémentaire.

Cela signifie que dans les zones où il n'y avait pas de barricades auparavant, ils ont construit 24 km de nouvelle barrière primaire ou "système de mur frontalier", comme l'appelle le CBP.

Selon le CBP, environ 563 km de barrière supplémentaire ont été construits, composés de structures de remplacement et d'une nouvelle barrière secondaire.

D'autres projets sont également prévus, avec 608 km de nouvelles barrières et des barrières de remplacement en cours de construction ou en "phase de pré-construction".

Selon le CBP, moins de la moitié de ces travaux seront réalisés dans des endroits où il n'existe actuellement aucune barrière.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Patrouille de la US Customs and Border Protection (CBP)

Cependant, M. Trump lui-même ne fait pas de distinction entre ces nouvelles sections de barrières et les structures de remplacement, les considérant toutes deux comme de nouveaux murs.

"Lorsque l'armée démolit un vieux mur frontalier très endommagé dans un endroit important et le remplace par un tout nouveau mur en acier et en béton de 10 mètres de haut, Nancy Pelosi affirme que nous ne construisons pas un mur. C'est faux, et ça monte vite" a-t-il affirmé dans un tweet le 26 novembre 2019.

Et il considère les progrès réalisés jusqu'à présent comme un succès.

"Mon administration a fait plus que toute autre dans l'histoire pour sécuriser notre frontière sud", a déclaré M. Trump en juin lors d'une visite au mur.

Mais ce que M. Trump a réellement construit est loin de ce qu'il avait promis au début de sa campagne électorale de 2016, lorsqu'il s'était engagé à construire un mur en béton sur toute la longueur de la frontière, soit 3 000 km.

Il a précisé par la suite qu'il n'en couvrirait que la moitié. Et au moment de son discours sur l'état de l'Union en février de cette année, sa promesse avait été réduite à "bien plus de 800 km" en janvier 2021.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Donald Trump à la nouvelle barrière

M. Trump est encore loin de cet objectif - même si l'on tient compte de toutes les barrières nouvelles, de remplacement et secondaires érigées jusqu'à présent.

On ne sait pas encore combien d'autres barrières seront construites, le candidat démocrate à la présidence Joe Biden ayant déclaré que, s'il ne démolira pas la barrière construite par M. Trump, il ne l'élargira pas davantage.

2. La plus grande partie du mur n'est pas du tout un "mur"

En plus de revoir à la baisse ses ambitions concernant la longueur de la barrière frontalière, M. Trump a également changé sa vision de ce qui constitue un mur.

Tout au long de sa campagne électorale de 2016, lorsqu'il l'a décrite, il a parlé de béton.

Mais une fois élu, il s'est mis à parler d'une barrière en acier, qui permettrait aux agents frontaliers de voir à travers.

Et ce qui a été construit jusqu'à présent, ce sont surtout des clôtures en acier.

Plus précisément, une grande partie de la construction est constituée de clôtures à bollards renforcés de 5,4 à 9 mètres, selon un rapport du Congressional Research Service, un organisme non partisan.

Il s'agit d'une barrière formidable, mais ce n'est pas la structure de maçonnerie haute et épaisse que la plupart des dictionnaires appellent un "mur"", indique le rapport.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le président Trump montre une image de la barrière de bollard

Toutefois, le rapport ajoute que si les nouvelles barrières ne sont pas faits de béton et remplacent dans de nombreux cas les structures existantes, ils constituent "un nouvel obstacle qui modifie le calcul de ceux qui tentent de franchir la frontière entre les points d'entrée".

Cela dit, bien que les barrières de M. Trump ne soient pas elles-mêmes en béton, elles ont été construites en utilisant une quantité importante de béton, selon le CBP.

Quelque 592 000 mètres cubes de béton ont été utilisés dans la construction jusqu'à présent, ainsi que 539 tonnes d'acier.

3. Le mode de financement reste controversé

Malgré la promesse de M. Trump, en campagne en 2016, de faire payer le mur au Mexique, c'est le gouvernement américain qui a dépensé des milliards de dollars pour l'agrandir et le reconstruire.

Un peu plus de 5 milliards de dollars ont été versés par des moyens traditionnels par l'intermédiaire du CBP, mais M. Trump a également ordonné le prélèvement de près de 10 milliards de dollars de fonds du ministère de la défense (DoD) - une mesure qui a déclenché des poursuites judiciaires.

En 2019, après que sa demande de 5,7 milliards de dollars supplémentaires pour le mur ait été rejetée et que le Congrès n'ait alloué que 1,4 milliard de dollars, M. Trump a déclaré que le contrôle des frontières était une urgence nationale et a utilisé les pouvoirs conférés par la loi sur les urgences nationales pour déplacer des fonds des budgets du ministère de la défense.

Selon le CBP, quelque 6,3 milliards de dollars de fonds pour la lutte contre la drogue et 4,6 milliards de dollars de fonds pour la construction militaire ont jusqu'à présent été détournés vers le projet de mur.

Crédit photo, Getty Images

Mais la décision de M. Trump de contourner le Congrès de cette manière a déclenché un certain nombre de contestations judiciaires - une de la part de plusieurs groupes environnementaux, représentés par l'Union américaine des libertés civiles, ainsi que des États de Californie et du Nouveau-Mexique.

Deux tribunaux américains inférieurs ont statué en faveur de ces groupes, concluant que le détournement d'un montant de 2,5 milliards de dollars du DoD pour construire des barrières en Californie, au Nouveau-Mexique et en Arizona était illégal.

Toutefois, la Cour suprême - la plus haute cour fédérale des États-Unis - a autorisé la poursuite de la construction de barrières à l'aide de ces fonds en attendant la procédure d'appel. Elle entendra l'année prochaine un recours de l'administration du président Trump contre la décision des tribunaux inférieurs.

Entre-temps, les démocrates de la Chambre des représentants ont également lancé une action en justice distincte.

4. Les passages illégaux semblent avoir diminué cette année

M. Trump a fait de la réduction de l'immigration clandestine une priorité absolue de son administration et elle a été un élément clé de sa campagne de réélection.

Les derniers chiffres indiquent que le nombre de migrants appréhendés à la frontière sud cette année a diminué après avoir doublé entre 2018 et 2019.

On ne sait toutefois pas exactement dans quelle mesure cette baisse est due aux nouvelles barrières, et les experts en immigration affirment que la diminution est probablement le résultat de l'effet dissuasif de toute une série de mesures anti-immigration introduites par l'administration de M. Trump, plutôt que de la seule barrière.

Ceux qui fuient la violence ou la persécution vers les États-Unis ont vu les règles d'asile se durcir, ont été contraints d'attendre dans des camps pendant de longues périodes au fur et à mesure que leur cas est traité et se heurtent à de nouvelles limites sur le nombre de réfugiés acceptés dans le pays.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Des migrants tentent d'escalader le mur

L'administration a également adopté des procédures d'urgence pendant la pandémie de coronavirus qui permettent aux agents d'expulser ceux qui traversent la frontière pour retourner au Mexique, en contournant les procédures normales d'immigration et d'asile.

"Tout effet que le mur physique a eu sur la réduction de l'immigration clandestine a pâli par rapport au mur bureaucratique de l'administration", déclare Sarah Pierce, analyste de la politique d'immigration américaine à l'Institut indépendant de la politique migratoire.

Une série de "politiques interdépendantes" ont "considérablement réduit les arrivées non autorisées", a-t-elle déclaré à la BBC.

Mais bien que les chiffres des détentions à la frontière aient probablement diminué pour l'ensemble de l'année par rapport à 2019, les chiffres mensuels sont en hausse depuis le printemps et ont atteint un sommet de 13 mois en septembre. En particulier, le nombre d'enfants et de personnes voyageant en groupes familiaux appréhendés à la frontière a considérablement diminué au cours des douze mois précédant le mois d'octobre, par rapport à l'année précédente.

Cette situation est due en partie à des adultes célibataires du Mexique qui ont tenté d'entrer aux États-Unis à plusieurs reprises, selon les chiffres du CBP. Les données montrent que le "taux de récidive" - le nombre de récidivistes - a augmenté de 37% depuis la fin du mois de mars.

Mark Morgan, commissaire par intérim du CBP, a suggéré que la détérioration des conditions économiques due à la pandémie de coronavirus au Mexique et ailleurs pourrait être à blâmer.

5. Un important camp de migrants se vide

Des milliers de personnes qui ont fait le voyage jusqu'à la frontière sud des États-Unis ont trouvé refuge dans des communautés frontalières temporaires - souvent dans des bidonvilles aux infrastructures ou aux ressources limitées et vulnérables aux pressions des bandes violentes du crime organisé.

Selon Human Rights Watch, ces migrants sont menacés par des organisations criminelles qui les kidnappent en supposant qu'ils ont des parents aux États-Unis qui pourraient être extorqués pour de l'argent.

Dans la ville de Matamoros, de l'autre côté de la frontière avec Brownsville, au Texas, des centaines de personnes ont installé un camp de ce type en 2018 près du point d'entrée, dans la broussaille sur les rives du Rio Grande.

Au début de cette année, le camp comptait environ 3 500 personnes vivant dans des tentes - hommes, femmes et enfants d'Amérique centrale et du Sud et d'ailleurs. On pense que 10 000 autres demandeurs d'asile vivent ailleurs dans la ville.

Des organisations caritatives telles que la World Food Kitchen, le collectif Dignity Village et Global Response Management (GRM) fournissent de la nourriture, des tentes, des vêtements et des soins médicaux aux personnes vivant dans le camp, où environ 50 % des résidents ont moins de 15 ans.

Crédit photo, Getty Images

Mais Andrea Leiner, directeur de la planification stratégique de GRM, affirme que le coronavirus et l'ouragan Hanna de juillet ont eu des conséquences désastreuses.

Les restrictions sur les coronavirus ont entraîné la fermeture de la frontière pour tous les voyages, sauf les plus importants, et les audiences sur l'immigration ont été reportées.

L'ouragan Hanna a non seulement provoqué des inondations dans le camp, mais il a également provoqué une infestation de rats, de serpents et de moustiques, forçant de nombreux résidents à fuir.

Selon Mme Leiner, les coups répétés de la peste, de la famine et de l'ouragan, en plus des restrictions légales, ont épuisé l'espoir de la population.

"Ces gens n'ont nulle part où aller. Ils ne peuvent pas rentrer chez eux - ils seront tués s'ils rentrent chez eux - et ils ne peuvent pas entrer aux États-Unis, donc ils sont coincés dans ce purgatoire en ce moment et nous ne voyons pas cela se terminer de sitôt", dit-elle.

6. Il est peu probable que cette barrière empêche la plupart des types de drogues d'entrer aux États-Unis

M. Trump a affirmé dans le passé que 90% de l'héroïne aux Etats-Unis passe par la frontière sud et qu'un mur aiderait à lutter contre la drogue.

Toutefois, le renforcement et l'extension de la barrière frontalière ne contribueront probablement pas beaucoup à la réduction des drogues illégales - telles que l'héroïne, la cocaïne et la méthamphétamine - car la plupart d'entre elles passent par des points de contrôle frontaliers établis, connus sous le nom de points d'entrée.

Bien que la majorité de l'héroïne aux États-Unis provienne du Mexique, la Drug Enforcement Administration affirme que la majeure partie est cachée dans des véhicules privés ou des camions de transport, mélangée à d'autres marchandises, et passée en contrebande par des points d'entrée légaux.

Les chiffres du CBP concernant les drogues - à l'exclusion de la marijuana - saisies à la frontière sud montrent également que la plupart d'entre elles passent par des points d'entrée, bien qu'un rapport du Congressional Research Service affirme que les barrières frontalières peuvent servir à pousser les gens à traverser dans des endroits où ils sont plus susceptibles d'être "détectés, interceptés et détenus".

Crédit photo, Getty Images

Rodney Scott, chef de la patrouille frontalière américaine, partage cet avis et donne l'exemple de San Diego, où, selon lui, les camions du cartel traversaient la frontière "trois ou quatre à la fois, presque tous les jours, avec des poursuites à grande vitesse dans toute la ville".

"Ces derniers s'arrêtaient immédiatement grâce au système de mur frontalier", dit-il. "Cela ne signifie pas que les cartels vont arrêter la contrebande de drogue - nous allons maintenant nous occuper des tunnels et d'autres aspects - mais cela a fait sortir de ces zones cette menace, la menace quotidienne de vie et de mort pour les enfants qui attendent un bus scolaire près de la frontière".

Les contrebandiers semblent également utiliser de plus en plus souvent des bateaux pour tenter de débarquer de la drogue sur les plages du sud de la Californie - les chiffres interceptés par les opérations aériennes et maritimes du CBP ont fait un bond de 82 % l'année dernière.

La marijuana est la drogue qui fait l'objet du plus grand trafic, avec plus de 227 tonnes saisies à la frontière sud cette année. C'est également la drogue la plus susceptible d'être introduite clandestinement dans des zones éloignées des postes de contrôle frontaliers.