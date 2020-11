350 ans plus tard il lave l'honneur de son ancêtre brûlé pour sorcellerie

Sur une période d'environ 50 ans, à partir de 1628, plus de 200 femmes (et cinq hommes) ont été brûlés sur le bûcher rien qu'à Lemgo. Margarete Krevetsiek ancêtre des Krammer faisait partie des personnes exécutées.

La femme a été arrêtée et accusée de conspiration et d'avoir tenté d'enseigner ses tours à une jeune fille durant l'été 1653.

On estime qu'entre 40 000 et 60 000 personnes ont été exécutées en Europe entre la fin du XVIe siècle et la fin du XVIIe siècle.

"Pour moi, il s'agit de légitimer mes convictions. Jésus-Christ lui-même a été accusé, torturé et exécuté, et nous, les chrétiens, nous disons qu'il était innocent" , a déclaré à la BBC, le père Hegeler.

Christine avait commencé à dire aux gens qu'elle était une sorcière et avait participé à une assemblée de sorcières, une danse nocturne avec le diable, avec quinze autres personnes : huit hommes, six femmes et une autre fille, Grete Halman. Les autorités l'ont arrêtée et torturée ainsi que les 15 personnes qu'elle a nommées.