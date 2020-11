Un médecin indien achète une prétendue `` lampe d'Aladdin '' à 41600 $

Deux hommes ont été arrêtés dans l'État indien de l'Uttar Pradesh accusés d'avoir dupé un médecin en lui vendant une "lampe d'Aladdin" dont ils avaient promis qu'elle lui apporterait richesse et santé.

Pour arriver à leur fin, ils ont même fait semblant d'invoquer les esprits de la lampe, dans la lignée du conte de "The Arabian Nights", rapportent les médias indiens.

Les hommes lui auraient demandé plus de 200 000 dollars pour la lampe mais se sont contentés d'un acompte de 41 600 dollars (23 212 800 F CFA).

Le médecin aurait déposé une plainte auprès de la police locale à Meerut, dans l'ouest de l'Uttar Pradesh, plus tôt cette semaine.

"Peu à peu, ils ont commencé à me parler d'un baba (homme de Dieu) qui, selon eux, était également venu chez eux. Ils ont commencé à me laver le cerveau et m'ont demandé de rencontrer ce baba", dit-il, selon NDTV. Il a ensuite rencontré le baba "qui semblait accomplir des rituels".