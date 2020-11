L'homme qui "a eu plus d'impact sur l'atmosphère que n'importe quel autre organisme dans l'histoire de la planète Terre"

Crédit photo, Getty Images

Le matin du 2 novembre 1944, Carrie May Reynolds trouva son mari mort dans son lit. Bien qu'il y ait eu des soupçons de suicide, il avait en fait été victime de sa propre invention.

Atteint de polio, il a été étranglé par un harnais qu'il avait lui-même conçu pour se déplacer entre son lit et son fauteuil roulant.

Une triste mort pour un homme qui, comme Bill Bryson, auteur de "A Short History of Almost Everything", le notait, avait "une telle disposition pour le malheur".

D'autant que l'appareil qui a mis fin à sa vie n'est pas la seule de ses créations qui a eu des conséquences désastreuses.

A tel point que l'hebdomadaire Time Magazine - qui pendant la Seconde Guerre mondiale le décrivait, à juste titre à l'époque, comme "le grand et célèbre Thomas Midgley Jr." - le mentionna à nouveau en 2010 mais dans le cadre de la liste des 50 pires inventions de l'histoire.

Et c'est peu dire comparé à d'autres critiques.

A lire aussi :

L'expression "l'homme a eu plus d'impact sur l'atmosphère que n'importe quel autre organisme dans l'histoire de la planète Terre" est tirée des propos de l'historien de l'environnement JR McNeill.

Mais il a aussi été décrit comme "l'homme qui a voulu tuer l'humanité par deux fois" ou comme "le grand scientifique qui a presque détruit le monde".

Est-ce qu'il l'a fait ?

Il n'a pourtant pas toujours été décrit comme de la sorte.

Dans la vie, Midgley a reçu des prix et des postes prestigieux, en particulier dans le domaine de la chimie, malgré le fait qu'il était un ingénieur en mécanique dont la seule instruction formelle dans ce domaine était deux cours d'inspection.

L'un d'eux était le prix Willard Gibbs (en 1942), dont le but est de "reconnaître publiquement d'éminents chimistes qui, grâce à des années d'application et de dévouement, ont apporté des développements qui permettent à quiconque de vivre plus confortablement et de mieux comprendre le monde".

Les inventions dont on se souvient amèrement aujourd'hui ont en effet rendu nos vies plus confortables et, au fil du temps, nous ont permis de mieux comprendre le monde ... mais à quel prix !

Parmi les "quatre principales réalisations dans lesquelles Midgley avait une part dominante", vantée dans sa nécrologie dans le Journal of the American Chemical Society (JACS), deux seraient interdites dans le monde entier après avoir fait des ravages à la fois sur la santé publique et la santé.

Éthyle

Crédit photo, Getty Images Légende image, La pompe à essence à l'extérieur du Rail Haven Motel à Springfield, qui est reconnu comme le berceau de la légendaire Route 66, sert de monument à la terrible erreur.

La première des découvertes qui sera déplorée plus tard est la solution à un phénomène connu sous le nom de détonation de moteur, qui se caractérisait par des bruits gênants, une surchauffe, des mouvements saccadés et une réponse lente.

Il a fallu des années à Midgley et à son équipe pour résoudre le problème.

"Il n'y avait rien dans les livres, donc avec des théories faites maison et des tests à répétition, ils ont ajouté des milliers de choses à l'essence et ont examiné ses effets", a déclaré Charles F. Kettering, qui en tant que responsable de la recherche chez General Motors était le chef Midgley.

Enfin, en 1921, ils ont trouvé l'antidétonant idéal : le plomb-tétraéthyle, abrégé TEL.

A voir :

Pour regarder ce contenu, veuillez activer JavaScript ou essayer un autre navigateur. Légende vidéo, Un Kenyan de 9 ans invente une machine pour se laver les mains

Ça vous dit quelque chose ?

C'est certainement parce que lorsque l'essence de plomb-tétraéthyle a été commercialisée en 1923, son nom a été dépouillé de toute trace de plomb, lui donnant l'abréviation "éthyle".

Tout cela a été un succès.

Pour l'essentiel, le plomb est un poison mortel.

Crédit photo, Plazak

Une fois à l'intérieur du corps, il interfère avec la propagation des signaux à travers le système nerveux central et infiltre les enzymes, modifiant leur fonction dans le traitement des éléments nutritifs zinc, fer et calcium.

Il provoque, entre autres, une pression artérielle élevée, des problèmes rénaux, des anomalies fœtales et des lésions cérébrales. Et cela affecte particulièrement les enfants.

Fréon

Suite à son succès avec l'antidétonant, Kettering a proposé à Midgley de s'attaquer à un autre problème technologique de l'époque : la recherche d'un meilleur liquide de refroidissement.

À l'époque, les réfrigérants étaient toxiques, hautement inflammables et même explosifs. La moindre fuite pouvait provoquer des maladies graves, des blessures ou même la mort.

A voir :

Pour regarder ce contenu, veuillez activer JavaScript ou essayer un autre navigateur. Légende vidéo, Une styliste congolaise utilise la technologie pour faire son show

Cette fois, il n'a fallu que trois jours pour identifier l'alternative parfaite : les chlorofluorocarbures, ou CFC, une combinaison de fluor, de carbone et de chlore.

Lors de la circulation dans des réfrigérateurs ou des climatiseurs, le fluide passe rapidement du gaz au liquide et vice versa, absorbant et libérant de grandes quantités de chaleur au cours du processus.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Conserver la chaine du froid avant les CFC était une entreprise compliquée et dangereuse.

Et, contrairement aux options existantes, les CFC semblaient être une alternative sûre.

Les résultats de Migley semblaient "démontrer des propriétés non toxiques et ininflammables".

Sa démonstration histrionique a consisté à inhaler "la vapeur d'un des composés puis à l'expirer doucement pour éteindre une bougie qui brûlait devant lui".

Ils les ont appelés "fréon" et ont commencé à les fabriquer en masse, ce qui a conduit à la prolifération des réfrigérateurs et de la climatisation dans les maisons, les bureaux et les voitures.

De plus, pendant la Seconde Guerre mondiale, les militaires ont découvert que le fréon était un véhicule idéal pour répandre des insecticides dans les casernes des soldats. Cela les a conduit, après la guerre, à être largement utilisés dans des sprays de toutes sortes, des peintures aux déodorants.

Le monde a réagi

En juin 1974, un article est paru dans la revue Nature intitulé "Stratospheric Sink for Chlorofluoromethanes: Chlorine Atom Catalyzed Ozone Depletion" par Mario J. Molina et FS Rowland de l'Université de Californie à Irvine.

Ils y expliquent que lorsque les atomes de CFC pénétraient dans la stratosphère supérieure, ils se décomposaient et détruisaient le bouclier protecteur de l'ozone T ierra, qui absorbe les rayons ultraviolets.

Au cours des années suivantes, les scientifiques ont continué à enquêter et ont révélé que si nous continuions à utiliser les CFC, la conséquence seraient mortelles et à grande échelle.

Et ils ont découvert un grand trou dans la couche d'ozone terrestre, au-dessus de l'Antarctique.

Cette découverte a catalysé un accord international majeur en 1988, dans lequel plus de 180 pays ont accepté de réduire substantiellement ou d'éliminer complètement la production de CFC.

Pour regarder ce contenu, veuillez activer JavaScript ou essayer un autre navigateur. Légende vidéo, Covid-19 : des scientifiques parlent de leur travail sur Tiktok

Effets pervers ?

Dans le cas du fréon, il n'y avait aucun moyen que ni Midgley ni le reste de la communauté scientifique ne soupçonnent ce qui se passerait dans la haute stratosphère. Dans les années 30, personne ne savait ce qu'était la couche d'ozone ni à quoi elle servait, et encore moins que les CFC, inoffensifs au niveau de la mer, constituaient un danger à ce stade.

Mais le cas du plomb est très différent.

Ce n'était un secret pour personne que le plomb était nocif pour la santé ; c'était un fait connu depuis des siècles.

Et dès le début, plusieurs voix se sont élevées de la part de la communauté scientifique, dont celle d'Alice Hamilton, la plus grande experte américaine en la matière, qui prévenait : "Là où il y a du plomb tôt ou tard il y aura un cas d'empoisonnement, même sous la surveillance la plus stricte."

Ces cas n'ont pas tardé à apparaître.

En février 1923, lorsque l'essence éthylique fut mise en vente, Midgley n'allait pas travailler car les vapeurs de plomb l'avaient rendu malade.