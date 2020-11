Élection américaine 2020: qu'est-ce que le collège électoral ?

L'élection présidentielle américaine a lieu le 3 novembre. Mais il est possible que le candidat ayant obtenu le plus de votes du public ne soit pas le gagnant.

Alors pour qui les Américains votent-ils ?

Le mot "collège" désigne ici simplement un groupe de personnes ayant une tâche partagée. Ces personnes sont des électeurs et leur travail consiste à choisir le président et le vice-président.

A lire aussi :

Le nombre d'électeurs de chaque État correspond à peu près à la taille de sa population. Chaque État a autant d'électeurs que de législateurs au Congrès américain (représentants à la Chambre et sénateurs).

La Californie a le plus d'électeurs - 55 - tandis qu'une poignée d'États peu peuplés comme le Wyoming, l'Alaska et le Dakota du Nord (et Washington DC) en ont le minimum de trois.