Pourquoi le coronavirus se propage-t-il si vite actuellement en Europe ?

La vague actuelle de covid-19 en Europe pourrait être due à une variante beaucoup plus infectieuse que celle du printemps, mais pas plus mortelle.

Tous deux ont eu un taux de létalité beaucoup plus élevé que le SRAS-CoV-2 (35% des patients atteints de MERS sont décédés), mais leur infectiosité était beaucoup plus faible. Malgré les craintes initiales, les deux foyers ont été éteints sans provoquer la redoutable pandémie.

Pour y pénétrer, il s'attache à une molécule présente à la surface de la cellule (son récepteur) et, une fois ancré, ce récepteur agit comme un cheval de Troie en s'internalisant et en entraînant le virus avec lui dans la cellule.

Pour cela, il est nécessaire que le virus et la membrane cellulaire fusionnent, et là certaines enzymes (protéases) jouent un rôle clé en favorisant ce processus.

On pourrait penser que le SRAS-CoV-2 est beaucoup plus infectieux que ses deux autres proches parents parce qu'il utilise un récepteur ou des protéases différentes. Ce n'est pas le cas.

La variante résultante avait une capacité moindre à infecter les cellules pulmonaires in vitro et également une capacité moindre à infecter des animaux modèles.

Les hamsters infectés par la variante délimitée étaient très légèrement malades et le virus avait une faible capacité de réplication, tandis que les animaux infectés par le SRAS-CoV-2 non manipulé souffraient d'une maladie grave.

Par conséquent, ce site de coupure de la furine (les quatre acides aminés insérés) confère au virus causant le covid-19 une infectivité beaucoup plus importante que celle de ses prédécesseurs de 2003 et 2012.

De nouvelles variantes plus infectieuses

Ces données expliquent pourquoi le virus est plus infectieux que les précédents, mais la progression de la maladie semble maintenant beaucoup plus rapide qu'au printemps. Que s'est-il passé ?

Des scientifiques espagnols et suisses ont découvert une nouvelle mutation dans le virus qui pourrait lui donner une plus grande capacité d'infection.

Cela devait être démontré en laboratoire. Et, en effet, cette variante est beaucoup plus efficace pour infecter différents types de cellules.

Le plus important, c'est que les animaux le soutiennent également. Lorsque les hamsters ont été inoculés avec la nouvelle variante, on a constaté qu'elle était beaucoup plus efficace pour infecter les cellules du nez et de la trachée, mais pas du poumon.