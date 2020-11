Trump vs Biden : l'inventeur de la méthode des 13 clés qui devine "toujours" le gagnant de l'élection américaine

Allan Lichtman pense que son modèle n'échouera pas non plus cette fois-ci.

L'historien et le sismologue sont devenus un "drôle de couple" de chercheurs et ont commencé à chercher un moyen d'appliquer les techniques de reconnaissance de formes que Keilis-Borok avait développées en géophysique à l'Institut de prévision des tremblements de terre de Moscou à l'histoire de la race de la Maison Blanche.

En suivant le raisonnement algorithmique que Keilis-Borok connaissait bien et les connaissances de Lichtman sur le passé des États-Unis, ils ont identifié un certain nombre de déterminants clés dans l'issue de la course à la présidence.

Lorsque six d'entre elles ou plus ne sont pas atteintes, selon les mots de Lichtman, "nous avons un tremblement de terre politique. En d'autres termes, le parti au pouvoir perd la Maison Blanche.

"La décision, en fin de compte, porte sur la manière dont le pays a été gouverné, et non sur la campagne. La question est de savoir si le parti au pouvoir mérite quatre années supplémentaires.

Le fait que le vote populaire et le Collège électoral n'aient pas été alignés "ne s'est pas produit depuis 1888", déclare M. Lichtman, qui prédit depuis lors qui sera président. En 2016, Trump a également gagné, bien qu'il n'ait pas été le candidat le plus plébiscité.

Mais que dit le modèle à 13 clés de la course à la Maison Blanche de Donald Trump et du candidat démocrate Joe Biden ?

1. Le parti à la Maison Blanche a remporté des sièges lors des élections de mi-mandat.

2. aucun opposant ne conteste le président lors des primaires du parti au pouvoir.

4. Il n'y a pas de candidat d'un parti tiers.

5. L'économie est en bonne santé.

7. Le président a apporté des changements majeurs à la politique nationale.

8. Il n'y a pas eu de conflits sociaux pendant le mandat.

9. Aucun scandale n'a éclaboussé la Maison Blanche.

10. L'armée américaine n'a pas subi d'échecs majeurs à l'étranger.

11. La Maison Blanche a connu de grands succès militaires à l'étranger.

Faux. M. Lichtman estime que M. Trump n'a pas subi d'échecs majeurs, mais qu'il n'a pas non plus récolté de victoires significatives.

12. Le candidat du parti au pouvoir a du charisme

13. Le candidat qui défie le président n'a aucun charisme.

Le modèle fonctionnera-t-il en 2020 ?

Mais il croit toujours au modèle qu'il a conçu avec Keilis-Borok et, bien que les États-Unis et le monde aient beaucoup changé depuis 1860, il reste déterminé à le mettre en œuvre.

"Il n'est pas facile de sortir tous les quatre ans pour faire une prédiction publique et dire qui sera le prochain président. Parfois, j'ai des frissons en pensant à tout ce que je vais avoir si je me trompe, mais les clés sont toujours valables parce qu'elles sont basées sur la bonne perception, celle que l'électeur décide de la gestion du gouvernement, et non de la campagne.