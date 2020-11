Donald Trump: à quoi ressemblera la vie du président américain après la Maison Blanche

By Jessica Murphy

BBC News

Crédit photo, The White House Légende image, Le club des ex-présidents en partant de la gauche : Jimmy Carter, Bill Clinton, Barack Obama et George W Bush

Donald Trump restera en fonction jusqu'au 20 janvier, date à laquelle il passera le relais à son successeur et rejoindra le club exclusif des anciens présidents américains.

Quelle est la prochaine étape pour l'homme politique et magnat des affaires ?

Il a la possibilité de devenir un orateur bien payé, la rédaction de ses mémoires, la mise en place d'une bibliothèque présidentielle.

Jimmy Carter s'est engagé dans des causes humanitaires. Mais M. Trump n'a jamais été un homme politique traditionnel.

"Donald Trump a enfreint de nombreuses normes en tant que président", déclare Tim Calkins, professeur de marketing à la Kellogg School of Management de l'université Northwestern.

"Il n'y a aucune raison de penser que Donald Trump agira comme n'importe quel ancien président que nous ayons jamais vu."

Voici quelques-unes des possibilités.

Il pourrait se présenter à nouveau

Ce n'est peut-être pas la fin des ambitions politiques de M. Trump - il pourrait toujours se présenter pour un second mandat.

Cleveland est le seul président à quitter la Maison-Blanche et à y revenir quatre ans plus tard, en prenant la tête du pays en 1885, puis à nouveau en 1893.

La Constitution américaine stipule que "nul ne peut être élu au poste de président plus de deux fois", mais rien n'oblige à ce que les mandats soient consécutifs.

Et d'anciens collaborateurs ont laissé entendre que M. Trump pourrait chercher à faire exactement cela.

"Je le mettrais absolument sur la liste restreinte des personnes susceptibles de se présenter en 2024", révélait récemment l'ancien chef de cabinet, Mick Mulvaney.

M. Trump aime manifestement les bains de foule et il a reçu 71,5 millions de votes lors de l'élection - un record pour un candidat perdant, et qui démontre clairement une base de soutien significative parmi le public américain.

Crédit photo, AFP via Getty Légende image, Les enfants de Trump peuvent avoir leurs propres ambitions politiques

"Il quittera la présidence avec une marque qui, à certains égards, sera tout aussi puissante que lorsqu'il est arrivé à la présidence", affirme le professeur Calkins.

Il y a également eu des spéculations sur le fait que le fils aîné du président, Donald Trump Jr, est intéressé par la candidature au poste le plus élevé, une conjecture qu'il n'a pas essayé de démentir.

S'engager dans des batailles juridiques

M. Trump a rarement évité une bataille juridique - et il y en a quelques-unes à l'horizon qui pourraient l'occuper une fois qu'il aura quitté son poste.

Certaines enquêtes sur l'organisation Trump ont déjà commencé, dont une dans l'État de New York.

Le procureur de Manhattan, Cyrus Vance, lance une enquête sur l'organisation Trump, initialement liée à des allégations selon lesquelles des paiements de "hush money" ont été effectués à deux femmes qui affirment avoir eu des liaisons avec M. Trump, bien que des documents judiciaires récents aient suggéré que l'enquête s'est élargie.

M. Trump rejette l'enquête à plusieurs reprises, la qualifiant de "chasse aux sorcières" et il n'est pas clair que M. Vance ait des preuves pour porter des accusations criminelles.

Le président est également confronté à des poursuites en diffamation liées à deux affaires d'agression sexuelle présumée - que M. Trump a toutes deux niées - intentées par deux femmes distinctes.

Mary Trump, la nièce du président, a également intenté un procès, l'accusant, ainsi que deux membres de sa famille, de fraude et de conspiration.

Sauver son empire commercial

Avant d'être un politicien, M. Trump était un magnat de l'immobilier, une star de la télé-réalité et un ambassadeur de sa propre marque, utilisant son nom pour des contrats de licence lucratifs.

Il est peut-être désireux de reprendre là où il s'est arrêté il y a quatre ans et de revenir dans le monde des affaires.

Le New York Times rapporte que M. Trump a plus de 400 millions de dollars (300 millions de livres sterling) de prêts arrivant à échéance dans les prochaines années - bien qu'il ait déclaré que cela représente "un pourcentage infime" de sa valeur nette.

L'organisation Trump possède de nombreux hôtels et terrains de golf.

Il y a des propriétés de la marque Trump à Mumbai, Istanbul et aux Philippines - et bien sûr à Washington, DC - et des terrains de golf aux États-Unis, au Royaume-Uni, à Dubaï et en Indonésie.

Mais si c'est le parcours que le président choisit en janvier, il aura beaucoup de travail devant lui.

Nombre de ses activités commerciales se situent dans le secteur des voyages et des loisirs, qui a été durement touché par la pandémie de coronavirus.

Forbes indique que sa fortune aurait pu atteindre un milliard de dollars sans l'impact du Covid-19.

S'appuyant sur deux décennies de documents fiscaux vus par le New York Times, le journal fait également état de "pertes chroniques et d'années d'évasion fiscale", affirmant qu'il n'a payé aucun impôt sur le revenu au cours de 10 des 15 années précédentes, "en grande partie parce qu'il a déclaré avoir perdu beaucoup plus d'argent qu'il n'en a gagné".

Crédit photo, Getty Images

L'organisation Trump et le président ont tous deux critiqué le rapport comme étant inexact.

M. Calkins souligne que le président a prouvé à maintes reprises qu'il a une incroyable capacité à maintenir sa marque "dans le débat public" et qu'elle reste forte - mais pas inchangée - par la présidence.

"Elle est devenue beaucoup plus polarisante et beaucoup plus distinctive, ce qui, d'une certaine manière, la rend moins attrayante en tant que marque commerciale", dit-il.

"Maintenant si vous allez faire un mariage dans un hôtel Trump, c'est vraiment faire une déclaration, ce n'était pas le cas avant la présidence".

La marque éponyme de sa fille aînée Ivanka Trump n'existe plus, et elle a été boycottée et abandonnée par certains grands détaillants lorsqu'elle est devenue conseillère principale à la Maison Blanche.

Ses fils Eric et Donald Jr supervisaient l'organisation Trump, la société qui chapeaute les centaines d'investissements de M. Trump dans l'immobilier, les marques et d'autres entreprises, pendant la présidence, mais ils sont également très impliqués dans la carrière politique de leur père.

L'une des choses auxquelles ils vont tous réfléchir est "Quelle est la meilleure voie à suivre [pour la famille]", explique le professeur Calkins.

Lire aussi

Devenir un magnat des médias

Le président Trump n'est pas étranger à la télévision, après un passage bancable dans l'émission de télé-réalité The Apprentice.

On spécule donc beaucoup sur son ambition de s'impliquer dans les médias d'information, soit en lançant sa propre chaîne, soit en collaborant avec un réseau de conservateurs bien établi.

"Il aura certainement un public potentiel", déclare Henry Schafer, vice-président exécutif de la société Q Scores.

M. Trump a réussi à construire sa marque comme une "personnalité avec la dualité amour-haine" comme les Kardashians ou Howard Stern , dit-il.

Crédit photo, Film Magic via Getty Images Légende image, Trump pose pour son émission de télé-réalité sur un tapis rouge en 2015

Et M. Schafer s'attend à ce qu'il "se rabatte sur ce qui lui convient le mieux - c'est la controverse".

Il se nourrit de la controverse, il la tourne à son avantage, c'est son "mode opératoire".

Les collaborateurs possibles sont les réseaux câblés One American News Network (OANN) ou Newsmax.

Christopher Ruddy, PDG de Newsmax, une chaîne de télévision conservatrice, a été un jour surnommé "Trump Whisperer" par le Washington Post.

Il pourrait y avoir d'autres médias ou entreprises de divertissement.

Les présidents signent souvent des contrats de livres, Barack et Michelle Obama ayant conclu un accord conjoint record d'une valeur de 65 millions de dollars - bien que ce montant soit rare. George W Bush a reçu une avance de 10 millions de dollars pour ses mémoires.

Les Obama ont également signé un contrat de production de plusieurs millions de dollars avec Netflix, et les Clinton ont tous deux des contrats de podcast.

Crédit photo, Los Angeles Times via Getty Images Légende image, Mar-A-Lago, que l'équipe de Trump appelle "la Maison Blanche d'hiver".

M. Trump bénéficiera d'une pension présidentielle - et de nombreux autres avantages - lorsqu'il quittera son poste. La loi sur les anciens présidents, promulguée en 1958 pour "maintenir la dignité" de la fonction, prévoit des avantages, dont une pension annuelle, qui était de 207 800 dollars (158 124 livres sterling) en 2017.

Les anciens présidents ont également droit à la protection à vie des services secrets, à des prestations de santé, ainsi qu'à des indemnités de déplacement et de frais de personnel.

Ainsi, M. Trump, aujourd'hui âgé de 74 ans, pourrait décider de prendre tranquillement sa retraite.

Il pourrait consacrer ses journées à des activités philanthropiques, augmenter son solde bancaire sur le circuit des conférenciers et planifier sa bibliothèque présidentielle - archives et musées d'un président et de son administration, généralement dans leur État d'origine.

Et il pouvait remplir ses temps libres en se relaxant et en jouant au golf en Floride à Mar-a-Lago, sa retraite de Palm Beach.

Mais le professeur Calkins ne voit pas la vie tranquille comme un scénario probable pour un homme qui a passé tant de temps sous les feux de la rampe.

"Donald Trump en tant que personnalité ne risque pas de s'effacer et je pense que nous allons continuer à voir la marque Trump dans le monde", dit-il.