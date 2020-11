''On en a marre des gens qui se moquent de notre religion'' : pourquoi je n'achète plus rien ''Fabriqué en France''

Crédit photo, Arshad Tareen/Merve Ozdemir/Hiba Mohamed Légende image, Mishi Khan, Latife Ozdemir et Hiba Mohamed Moussa pour le boycott des produits français

Ce mouvement de contestation au sein de la communauté musulmane survient alors que la politique française en matière de lutte contre l'islam radical s'intensifie depuis le meurtre d'un instituteur français qui avait montré les caricatures du prophète à ses élèves et d'une deuxième attaque au cours de laquelle trois personnes sont mortes dans le sud de la France.

De la Turquie au Bangladesh et de la Jordanie à la Malaisie, il y a eu des manifestations généralisées exhortant les gens à boycotter les produits français.

Certains supermarchés ont vidé leurs étagères de tout ce qui porte l'étiquette ''Made in France'', et des hashtags tels que #BoycottFrenchProducts ont été partagés plus de 100 000 fois sur les réseaux sociaux toute la semaine.

Ces réactions ont été suscitées par les propos du président français Emmanuel Macron après le meurtre d'un professeur de français qui avait montré des caricatures du prophète Mahomet à des élèves d'une classe sur la liberté d'expression.

M. Macron a déclaré que le professeur "a été tué parce que les islamistes veulent notre futur", mais que la France "ne renoncera pas aux caricatures".

Les caricatures auxquelles il faisait référence étaient des dessins du prophète Mahomet publiés dans le magazine satirique français Charlie Hebdo en 2006, qui ont irrité de nombreux musulmans du monde entier ; ces derniers considérant toute représentation du prophète profondément offensante.

Le président Macron a été félicité pour avoir défendu la laïcité et la liberté d'expression dans son propre pays, où les sentiments sont vifs après le meurtre jeudi de trois personnes dans une église de la ville méridionale de Nice dans ce que le président Macron a qualifié d '"attaque terroriste islamiste".

Mais Emmanuel Macron est devenu une figure de haine dans les pays à majorité musulmane comme le Bangladesh, où des dizaines de milliers de personnes sont descendues dans la rue mercredi pour appeler au boycott des produits français.

La BBC s'est entretenue avec trois personnes (avant les attentats de Nice) qui disent que cela les a poussées à ne plus acheter de produits français :

Mishi Khan - Actrice - Islamabad, Pakistan

Crédit photo, Arshad Tareen Légende image, L'actrice pakistanaise Mishi Khan: ''On en a marre des gens qui se moquent de notre religion"

J'utilisais des cosmétiques français, en particulier L'Oréal, qui est facilement accessible ici au Pakistan. Maintenant, je lis tout, des étiquettes sur les produits alimentaires aux articles de luxe, en m'assurant qu'il n'y ait pas d'étiquette "Made in France".

Je remplace mes produits français par des produits pakistanais.

Pourquoi ? Parce que le président d'un pays ne peut pas se réveiller un jour et décider d'insulter toute une population de musulmans.

J'ai exhorté tout le monde sur mes plateformes de réseaux sociaux à boycotter les produits français. J'ai la conscience tranquille parce que je fais quelque chose pour défendre l'islam.

On en a marre des gens qui se moquent de notre religion et de notre prophète. Trop c'est trop.

On a pardonné encore et encore ceux qui insultaient l'islam, mais maintenant il est temps d'agir.

Je sens que Macron essaie de nous blesser délibérément. C'est comme pincer quelqu'un puis de lui demander : "Hé, tu ressens la douleur ?"

Je pense que cela fait partie de quelque chose de plus global - je sens qu'il engendre la haine, il provoque et divise les gens.

Il est espiègle et ses déclarations pourraient déclencher [inciter] l'islamophobie. Ce que dit le président d'un pays influence son peuple. Il est censé unir tous les citoyens de son pays et aussi, les respecter tous.

Quand j'ai vu pour la première fois les dessins de Charlie Hebdo, j'étais sans voix. J'ai évité de le regarder pendant très longtemps mais quand je l'ai vu, j'ai été choquée. J'ai pleuré. J'ai demandé à Dieu : "Pourquoi ai-je vu quelque chose comme cela ?"

Latife Ozdemir - Etudiante - Istanbul, Turquie

Crédit photo, Merve Ozdemir Légende image, L'étudiante turque Latife Ozdemir boycotte les produits français pour contrer "l'islamophobie française"

Lancôme, Garnier et BIC étaient des marques que j'utilisais quotidiennement, mais après ce qui s'est passé, je ne les achèterai plus.

Je boycotte les produits français parce que je veux déclarer que nous n'acceptons plus cela. Je veux lutter contre l'islamophobie française.

Il est important pour nous, musulmans, de faire entendre nos voix parce que nous avons été réduits au silence pendant trop longtemps. Boycotter les produits est la seule chose que nous pouvons faire pour le moment.

Charlie Hebdo a publié une autre page offensive dans laquelle notre président Recep Tayyip Erdogan porte un t-shirt sans pantalon, boit une canette de bière et soulève la jupe d'une femme musulmane portant un hijab.

En tant que personne qui porte le hijab, ça fait vraiment mal de voir une femme musulmane représentée de cette manière.

Les femmes musulmanes comme moi se battent chaque jour pour représenter l'islam de manière positive et pour créer une position dans la société dans laquelle nous sommes égaux et pris au sérieux.

Mais cette caricature nous donne le sentiment que tout cela ne sert à rien et que l'Europe ne nous verra jamais sur un pied d'égalité avec les femmes non musulmanes et cela fait vraiment mal.

Les dessins animés et la satire devraient provoquer une réflexion critique et un débat, à la place l'Europe utilise une représentation stéréotypée des musulmans.

En dessinant à chaque fois des dessins comme celui-ci, cela alimente le feu et je me demande si c'est ce que nous voulons : un monde dans lequel nous nous offensons et nous nous détestons au nom de la liberté d'expression ?

Hiba Mohamed Moussa - Etudiante - Nouakchott, Mauritanie

Crédit photo, Hiba Mohamed Moussa Légende image, Hiba Mohamed veut que M. Macron "s'excuse auprès de deux milliards de musulmans qu'il a offensés avec son discours haineux"

J'ai participé à des manifestations à Nouakchott avec ma famille et mes amis pour condamner ce qui se passe en France.

Nous boycottons tous les produits français dans l'espoir que l'économie française s'effondre et que Macron s'excuse auprès des deux milliards de musulmans qu'il a offensés avec son discours haineux.

Au lieu du fromage de la vache qui rit, nous consommons des produits turcs. J'ai des parfums français comme Lacoste mais une fois le flacon terminé, je n'en achèterai plus.

J'ai écrit une lettre au président Macron pour demander des excuses. Dans la lettre, je lui ai demandé si son enseignant est digne de respect, qu'en est-il de nos prophètes, qui sont aussi des enseignants ?

Ce qui nous a le plus irrité, c'est son discours islamophobe liant l'islam à la barbarie. C'est une injustice et une provocation que nous ne pouvons tout simplement pas tolérer.

Un président d'un pays comme la France qui accepte que des images humiliantes sur groupe particulier figurent en couverture, ce n'est pas ce qu'on peut appeler la liberté d'expression, mais plutôt une attaque contre un groupe religieux particulier. C'est un moyen bon marché d'augmenter les points qu'il envisage de gagner dans sa course politique.

J'étais trop jeune pour me souvenir de la première publication de la caricature du Prophète Muhammad par Charlie Hebdo, mais je me souviens de l'attaque contre les bureaux du magazine. Tout le monde changeait sa photo de profil sur les réseaux sociaux en "Je suis Charlie".