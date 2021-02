CHAN: le Maroc conserve son titre après sa victoire sur le Mali en finale

Les Marocains ont dû travailler dur pour gagner et leurs deux buts ont été inscrits sur des corners en deuxième mi-temps devant quelque 6 700 spectateurs au stade Ahmadou Ahidjo de Yaoundé.

Soufiane Bouftini marque de la tête le premier but, suivi d'un autre par Ayoub El Kaabi, qui a inscrit neuf buts en 2018 pour aider le Maroc à remporter le titre à domicile.

Au départ, l'arbitre kenyan Peter Waweru avertit le Marocain Mohammed Ali Bemammer avant que l'arbitre assistant vidéo (VAR) ne lui recommande de regarder le moniteur du terrain et après un long examen, il revient sur sa décision et donne à Samake un second carton jaune.