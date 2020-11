Le président Macky Sall forme un nouveau Gouvernement au Sénégal

Parmi les sept personnalités entrant figurent notamment, l'avocate et parlementaire Aissata Tall Sall, qui prend le portefeuille des Affaires étrangères, et des Sénégalais de l'Extérieur et Oumar Samba Ba qui s'est vu attribué le poste de Ministre d'État, Secrétaire général de la Présidence de la République et Antoine Felix Diome qui est nommé ministre de l'intérieur