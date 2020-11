"Ma famille asiatique ne pouvait pas accepter mon petit ami noir"

Légende image, Salma et son petit ami

Lorsqu'une jeune femme britannique bengali est tombée enceinte d'un noir, la réaction de sa famille l'a forcée à se confronter à leurs préjugés anti-noirs.

Alors qu'elle s'éloignait de sa maison familiale, Salma a commencé à faire le compte de son statut actuel. Vingt et un ans, deux mois de grossesse et maintenant, sans-abri. Et tout cela parce qu'elle était une femme Bengali qui voulait avoir un bébé avec un homme noir.

Dans sa communauté, les femmes bengalies «n'avaient pas» de bébés hors mariage, encore moins des bébés métis à la peau foncée.

Sa tante avait passé la matinée à la presser de se faire avorter à nouveau, comme elle l'avait fait la dernière fois quant elle était tombée enceinte. Mais elle n'avait plus 18 ans.

Quel droit avaient-ils de prendre cette décision à sa place?

Légende image, Salma quitte la maison alors que sa mère pleure

"J'étais prête à faire tout ce qu'il fallait pour l'avoir. Oui, cela signifiait abandonner ma famille, abandonner ma carrière et tout abandonner. Mais j'avais l'impression de n'avoir pas d'autre choix", dit Salma.

Juste avant que Salma ne sorte de la maison, elle avait aperçu les larmes de sa mère éclaboussant son rôti à moitié mangé.

"Je savais qu'elle souhaitait que ce soit un bébé bengali. Ensuite, elle aurait pu appeler la famille du garçon, organiser un mariage et« légitimer » tout le problème".

Mais le père était noir

Avant que davantage de parents ne puissent se présenter et peser sur sa vie, Salma a attrapé son Nokia 3210 rose et est sortie en trombe. Elle n'obtenait pas d'avortement et elle ne pouvait pas rester avec une famille qui ne soutenait pas sa décision d'avoir son bébé.

La romance de Salma était une histoire d'amour classique. C'était le garçon d'à côté, et elle, l'héroïne naïve prête à tomber amoureuse. Mais à Bollywood, les héros noirs ne sont pas autorisés.

Bien que les Asiatiques du Sud aient enduré le racisme pendant des siècles, le racisme anti-noir, les préjugés contre les Noirs sont aussi répandu au sein de cette communauté que dans beaucoup d'autres.

Aucune tante bengali n'est jamais venue dire à Salma: "les Noirs sont mauvais."

Le racisme anti-noir a pris la forme de commentaires occasionnels tout au long de l'enfance tels que "ne va pas dehors au soleil, tu deviendras sombre" ou "cette fille à la peau claire recevra tant de propositions en mariage".

Le racisme anti-noir de sa mère, formé par le système colonial britannique dans lequel elle avait autrefois vécu au Bangladesh, tenait non seulement pour acquis qu'une peau plus claire était meilleure, mais aussi acceptait également les pires stéréotypes des hommes noirs.

Légende vidéo, Russe et Noir en 2018

Elle a dit à Salma, lorsqu'elle avait 16 ans: "ils veulent seulement te mettre enceinte." Quand elle la serrait dans ses bras, elle sentait rapidement son ventre. "Tu ne vas sortir avec un noir," dit sa mère lorsqu'elle a découvert sa relation avec le garçon d'à côté.

Personne n'avait rien dit de tel lorsque trois femmes de la famille s'étaient mariées.

Les parents de Salma étaient arrivés à Londres 30 ans plus tôt, migrant du Bangladesh à Londres, qui était. Ils vivaient le rêve des immigrants.

"Le seul sac de transport Harrods était un bien précieux dans la maison et était soigneusement rangé dans la cuisine, ne sortait que lorsque les invités venaient visiter. Ils ne savaient pas qu'il avait été utilisé pour acheter la chose la moins chère dans le magasin - les cacahuètes," dit Salma.

Mais un jour, la clé de Salma a cessé littéralement d'ouvrir sa porte d'entrée .

Pendant qu'elle et sa mère étaient en vacances, son père avait changé de serrures, laissant la mère de Salma sans abri avec deux enfants à charge.

Après cela, sa propre communauté l'a stigmatisée pour avoir divorcée mais elle est également restée une étrangère parmi les non-Bengalis.

"Sa pire crainte était que j'allais finir comme elle", dit Salma.

«Pourtant, je me tenais là, provocante et prête à trahir ma culture, ma carrière et ma communauté pour un homme noir qui la trompait, qui n'avait pas l'intention de m'épouser et qui m'avait maintenant donné une fille qu'elle n'avait pas les moyens d'éduquer"

Légende image, La mère de Salma tient son bébé dans ses bras

Une semaine après la naissance de son bébé, Salma s'est retrouvée à regarder à nouveau la porte d'entrée de sa mère. Elle pouvait voir les lumières de Noël briller à travers la fenêtre. Anxieusement, elle redressa les vêtements de son bébé et sonna à la porte.

Son frère ouvrit la porte et se réjouit du petit bébé dans ses bras. Elle entra nerveusement dans la maison. Comment sa mère réagirait-elle en voyant cet enfant d'une semaine? Le poulet était sûrement un bon signe, pensa-t-elle. c'était son plat anglais préféré et la nourriture était toujours utilisée comme offrande de paix dans cette maison.

Timidement, elle prit place à la table du dîner, laissant le bébé endormi dans un berceau dans une autre pièce. Sa mère évite le contact visuel direct pendant qu'elle servait le poulet. Soudain, un cri aigu de bébé vint de la pièce adjacente. Moment parfait, pensa-t-elle, mais en se levant pour partir, sa mère l'arrêta: "J'irai." Bientôt, les pleurs avaient cessé. Sa mère tenait sa petite-fille pour la première fois.

Des larmes se sont formées dans les yeux de Salma. Sa mère, malgré ses préjugés, pouvait aimer sa fille. C'était la confirmation qu'elle cherchait pour demander de l'aide et rentrer chez elle.

"En quelques jours, maman avait effectué tous les rituels des bébés musulmans et vraiment béni ma petite fille." Pourtant, ils n'ont jamais parlé de ce qui s'était passé pendant les mois d'absence de Salma.

Cinq semaines plus tard, le désastre a frappé.

Légende image, Salma, ses enfants et ses cousines

Salma a découvert que son partenaire avait été avec une autre femme tout le temps et qu'elle aussi venait d'accoucher. C'était comme si les pires craintes de sa mère concernant les hommes noirs s'étaient réalisées. Ce qui confirment ses stéréotypes.

Le silence, la tension et l'agression passive ont rempli la vie de Salma et l'ont plongée dans une profonde dépression.

"Pour ma mère, c'était comme si elle avait soudainement deux bébés, ma fille et moi. Elle nous réveillait tous les deux, nous nourrissait et s'occupait de nous, mais en s'assurant toujours de nous cacher à tout le monde."

Salma a échappé à ses ennuis en écrivant de la poésie et en étudiant. Elle a obtenu son diplôme universitaire sept mois après avoir eu son bébé. Elle savait que cela aurait été impossible sans sa mère, bien qu'elle ne lui ait jamais dit cela. Sa mère désapprouvait toujours ses choix de vie, surtout quand elle a décidé de reprendre son partenaire et a déménagé pour vivre avec lui.

Elle l'a fait rapidement après avoir obtenu son diplôme, incapable d'exprimer à sa mère le mélange de gratitude et de ressentiment qu'elle ressentait.

Légende vidéo, À six ans, Faith devient rédactrice en chef d'un magazine

Au cours des années suivantes, la vie de Salma a pris des virages plus inattendus. Elle a eu un autre enfant avec le même partenaire, qui l'a quittée plus tard pour de bon. Elle a commencé à reconstruire une relation avec des membres de sa famille élargie qui l'avaient auparavant rejetée, elle et ses enfants. Ils se sont même excusés d'avoir soutenu l'avortement.

Mais le racisme anti noir envers ses enfants n'a jamais disparu. "Au moins, ils te ressemblent plus", disaient-ils. "Bien sûr, il allait vous quitter et se retrouver sur le mauvais chemin", lança sa mère. "Si seulement vous en aviez choisi un à la peau claire," remarqua un cousin avec désinvolture. Elle essayait d'expliquer à quel point certains de ces commentaires étaient offensants, sans grand effet.

Mais à mesure que les enfants de Salma grandissaient, elle avait plus de facilité à comprendre certaines des préoccupations de sa mère. "Je peux voir maintenant comment tout cela est venu d'un lieu d'amour et de protection", dit-elle.

"En fin de compte, elle prenait juste les décisions qui lui avaient été enseignées qui mèneraient au bonheur et à l'amour pour sa fille." Mais Salma ne pouvait toujours supporter le racisme anti-noir de sa mère.

Un matin, elle a finalement laissé échapper: "C'est parce qu'il était noir, n'est-ce pas?"

Légende vidéo, L'ancêtre des Britanniques avait était un noir aux yeux bleus

"Non," répondit sa mère sur la défensive. "Pas parce qu'il était noir, mais parce qu'il n'était pas musulman. Il ne pouvait pas nous comprendre." Salma regarda sa mère, choquée. C'était la première fois que sa mère accordait une telle importance à la religion. Eh bien, qu'en est-il des trois femmes non musulmanes qui ont été accueillies dans la famille, pensa-t-elle.

Salma pensa que c'etait la manière de sa mère de reconnaître son racisme, sans l'admettre réellement.

"Je pense qu'à ce moment-là, elle a reconnu à quel point ses préjugés étaient injustes basés sur la couleur de la peau, et c'est pourquoi elle a basculé la conversation sur la religion", dit-elle.

Depuis, il y a eu de nouveaux développements dans la famille. Il y a quelques mois, il y a eu une évolution intéressante dans la famille: le frère de Salma a commencé à sortir avec une femme noire. Et à la surprise de Salma, sa mère l'a accepté sans hésitation.

"C'est un progrès pour une femme qui n'avait jamais reconnu ou défié son racisme auparavant", dit-elle.

"Je suis tellement fière du chemin qu'elle a parcouru, même s'il reste encore beaucoup à faire. "Je ne la blâme pas de penser comme elle l'a fait. Mais il était temps que je la remette en question. Il est temps que nous le fassions en tant que communauté."