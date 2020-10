Coronavirus : à quand le retour à nos anciens mode de vie ?

Une année difficile où certains n'ont pas vu leurs amis et leurs famille, des mariages annulés, des enfants qui manquent l'école, des libertés de mouvement réduites, des carrières interrompues, un sentiment de tristesse omniprésent et, malheureusement, de nombreuses vies perdues.

Notre destination finale

Les prochains mois

Tout d'abord, nous devons passer l'hiver et on s'attend à ce qu'il soit rude.

De toute façon, l'hiver est une période de fête pour les infections respiratoires, car nous passons plus de temps à l'intérieur et les températures fraîches aident les virus à survivre.

Le virus se propage actuellement quatre fois plus vite que le pire scénario du gouvernement, qui prévoyait qu'une deuxième vague pourrait être plus meurtrière que la première.

Optimisme pour le printemps

"Je pense que l'été que nous venons de passer permet d'espérer que le nombre de cas va diminuer, d'autant plus que nous serons beaucoup plus nombreux à avoir eu la Covid", déclare le professeur Christina Pagel, de l'University College London. "Nous ne sommes même pas encore en hiver, c'est ce qui est déprimant".

"Une troisième vague est certainement possible", déclare le professeur Woolhouse. "Et si ni la deuxième ni la troisième vague ne sont assez importantes pour induire une immunité collective et que nous n'avons pas de vaccin, alors une quatrième vague est possible".