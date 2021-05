Bill et Melinda Gates: tout savoir sur le divorce du couple de milliardaires américains

il y a 13 minutes

L'organisation a dépensé des milliards pour lutter contre des causes telles que les maladies infectieuses et encourager la vaccination des enfants.

Les Gates - ainsi que l'investisseur Warren Buffett - sont à l'origine du Giving Pledge, qui appelle les milliardaires à s'engager à donner la majorité de leur fortune à de bonnes causes.Bill et Melinda Gates annoncent leur divorce après 27 ans de mariage, affirmant que "nous ne pensons plus pouvoir évoluer ensemble en tant que couple".

Bill Gates est la quatrième personne la plus riche du monde, selon Forbes, et vaut 124 milliards de dollars (89 milliards de livres).

"Au cours des 27 dernières années, nous avons élevé trois enfants incroyables et construit une fondation qui travaille dans le monde entier pour permettre à tous les gens de mener une vie saine et productive", écrivent-ils.

"Nous continuons à partager une croyance dans cette mission et nous continuerons notre travail ensemble à la fondation, mais nous ne croyons plus que nous pouvons évoluer ensemble en tant que couple dans la prochaine phase de nos vies", écrit le couple.

Melinda, qui a maintenant 56 ans, a rejoint Microsoft en tant que chef de produit en 1987, et les deux ont participé ensemble à un dîner d'affaires cette année-là à New York.

Qu'est-ce que la Fondation Gates ?

Bill et Melinda Gates ont injecté plus de 36 milliards de dollars dans la fondation entre 1994 et 2018.

Quel rôle Melinda a-t-elle joué dans leur campagne ?

"Bill et moi sommes des partenaires égaux", a-t-elle déclaré à l'Associated Press dans une interview en 2019. "Les hommes et les femmes devraient être égaux au travail".

Dans ses récentes mémoires intitulées The Moment of Lift, elle a parlé de son enfance, de sa vie et de ses luttes privées en tant qu'épouse d'une personnalité célèbre et mère au foyer avec trois enfants.