Covid-19 : Retour à une vie normale dès l'hiver prochain, selon le créateur du vaccin

Crédit photo, © BioNTech SE 2020 Légende image, Les pionniers des vaccins, le professeur Ugur Sahin, à gauche, et son épouse, le Dr Özlem Türeci, ont célébré leur succès autour d'une tasse de thé

L'impact du nouveau vaccin Covid se fera sentir de manière significative au cours de l'été et la vie devrait revenir à la normale d'ici l'hiver prochain, a déclaré l'un de ses créateurs.

Le professeur Ugur Sahin, co-fondateur de BioNTech, a déclaré que cet hiver sera encore difficile car le vaccin n'aura pas un grand impact sur le nombre d'infections.

La semaine dernière, BioNTech et le co-développeur Pfizer ont déclaré qu'une analyse préliminaire avait montré que leur vaccin pouvait empêcher plus de 90% des gens de contracter le Covid-19.

Environ 43 000 personnes se sont soumises aux tests.

Le Royaume-Uni devrait recevoir 10 millions de doses d'ici la fin de l'année, et 30 millions de doses supplémentaires ont déjà été commandées. Le vaccin est administré en deux doses, à trois semaines d'intervalle.

Les résidents plus âgés et le personnel des maisons de soins seront probablement prioritaires, suivis par les travailleurs de la santé et les plus de 80 ans. Les personnes seraient ensuite classées par âge.

Dans une interview accordée à Andrew Marr de la BBC, le professeur Sahin a déclaré qu'il était convaincu que le vaccin réduirait la transmission entre les personnes et arrêterait l'apparition des symptômes chez une personne l'ayant reçu.

Il est possible, a-t-il dit, que le vaccin puisse réduire de moitié la transmission, ce qui aurait un grand impact.

"Je suis très confiant que la transmission entre les personnes sera réduite par un vaccin aussi efficace - peut-être pas à 90% mais à 50% - mais nous ne devons pas oublier que même cela pourrait entraîner une réduction spectaculaire de la propagation de la pandémie", a-t-il ajouté.

Après l'annonce lundi du premier vaccin efficace au monde, Sir John Bell, professeur de médecine à l'université d'Oxford, a laissé entendre que la vie pourrait revenir à la normale d'ici le printemps.

"Je suis probablement le premier à dire cela, mais je le dirai avec une certaine confiance", a-t-il déclaré.

Cependant, le professeur Sahin a déclaré que cela prendrait plus de temps.

Si tout continue à bien se passer, a-t-il dit, le vaccin commencera à être livré "à la fin de cette année, au début de l'année prochaine".

L'objectif est de livrer plus de 300 millions de doses dans le monde d'ici avril prochain, a-t-il dit, ce qui "pourrait nous permettre de commencer seulement à avoir un impact".

Il a ajouté que l'impact le plus important se produirait plus tard : "L'été nous aidera car le taux d'infection diminuera en été et ce qui est absolument essentiel, c'est que nous ayons un taux de vaccination élevé jusqu'à l'automne/hiver prochain ou avant".

Le professeur Sahin a déclaré qu'il était essentiel que tous les programmes de vaccination soient terminés avant l'automne prochain.

L'espoir, mais pas d'exagération

Le vaccin a donné un regain de confiance dans la proximité de la fin de la pandémie, et le scientifique de premier plan qui le soutient espère que la vie pourrait revenir à la normale d'ici l'hiver prochain.

Mais il y a de grandes incertitudes.

Le vaccin doit être approuvé par les autorités de réglementation, qui ne l'autoriseront que si elles sont satisfaites de l'innocuité et du bon fonctionnement du vaccin. Les premiers résultats semblent très bons, mais nous attendons les résultats complets dans les semaines à venir.

Il n'existe pas non plus de données montrant l'efficacité du vaccin chez ceux qui en ont le plus besoin, à savoir les personnes âgées.

Nous ne savons pas non plus s'il empêche les gens de propager la maladie et de tomber malades.

Et on ne sait pas non plus combien de temps l'immunité pourrait durer. Les gens pourraient avoir besoin de rappels annuels.

Si le vaccin est mis en place, il faudra du temps pour immuniser et protéger suffisamment de personnes.

Il est possible que d'autres vaccins Covid-19 soient disponibles et qu'ils fonctionnent aussi bien, voire mieux, que ce nouveau vaccin.

Mais il est possible que d'ici l'été, la vaccination de masse soit bien avancée et que nous commencions à en récolter les fruits.

Lorsqu'on lui a demandé si le vaccin était aussi efficace chez les personnes âgées que chez les jeunes, le professeur Sahin a répondu qu'il s'attendait à avoir une meilleure idée dans les trois semaines à venir.

Il a ajouté qu'on ne savait pas encore combien de temps l'immunité durerait après l'administration de la deuxième dose du vaccin.

Toutefois, a-t-il dit, une vaccination de rappel "ne devrait pas être trop compliquée" si l'on constate que l'immunité a été réduite de manière significative après un an.

Le professeur Sahin a également déclaré que les "principaux effets secondaires" du vaccin observés jusqu'à présent étaient une douleur légère au point d'injection pendant quelques jours, alors que certains participants ont eu une fièvre légère pendant une période similaire.

"Nous n'avons pas observé d'autres effets secondaires graves qui auraient entraîné une pause ou un arrêt de l'étude", a-t-il ajouté.

Son vaccin est l'un des 11 vaccins qui sont actuellement en phase finale de test.

Il ne sera pas autorisé à être utilisé au Royaume-Uni tant qu'il n'aura pas passé les derniers tests de sécurité et obtenu le feu vert de la Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA). La directrice de l'agence a déclaré qu'elle ne baisserait pas ses normes de sécurité malgré la nécessité d'obtenir un vaccin rapidement.

Si le vaccin est approuvé, le NHS sera prêt à le mettre en circulation à partir de décembre, a déclaré le secrétaire à la santé Matt Hancock.

Le Premier ministre Boris Johnson a quant à lui exhorté les gens à ne pas relâcher leur détermination, affirmant que le développement du vaccin "a franchi un obstacle important, mais qu'il en reste plusieurs autres à franchir".

Pendant ce temps, le parti travailliste a accusé le gouvernement de ne pas en faire assez pour "éradiquer" les contenus anti-vaccins dangereux en ligne et souhaite que des lois d'urgence soient mises en place.

Il réclame des sanctions financières et pénales pour les entreprises de médias sociaux qui ne suppriment pas les fausses informations alarmistes sur les vaccins.

Le secrétaire d'État à la santé Jonathan Ashworth a déclaré que ces contenus "exploitent les peurs des gens, leur méfiance envers les institutions et les gouvernements et répandent du poison et du mal".

Son parti souhaite travailler avec le gouvernement sur une base interpartis pour établir la confiance et aider à promouvoir l'adoption du vaccin, a-t-il déclaré.

Le gouvernement a déclaré qu'il prenait la question "extrêmement au sérieux" avec "un engagement majeur" de la part de Facebook, Twitter et Google pour s'attaquer aux contenus anti-vaccin.

De nombreuses plateformes de médias sociaux étiquettent les faux contenus comme trompeurs ou contestés - et toutes suppriment les messages qui enfreignent les conditions de service.