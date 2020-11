Changement climatique : les États-Unis se retirent officiellement de l'accord de Paris

Après un délai de trois ans, les États-Unis deviennent la première nation au monde à se retirer officiellement de l'accord de Paris sur le climat.

Le président Trump a annoncé sa décision en juin 2017, mais les règles de l'ONU ont fait que sa décision ne prend effet qu'aujourd'hui, le lendemain des élections américaines.

Les États-Unis pourraient se joindre à nouveau à l'accord à l'avenir, si un président le souhaitait.

L'accord de Paris a été rédigé en 2015 pour renforcer la réponse mondiale à la menace du changement climatique.

Il vise à maintenir l'augmentation de la température mondiale au cours de ce siècle bien en deçà de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels et à poursuivre les efforts pour limiter encore davantage l'augmentation de la température à 1,5 °C.

Pourquoi cela a-t-il pris autant de temps ?

Le retard est dû aux règles complexes qui ont été intégrées dans l'accord de Paris pour faire face à la possibilité qu'un futur président américain décide de retirer le pays de l'accord.

Les précédentes tentatives d'élaboration d'un pacte mondial sur le changement climatique avaient échoué en raison de la politique intérieure des États-Unis.

L'administration Clinton n'a pas réussi à obtenir le soutien du Sénat pour le protocole de Kyoto, conclu en 1997.

Dans la perspective de l'accord de Paris, les négociateurs du président Obama ont donc voulu s'assurer que les États-Unis mettent du temps à se retirer en cas de changement de leadership.

Même si l'accord a été signé en décembre 2015, il n'est entré en vigueur que le 4 novembre 2016, 30 jours après sa ratification par au moins 55 pays représentant 55 % des émissions mondiales.

Aucun pays ne pouvait donner de préavis pour quitter l'accord avant que trois ans se soient écoulés depuis la date de ratification.

Même à cette date, un État membre devait encore signifier un préavis de 12 mois aux Nations unies.

Ainsi, malgré l'annonce faite par le président Trump à la Maison Blanche en juin 2017, les États-Unis n'ont pu donner officiellement leur préavis à l'ONU qu'en novembre de l'année dernière. Le temps s'est écoulé et les États-Unis sont maintenant dehors.

Que signifie ce retrait dans la pratique ?

Bien que les États-Unis représentent aujourd'hui environ 15 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre, ils restent la plus grande et la plus puissante économie du monde.

Aussi, lorsqu'ils deviennent le seul pays à se retirer d'une solution mondiale à un problème mondial, cela soulève des questions de confiance.

Ces trois dernières années, les négociateurs américains ont assisté aux négociations des Nations unies sur le climat, tandis que l'administration s'efforçait de profiter de ces événements pour promouvoir les combustibles fossiles.

"Le fait d'être officiellement retiré nuit évidemment à la réputation des États-Unis", a déclaré Andrew Light, un ancien haut responsable du changement climatique au sein de l'administration Obama.

"Ce sera la deuxième fois que les États-Unis seront la force principale de la négociation d'un nouvel accord sur le climat - avec le protocole de Kyoto, nous ne l'avons jamais ratifié, dans le cas de l'accord de Paris, nous l'avons laissé".

"Donc, je pense que c'est évidemment un problème."

Bien que cela ait été long, un sentiment palpable de déception subsiste pour de nombreux Américains qui estiment que le changement climatique est le plus grand défi mondial et que les États-Unis devraient prendre la tête de la lutte contre ce phénomène.

"La décision de quitter l'accord de Paris était mauvaise lorsqu'elle a été annoncée et elle l'est encore aujourd'hui", juge Helen Mountford du World Resources Institute.

"Les États-Unis devraient rester avec les 189 autres parties à l'accord, et non partir seuls".

Le retrait officiel a également rouvert de vieilles blessures pour les diplomates du climat.

"C'est un coup dur pour l'accord de Paris", indique Carlos Fuller, du Belize, le négociateur principal de l'Alliance des petits États insulaires dans les négociations des Nations unies.

"Nous avons en fait travaillé très dur pour que tous les pays du monde puissent adhérer à ce nouvel accord. Et donc, en en perdant un, nous avons le sentiment qu'au fond nous avons échoué".

D'autres affirment que le retrait des États-Unis est en partie dû à l'échec de l'administration Obama à faire ratifier l'accord de Paris par le Sénat américain.

"Ce qu'Obama a fait à la fin de son second mandat était fondamentalement antidémocratique, à savoir signer un accord de Paris sans passer par le Sénat et le Congrès et en le faisant par décret", explique l'ancien responsable du climat des Nations unies, Yvo De Boer.

"Et puis, d'une certaine manière, vous vous préparez à ce qui s'est passé maintenant".

Les États-Unis pourraient-ils se joindre à nouveau à l'accord ?

Oui, c'est possible.

En fait, lors de sa campagne électorale, Joe Biden a déclaré qu'il chercherait à y adhérer dès que possible - s'il était élu président.

Selon les règles, il suffit d'un mois de préavis et les États-Unis devraient être de retour dans le giron de l'Union.

Toutefois, même si les États-Unis choisissaient de revenir à l'accord, il y aurait des conséquences à ne pas en faire partie, même pour quelques mois.

"Nous savons que le Royaume-Uni, l'UE et le Secrétaire général des Nations unies prévoient un événement le 12 décembre, à l'occasion du cinquième anniversaire de la conclusion des négociations de l'accord de Paris, où ils vont essayer de faire preuve de plus d'ambition", estime Andrew Light.

"Selon les règles de Paris, les États-Unis ne pourront pas y participer".

Tout le monde aux États-Unis n'est pas mécontent de quitter l'accord de Paris

Le président Trump a fait du départ de Paris un élément clé de son programme électoral en 2016, le liant à sa vision d'une Amérique revitalisée avec une production énergétique en plein essor, en particulier le charbon et le pétrole.

Selon lui, l'accord de Paris est injuste pour les États-Unis, car il laisse des pays comme l'Inde et la Chine libres d'utiliser des combustibles fossiles alors que les États-Unis doivent réduire leurs émissions de carbone.

"Je ne suis pas sûre de ce que Paris accomplit réellement", dit Katie Tubb, analyste politique senior à la Heritage Foundation, un groupe de réflexion conservateur américain.

"Si l'objectif est de réduire les températures mondiales, cela ne peut tout simplement pas se faire sur le dos du monde industrialisé".

"Peu importe ce que vous pensez du réchauffement climatique, de sa nature et de son rythme, vous devez prendre au sérieux ces économies en pleine croissance et les aider, et je n'ai pas vu Paris arriver à cette fin, de manière efficace ou constructive.

Suite à l'annonce du président américain en 2017, un certain nombre d'États et d'entreprises se sont engagés à continuer de réduire les émissions de carbone et à essayer de compenser la décision du gouvernement fédéral de se retirer de l'engagement américain pris à Paris.

Parmi eux figurent America's Pledge, élaboré par l'ancien gouverneur de Californie Jerry Brown et l'ancien maire de New York, Michael Bloomberg.

Ils affirment que les États et les villes contribueront à réduire les émissions américaines de 19 % en 2025 par rapport à ce qu'elles étaient en 2005 - ce qui n'est pas suffisant pour compenser la promesse des États-Unis dans le cadre de Paris, mais permet de maintenir ces objectifs "à portée de main".

"Le public comprend que la lutte contre le changement climatique va de pair avec la protection de notre santé et la croissance de notre économie", déclare Michael Bloomberg dans une allocution.

"Ainsi, malgré les efforts de la Maison Blanche pour faire reculer notre pays, elle n'a pas arrêté nos progrès en matière de climat au cours des quatre dernières années".

Sur le front des affaires, les actionnaires des grandes industries basées sur les combustibles fossiles exercent une pression croissante pour faire face au défi climatique.

Une proposition déposée par BNP Paribas Asset Management a remporté une majorité de 53% des voix chez Chevron - elle demandait au géant pétrolier de s'assurer que son lobbying sur le climat était conforme aux objectifs de l'accord de Paris.

D'autres pays vont-ils également quitter l'accord ?

"Je ne pense pas que quiconque suivra M. Trump hors de Paris", prédit Peter Betts, ancien négociateur en chef pour le Royaume-Uni et l'UE dans les négociations mondiales sur le climat, et maintenant chercheur associé à Chatham House.

"Personne n'a suivi M. Trump au cours des quatre dernières années et je ne pense pas qu'il le fera à l'avenir".

Certains craignent que le retrait des États-Unis ne conduise d'autres pays à adopter une attitude lente, à un moment où les scientifiques affirment que les efforts doivent être accélérés.

Un certain nombre de pays, dont l'Arabie Saoudite, le Koweït et la Russie, ont déjà montré leur volonté de se joindre aux efforts des États-Unis pour faire reculer les connaissances scientifiques sur le réchauffement climatique.

"Ils attendent leur heure, ils disent que si les États-Unis ne sont pas de la partie, nous n'avons pas besoin de nous précipiter pour faire quoi que ce soit pour le moment", souligne Carlos Fuller, négociateur en chef de l'Alliance des petits États insulaires.

"Je pense qu'ils couvrent leurs paris pour voir quel genre de meilleur accord ils peuvent en tirer, et ne pas se retirer en fait".

D'autres espèrent que le retrait des États-Unis suscitera un sentiment d'unité parmi les autres et verra l'émergence d'un nouveau leadership.

"L'accord vert de l'UE et les engagements de neutralité carbone de la Chine, du Japon et de la Corée du Sud montrent que notre transition collective vers l'abandon des combustibles fossiles est inévitable", affirme Laurence Tubiana, l'un des architectes de l'accord de Paris et aujourd'hui directeur général de la Fondation européenne pour le climat.