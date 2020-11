Un primate récemment découvert "déjà en voie d'extinction"

L'animal nouvellement découvert est connu pour ses taches oculaires ressemblant à des lunettes et sa fourrure grisâtre.

Il est menacé par la perte de son habitat et par la chasse.

Lire aussi:

Avec très peu d'informations, ils se sont tournés vers des spécimens historiques conservés dans les Musées d'Histoire Naturelle à Londres, Leyde, New York et Singapour.

Les chercheurs ont extrait de l'ADN et mesuré des caractéristiques physiques telles que la longueur de la queue et des oreilles, qu'ils ont comparées à celles des populations sauvages.

"Le Popa langur, qui vient d'être décrit, est déjà en danger critique d'extinction. Il est donc absolument essentiel de protéger la population restante et de s'engager avec les communautés locales ainsi qu'avec les acteurs du secteur privé pour préserver son avenir" note-t-il.

Christian Roos, du laboratoire de génétique des primates du Centre allemand des primates à Gottingnen, soutient que les animaux sont menacés par la perte de leur habitat et la chasse.

"La chasse est un gros problème mais la plus grande menace est que l'habitat a presque disparu et qu'il est réduit, fragmenté et isolé en raison de l'occupation humaine", assure-t-il.