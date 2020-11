Élections américaines 2020 : y aura-t-il un résultat dans la nuit de l'élection?

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les enfants lors d'un rassemblement avec distanciation sociale dans le Delaware

La nuit des élections américaines. Vous suivez la télévision pendant 10 heures d'affilée tout en actualisant simultanément vos comptes sur les réseaux sociaux. Mais à l'issue du scrutin ni le président Trump ni l'ancien vice-président Joe Biden n'admet sa défaite, le scénario du cauchemar américain peut commencer ainsi : une élection contestée.

Les recomptages commencent, des poursuites sont intentées pour les bulletins de vote rejetés et les troubles civils commencent à se propager à travers le pays. Un appel est interjeté devant la Cour suprême des États-Unis pour déterminer la présidence.

Cependant, une grande partie de ce scénario pourrait être évitée si les Américains sont prêts à attendre le résultat. Mais attendez combien de temps? C'est la question à un million de dollars.

Quel est le problème?

Votes par la poste

Lors des élections américaines de 2016, 33 millions d'Américains ont voté par correspondance. Cette année, en raison de la pandémie de coronavirus, 82 millions de personnes ont demandé à voter par courrier. Mais avec seulement un jour d'avance, de nombreux États ont encore du mal à renverser les lois vieilles de plusieurs décennies qui dictent quand un vote par correspondance peut être ouvert, traité et compté.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Travaillant par paires bipartites, les scrutateurs traitent les bulletins de vote par correspondance dans le Maryland, le premier État à traiter les votes par correspondance dans le pays

Par exemple, au Michigan, un État clé , environ trois millions de personnes devraient voter par courrier. Cependant, étant donné qu'il ne peut pas commencer à compter les votes par correspondance avant 7 heures du matin le jour du scrutin, le Michigan pourrait mettre des jours à déclarer le résultat. Et cela suppose qu'il n'y a pas de recomptage.

Le Michigan accuse actuellement un retard dans les livraisons de courrier en raison de la pandémie de coronavirus et des élections. Par ailleurs, le président Trump a également bloqué le financement d'urgence du service postal américain après avoir affirmé que le vote par correspondance pourrait nuire à sa campagne. Les données issues des sondages et des bulletins de vote antérieurs suggèrent que les démocrates sont plus susceptibles que les républicains de voter par correspondance, tandis que les républicains sont plus susceptibles de voter en personne le jour du scrutin.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Un postier décharge des milliers de boîtes remplies de votes dans l'Oregon

Un deuxième problème est celui des poursuites.

Lorsqu'un résultat donne peu d'avance à un candidat par rapport à l'autre, il est à craindre que les États ne soient confrontés à des recours en justice à propos de bulletins de vote rejetés, ce qui retarderait encore le résultat.

La raison la plus courante pour laquelle un bulletin de vote est rejeté est qu'il arrive par la poste trop tard pour être compté. D'autres raisons incluent une signature illisible ou une deuxième enveloppe secrète manquante.

Compte tenu du nombre considérable de votes qui seront exprimés par correspondance lors de cette élection présidentielle, le nombre de bulletins de vote qui peuvent arriver en retard et pouvant donc potentiellement être rejetés devrait également augmenter.

Lors des élections de 2016, le président Trump a remporté le Michigan avec moins de 11000 voix.

C'est une petite marge si l'on considère le fait qu'en août, lors des primaires du Michigan (pendant lesquelles les électeurs peuvent choisir les candidats de chaque parti pour les élections ultérieures), plus de 10000 bulletins de vote ont été rejetés, principalement parce qu'ils sont arrivés trop tard pour être comptés.

Si le soir des élections, le nombre de votes qui sépare les deux candidats est minime, dans de nombreux États pivot, le nombre de bulletins rejetés pourrait devenir une autre question très controversée.

Est-il possible d'avoir un résultat dans la nuit suivant le vote?

Oui. Malgré les retards de votes par correspondance, sur la base des sondages actuels, il est toujours numériquement possible de gagner le scrutin le soir même à l'issue du vote. Mais pour cela il faut que l'un ou l'autre des candidats, l'emporte avec une victoire écrasante.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Biden organise un rassemblement à distance au Michigan

Pour remporter le ticket d'or conduisant à la Maison Blanche, Joe Biden ou Donald Trump doivent dépasser le seuil de 270 voix.

En effet, le président n'est pas choisi directement par les électeurs, mais par ce que l'on appelle le collège électoral (les grands électeurs).

Le nombre de votes attribués aux grands électeurs dans chaque État est à peu près basé sur la taille de sa population - c'est donc la façon dont les gens votent dans chaque État, et donc à qui ces votes sont attribués, qui compte vraiment.

Un jour avant le scrutin, 69,5 millions d'Américains ont déjà envoyé leur bulletin de vote par la poste ou ont voté tôt. Un vote anticipé aussi important signifie que plus de la moitié de tous les votes comptés lors des élections de 2016 ont déjà été exprimés.

En 2016, Donald Trump a célébré la victoire vers 02h30 EST (07h30 GMT) après avoir obtenu le vote de 270 grands électeurs avec ses résultats dans l'État du Wisconsin. Cependant, cette année, compte tenu de l'augmentation des votes par correspondance, il est peu probable que de nombreux États pivot donc controversés (ceux qui pourraient être gagnés par l'un ou l'autre des candidats) déclarent leurs résultats dans la nuit.

Le Michigan, la Pennsylvanie et le Wisconsin sont tous des États pivots importants qui ne commencent à traiter et à compter les votes par correspondance que le jour de l'élection. Ils sont également tous susceptibles d'avoir recours aux recomptages des voix et des actions en justice sont possibles, si le résultat ne donne pas une victoire nette à l'un des candidats.

Cependant, là où il y a de l'espoir, c'est la Floride.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Trump attire une grande foule lors d'un rassemblement en Pennsylvanie

Etant le plus grand État parmi les Etats pivot - valant 29 votes électoraux - la Floride sera un indicateur quant à savoir si l'un ou l'autre des candidats a une chance de gagner le scrutin dans la nuit.

La Floride commence le traitement et la vérification des bulletins de vote par correspondance jusqu'à 40 jours avant l'élection. Avec plus de 2,4 millions de votes par correspondance déjà traités, il y a encore une petite montagne d'enveloppes à traiter, mais leurs chances de déclarer les résultats la nuit sont plus grandes que la plupart des autres États pivot.

Si Biden, qui est actuellement en tête des sondages, perd la Floride, ce sera un signe qu'il est encore plus improbable qu'il gagne la nuit même. Il pourrait encore franchir la ligne des 270 votes nécessaires à la victoire via une combinaison de la Caroline du Nord, de l'Arizona, de l'Iowa et de l'Ohio, mais pour que Biden puisse gagner le soir du scrutin cela implique une victoire en Floride.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le candidat démocrate à la présidence Joe Biden s'entretient avec la presse en Caroline du Nord

Avec Trump actuellement à la traîne dans les sondages, même si le président prend la Floride, il aurait encore du mal à remporter la victoire dans la nuit étant donné le grand nombre d'États-pivots qu'il est peu probable de remporter.

À moins bien sûr que les sondages ne soient faux.

Comme l'histoire récente l'a prouvé, y compris lors des élections américaines de 2016, les sondages peuvent se tromper.

Les chaînes de télévision américaines essaieront-elles encore de déclarer des résultats la nuit des élections?

Le pouvoir des médias américains le soir des élections est plus qu'important.

Lors des dernières élections, les grandes chaînes de télévision américaines ont «déclaré» les résultats bien avant que tous les votes n'aient été comptés. Elles travaillent avec des instituts de sondage qui interrogent les électeurs à la sortie des urnes.

Une fois «déclaré» par les médias, le candidat «perdant» est censé reconnaitre rapidement sa défaite, idéalement avant que tout le monde ne se couche, pour que le gagnant puisse se proclamer victorieux dans la nuit sur ces mêmes réseaux de télévision.

Le dépouillement est un moment important en termes d'audience, mais en 2020, avec des millions de votes postaux en attente d'être comptés, beaucoup dépendra aussi de la rigueur et de la patience des médias américains dans le soir du scrutin.

Beaucoup craignent que cette année ne soit une répétition du chaos qui a suivi le scrutin qui a opposé en 2000, pour la course à la Maison Blanche, George W. Bush et Al Gore.

Cette année-là, le soir des élections, malgré de nombreux sondages indiquant que le score était serré, plusieurs chaînes de télévision ont donné à Gore l'Etat clé de la Floride, avant de faire volte-face en faveur de Bush. Gore a ensuite concédé sa défaite avant de se rétracter et de porter l'affaire devant la cour suprême. Trente six jours plus tard, les Américains ont appris que Gore avait remporté le vote populaire au niveau national, mais Bush avait remporté le vote du collège électoral et donc la présidence.

Crédit photo, Getty Images Légende image, George W Bush célèbre sa victoire à l'élection présidentielle de 2000 en Floride