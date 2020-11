Comment l'intelligence artificielle pourrait débloquer la paix dans le monde?

Le monde est témoin d'une crise humanitaire sans précédent. Selon l'ONU, 68,5 millions de personnes ont été déplacées de force de leurs foyers en 2017 en raison de la famine, des catastrophes naturelles et de la guerre.

Cela équivaut à 44 000 personnes forcées de fuir chaque jour. Ces chiffres, qui sont les plus récents disponibles, marquent le plus haut niveau de déplacement jamais enregistré.La majorité de ces personnes viennent de trois pays déchirés par des conflits : la Syrie, l'Afghanistan et le Soudan du Sud.