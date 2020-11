3 facteurs qui peuvent donner la victoire à Biden et 3 qui peuvent faire gagner Trump

Les analystes pensent que les élections du 3 novembre suscitent un engouement. Montage photo montrant les candidats Joe Biden et Donald Trump

Ce scrutin, classé comme le plus important de l'histoire récente des Etats Unis, approche à grands pas. J-2.

Plus de 90 millions de personnes ont déjà voté en personne ou par correspondance, soit plus de la moitié des électeurs de la dernière élection présidentielle de 2016, et un taux de participation record est attendu pour l'élection de mardi.