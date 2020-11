Kamala Harris: les identités multiples de la première femme vice-présidente des Etats-Unis

Crédit photo, Getty Images

Kamala Harris savoure le moment où elle est devenue la première femme, et la première noire et asiatique américaine, à être vice-présidente élue, avec un rire très chaleureux.

Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, elle partage la nouvelle avec le président élu Joe Biden : "Nous l'avons fait, nous l'avons fait Joe. Tu vas être le prochain président des États-Unis !"

Ses paroles le concernent, mais l'histoire du moment est la sienne.

Il y a un peu plus d'un an, alors que le sénateur californien espérait remporter l'investiture démocrate pour la présidence, elle a lancé une puissante attaque contre Joe Biden à propos de la course au cours d'un débat. Beaucoup pensaient que cela avait porté un coup sérieux à ses ambitions. Mais à la fin de l'année, sa campagne était morte et c'est M. Biden qui a redonné à la femme de 56 ans l'attention nationale en la choisissant comme colistière.

"C'est un grand retournement de situation pour Kamala Harris", déclare Gil Duran, directeur de la communication de Mme Harris en 2013 et qui a critiqué sa candidature à l'élection présidentielle.

"Beaucoup de gens ne pensaient pas qu'elle avait la discipline et la concentration nécessaires pour accéder à un poste à la Maison Blanche aussi rapidement... même si les gens savaient qu'elle avait de l'ambition et un potentiel de star. Il a toujours été clair qu'elle avait un talent brut".

Ce qu'elle a démontré depuis le moment où elle est entrée sur la scène nationale avec son discours pour la présidence - c'est du cran.

Les identités multiples de Kamala Harris

Née à Oakland, en Californie, de deux parents immigrés - une mère née en Inde et un père né en Jamaïque - ses parents ont divorcé lorsqu'elle avait cinq ans et elle a été principalement élevée par sa mère hindoue célibataire, Shyamala Gopalan Harris, chercheuse sur le cancer et militante des droits civiques.

Crédit photo, Kamala Harris Légende image, Kamala enfant avec sa mère et sa petite soeur Maya

Elle a grandi avec son héritage indien, accompagnant sa mère lors de ses visites en Inde, mais Mme Harris souligne que sa mère avait adopté la culture noire d'Oakland, y immergeant ses deux filles - Kamala et sa jeune sœur Maya.

"Ma mère a très bien compris qu'elle élevait deux filles noires", écrit-elle dans son autobiographie The Truths We Hold.

"Elle savait que sa patrie d'adoption nous verrait, Maya et moi, comme des filles noires et elle était déterminée à faire en sorte que nous devenions des femmes noires confiantes et fières".

Ses racines biraciales et son éducation signifient qu'elle incarne de nombreuses identités américaines et qu'elle peut s'engager et faire appel à elles. Les régions du pays qui ont connu des changements démographiques rapides, suffisamment pour modifier la politique d'une région, voient en elle un symbole d'aspiration.

Mais c'est l'université Howard, l'une des universités historiquement noires les plus importants d'Amérique, qu'elle décrit comme l'une des expériences les plus formatrices de sa vie.

Les mots qu'elle a prononcés devant les étudiants de Howard, lorsqu'elle est revenue s'adresser aux diplômés en 2017, les ont fait passer des manifestations raciales de Ferguson en 2014 aux salles du Capitole en une seule phrase :

"Vous, les étudiants, vous avez rejoint la lutte pour la justice - vous avez manifesté", avait dit Mme Harris. Des rues de Ferguson aux couloirs du Congrès des États-Unis, vous avez vécu les mots de James Baldwin : "Il n'y a jamais un moment dans l'avenir où nous travaillerons à notre salut". Le défi est dans le moment présent, le temps est toujours présent".

Mais elle opère aussi avec aisance dans les communautés à prédominance blanche. Ses premières années comprennent une brève période au Canada. Lorsque Mme Gopalan Harris accepte un poste d'enseignante à l'université McGill, Mme Harris et sa jeune sœur Maya l'y accompagnent, fréquentant une école de Montréal pendant cinq ans.

Mme Harris dit qu'elle a toujours été à l'aise avec son identité et se décrit simplement comme "une Américaine".

En 2019, elle affirme au Washington Post que les politiciens ne devraient pas avoir à rentrer dans des compartiments à cause de leur couleur ou de leur origine. "Ce que je voulais dire, c'est que Je suis ce que je suis. Je suis bien avec ça. Vous devrez peut-être vous en rendre compte, mais ça me va", explique-t-elle.

Kamala, 'Momala', historienne

En 2014, le sénateur Harris a épousé l'avocat Doug Emhoff et est devenue la belle-mère de ses deux enfants.

L'année dernière, elle a écrit un article pour le magazine Elle sur l'expérience de devenir belle-mère et a dévoilé le nom qui allait alors dominer de nombreux titres qui ont suivi.

"Lorsque Doug et moi nous sommes mariés, Cole, Ella et moi avons convenu que nous n'aimions pas le terme "belle-mère". A la place, ils ont trouvé le nom "Momala".

Ils ont été présentés comme l'incarnation de la famille américaine moderne dite "mixte", une image qui a été reprise par les médias et qui a occupé de nombreuses colonnes sur la façon dont nous parlons des femmes politiques.

En devenant vice-présidente élue, il est peu probable qu'elle perde ce surnom, mais beaucoup soutiennent qu'elle devrait également être considérée et reconnue comme la descendante d'un autre type de famille et qui est l'héritière de générations d'activistes féminines noires.

"Elle est l'héritière d'un héritage d'organisateurs de base, d'élus et de candidats malheureux qui ont ouvert la voie à la Maison Blanche. Les femmes noires sont considérées comme une force politique de la nature dans la politique démocratique et le parti démocrate", soutient Nadia Brown, professeur associé de sciences politiques et d'études afro-américaines à l'université de Perdue.

Fannie Lou Hamer, Ella Baker et Septima Clark sont quelques-uns des noms qu'elle suit, affirme Mme Brown.

"Sa victoire est historique mais elle n'est pas seulement la sienne. Elle est partagée avec d'innombrables femmes noires qui ont rendu ce jour possible".

Entre la gauche et la droite

Sa carrière de procureur est ce qui a fait d'elle une politicienne, mais elle a apporté avec elle des avantages et des risques politiques.

Elle a commencé à travailler au bureau du procureur du comté d'Alameda et est devenue le procureur de district - le plus haut responsable - de San Francisco en 2003, avant d'être élue la première femme et la première personne noire à occuper le poste de procureur général de Californie, le plus haut avocat et le plus haut responsable de l'application de la loi dans l'État le plus peuplé des États-Unis.

Elle a acquis la réputation d'être l'une des étoiles montantes du parti démocrate, utilisant cette dynamique pour propulser son élection en tant que jeune sénateur de Californie en 2017.

Crédit photo, The Mercury News via Getty Images Légende image, Harris a commencé sa carrière au bureau du procureur du comté d'Alameda à Oakland, en Californie.

Mais il a été difficile de franchir la limite entre le fait de plaire aux démocrates californiens de gauche et celui d'être un politicien pour une nation où la gauche ne décide pas qui sera président.

Elle a gagné les faveurs des progressistes grâce à ses questions acerbes sur le candidat à la Cour suprême de l'époque, Brett Kavanaugh, mais en tant que candidate à la présidence du Parti démocrate, ses performances dans les débats n'ont pas suffi à compenser des politiques mal articulées.

Elle a franchi la fine frontière entre les ailes progressistes et modérées de son parti et a fini par ne faire appel à aucune des deux.

Malgré ses tendances de gauche sur des questions comme le mariage homosexuel et la peine de mort, elle a dû faire face à des attaques répétées de la part des progressistes qui la jugent "pas assez progressistes".

Lors de sa candidature à l'élection présidentielle, le professeur de droit à l'université de San Francisco, Lara Bazelon, a écrit un article d'opinion déprimant dans lequel elle affirmait que Mme Harris avait largement esquivé les luttes progressistes sur des questions telles que la réforme de la police, la réforme du système des stupéfiants et les condamnations injustifiées.

"Kamala est un flic" est devenu un refrain commun sur le chemin de la campagne, gâchant ses tentatives de gagner la base démocrate plus libérale pendant les primaires.

Mais ces mêmes références en matière d'application de la loi se sont avérées bénéfiques sur la scène nationale, lorsque les démocrates avaient besoin de gagner des électeurs plus modérés et des indépendants.

Elle était "une personne ayant une expérience de l'application de la loi, et perçue dans son propre État comme insuffisamment progressiste... et essayant de se projeter dans une image inauthentique", dit M. Duran, mais ajoute "cela semble très différent dans un poste de vice-président".

Et maintenant, alors que les États-Unis sont aux prises avec un problème de racisme et que la brutalité policière fait l'objet d'un examen minutieux, Mme Harris est aux premières loges pour amplifier les voix progressistes.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Kamala Harris a soutenu Joe Biden deux mois après avoir abandonné la course

Dans les talk-shows, elle appelle à des changements dans les pratiques policières à travers les États-Unis, sur Twitter, elle demande l'arrestation des policiers qui ont tué Breonna Taylor, une Afro-Américaine de 26 ans du Kentucky, et elle parle fréquemment de la nécessité de démanteler le racisme systémique.

Elle a l'expérience des forces de l'ordre, mais en plus de cela, elle a souvent dit que son identité la rendait particulièrement apte à représenter les marginaux.