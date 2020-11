La planète où il pleut des roches, où les vents sont hypersoniques et où les océans sont faits de lave

By Eva Ontiveros

BBC World Service

Crédit photo, NASA Légende image, Il était une fois, la Terre n'était pas si différente de K2-141b

Sur K2-141b, la pluie est faite de roches, il y a un océan de lave de plus de 100 km de profondeur, et les vents soufflent à une vitesse quatre fois supérieure à celle du son.

"C'est une planète très excitante, avec des conditions météorologiques extrêmes, de la pluie et de la neige minérales, et un vent supersonique", déclare l'astronome et principal auteur Tue Giang Nguyen à la BBC.

"Ce n'est pas un endroit où il fait bon vivre, mais c'est une planète sympa pour étudier des choses bizarres que l'on considère comme acquises sur Terre", ajoute son collègue, le professeur Nicolas Cowan.

Avec une équipe d'astronomes de l'Inde et du Canada, ils ont publié un nouvel article sur les dernières découvertes de K2-141b, une planète rocheuse tout comme la Terre... ou peut-être pas tout à fait.

Bienvenue sur la "planète de la lave"

Crédit photo, Getty Images Légende image, Nichée dans la constellation du Verseau, à quelque 202 années-lumière...

K2-141b, également connu sous le nom plus poétique de EPIC 246393474.01, se trouve à 202 années-lumière de nous, dans la constellation du Verseau.

C'est un monde ardent et inhospitalier où le temps passe vraiment à toute allure : K2-141b orbite si étroitement autour de son étoile qu'une année se termine en moins de sept heures.

Son étoile est ce que les astronomes appellent une "naine orange" - extrêmement plus froide que notre Soleil - et elle est si petite qu'elle ne peut être vue de la Terre.

"C'est une planète de lave", affirment les scientifiques qui analysent et interprètent ses données à l'Institut indien d'éducation et de recherche scientifique (Kolkata, Inde), à l'Université de York (Tor:onto, Canada) et à l'Université McGill (Montréal, Canada).

C'est aussi une "super-Terre", car bien qu'elle ne soit pas beaucoup plus grande que notre planète, sa masse est environ cinq fois plus importante (ce qui signifie que l'attraction gravitationnelle de K2-141b est cinq fois plus forte que celle de la Terre).

Bien que K2-141b ait été découverte en 2018 par la "mission K2" du télescope spatial Kepler, les chercheurs commencent à découvrir ses merveilles seulement maintenant.

Alors, quel temps fait-il ?

Crédit photo, Getty Images Légende image, Imaginez un paysage de magma et de roche glacée, et vous aurez une idée précise de ce à quoi ressemble la surface du K2-141b

Bien que K2-141b fasse le tour de son étoile en quelques heures, elle ne tourne pas sur elle même, comme le fait la Terre.

"Cela signifie que les deux tiers de la planète sont toujours exposés à la lumière comme une éternelle journée, et les températures ici peuvent atteindre jusqu'à 3 000 °C", explique le professeur Cowan.

En revanche, le côté opposé est toujours dans le noir, et les températures chutent jusqu'à -200C.

Ces changements drastiques de température entraînent des conditions météorologiques extrêmes... et ce que les astronomes ont appelé une "pluie rocheuse".

Imaginez le cycle de l'eau sur Terre pendant une minute : l'eau s'évapore du sol, elle forme des nuages dans l'atmosphère, il pleut pour réapprovisionner les lacs et les océans, et le processus recommence.

"Eh bien, sur le K2-141b, c'est exactement la même chose, mais avec des roches", dit le professeur Cowan.

Bizarre et excitant

Crédit photo, Inpho Légende image, "Comme la pluie, mais avec des rochers et des vents supersoniques"

"Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que, sur cette planète, tout est fait de roche", dit-il.

La chaleur du côté de la lumière du jour de la planète est "si extraordinairement élevée que la roche se vaporise et que les minéraux s'élèvent dans sa fine atmosphère". C'est bizarre, mais excitant !"

"Mais il n'y a littéralement aucune atmosphère du côté nocturne de la planète, qui est super froide, solide et gelée", précise-t-il.

Ce changement drastique de pression et de température entre la partie claire (chaude) et la partie sombre (froide) de la planète génère des vents supersoniques - des vitesses allant jusqu'à 5 000 km/h.

Ces vents "transportent la vapeur de roche sur la face nocturne de la planète, où elle se condense en gouttelettes de roche", explique le professeur Cowan.

"En gros, on se retrouve avec de la pluie de roches, et parfois même de la neige de roche, qui tombent sur l'océan de magma en dessous", souligne-t-il.

"Cette étude est la première à faire des prévisions sur les conditions météorologiques sur K2-141b", soutient M. Nguyen, qui se réjouit car elles peuvent être détectées "à des centaines d'années-lumière de distance avec les télescopes de nouvelle génération".

Devrions-nous nous en soucier ?

Crédit photo, Getty Images Légende image, On peut apprendre beaucoup des planètes lointaines

Tout cela est très intéressant, mais pourquoi est-ce important pour nous, Terriens ?

"L'étude de K2-141b peut nous aider à mieux comprendre le passé de la Terre, car elle était aussi autrefois un monde englouti dans le magma", explique l'auteur principal, M. Nguyen.

"Les planètes de lave nous donnent un aperçu rare à ce stade de l'évolution planétaire", souligne le professeur Cowan. "Toutes les planètes rocheuses, y compris la Terre, ont commencé comme des mondes en fusion, mais se sont ensuite rapidement refroidies et solidifiées".

Ainsi, en en apprenant davantage sur K2-141b, nous pourrions mieux comprendre comment la Terre est née. Mais il y a une motivation supplémentaire pour continuer à chercher...

"Elle peut servir de base pour de futures études sur d'innombrables planètes de lave encore à découvrir. C'est une étape essentielle pour l'exploration de planètes semblables à la Terre ou de mondes habitables au-delà de notre système solaire", déclare M. Nguyen.

"Ces planètes de lave sont très amusantes et nous permettent d'étudier toutes sortes de choses bizarres", affirme son collègue, le professeur Cowan.