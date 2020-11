Coronavirus : la stratégie du fromage suisse pour vous protéger contre la Covid-19

Lucía Blasco

BBC News Mundo

Crédit photo, Getty Images Légende image, Tout comme chaque tranche de fromage a des trous, chaque mesure que nous prenons est imparfaite lorsqu'il s'agit de combattre le virus.

Comparer le coronavirus à un fromage suisse peut sembler trivial, mais pour le virologiste néo-zélandais Ian M. Mackay, c'est l'analogie parfaite pour savoir comment se protéger contre lui.

"Aucune mesure de prévention que nous essayons de mettre en œuvre pour lutter contre la pandémie ne fonctionne à 100%", mais quand "nous commençons à mettre ensemble différentes couches (mesures), nous créons une barrière pour prévenir ce risque", dit-il à BBC Mundo.

Dans son graphique informatique, Mackay montre comment chaque tranche de fromage suisse (mesurée) a ses trous (imperfections) et comment leur combinaison peut entraîner une meilleure protection contre le virus.

"Nous savons, par exemple, que les masques sont utiles, mais en soi, ils ne suffisent pas", dit-il.

"Les vaccins seront une excellente nouvelle, mais même lorsque le premier arrivera - dans le courant de l'année prochaine - il ne résoudra pas la pandémie à lui seul.

"Il est essentiel de considérer toutes les couches (mesures) plutôt qu'une seule. Et chacune d'elles a ses complexités. Par exemple, tous les masques ne sont pas aussi efficaces ou correctement portés, de sorte que chacun présente plusieurs trous ou imperfections.

Selon le graphique proposé par Mackay, la distanciation sociale est la mesure la plus importante car elle est "la clé pour arrêter la propagation du virus".

"Un virus respiratoire ne peut pas se propager entre deux personnes éloignées l'une de l'autre. L'ordre des autres couches peut varier selon les circonstances", explique le scientifique.

En plus de l'éloignement physique (qui comprend la précaution de rester à la maison si vous êtes malade), Mackay met en avant l'utilisation de masques, l'hygiène des mains et le fait de se couvrir la bouche quand on tousse, la limitation du temps dans les espaces encombrés, la mise en quarantaine ou le fait de disposer d'un système de ventilation ou de filtration d'air (dans les espaces clos).

Il y a également une ligne à travers les trous de chaque tranche, que signifie-t-elle ?

"Cela signifie que les imperfections de plusieurs couches peuvent s'additionner et laisser passer le virus - dans différentes situations - de sorte que de multiples mesures doivent être mises en œuvre pour réduire le risque. Plus il y a de couches, plus il est facile de boucher ces trous", répond le virologiste.

"S'il y a plusieurs personnes dans une pièce assez proche mais bien ventilée, elles ont moins de chances de contracter le virus que s'il n'y a pas de ventilation.

"En mettant en œuvre des interventions multiples, vous augmentez réellement les chances qu'il y ait le moins de risque possible de propager le virus.

Effet cumulatif

Le modèle du fromage suisse a été proposé à l'origine dans les années 1990 par James T. Reason, un chercheur de l'université de Manchester (Royaume-Uni), pour expliquer pourquoi les défaillances et les accidents se produisent dans des systèmes complexes.

Il s'agit en fait d'une méthode d'analyse et de gestion des risques qui n'a rien à voir avec les infections respiratoires et qui est largement utilisée dans des secteurs tels que l'aviation, l'ingénierie et les soins de santé.

Il est également connu sous le nom de modèle d'effet cumulatif.

M. Mackay, qui est également professeur associé à la faculté de médecine de l'université du Queensland en Australie, estime que l'hypothèse de Reason peut servir de "modèle évolutif et de très bon moyen pour montrer comment réduire les risques" de SRAS-CoV-2, le virus à l'origine de la pandémie.

C'est un modèle qui peut également être appliqué à d'autres virus qui provoquent des maladies respiratoires.

"En raison de la structure de nos sociétés et des habitudes que nous avons, il est inévitable qu'une pandémie de virus respiratoire touche de nombreuses personnes, même avec un vaccin. Ce qui est certain, c'est que plus nous prenons de mesures, mieux c'est", dit-il.

Crédit photo, Christoph Hetzmannseder/Getty Images Légende image, Les masques seuls ne sont pas suffisants mais peuvent fournir une "couche" de protection.

Responsabilité individuelle et partagée

Dans son tableau (mis à jour le 24 octobre), Mackay fait la distinction entre les stratégies de responsabilité individuelle et partagée, car certaines actions peuvent être mises en œuvre au niveau individuel (ce que vous pouvez faire, comme mettre un masque) ou au niveau communautaire (ce que les gouvernements mettent en œuvre, comme décider d'un confinement).

L'une des "couches" les plus importantes pour Mackay au sein du niveau de "responsabilité partagée" est celle qui concerne les informations et les messages des gouvernements lorsqu'ils communiquent leurs actions.

"La désinformation est un problème croissant dans le monde et nous devons le prendre au sérieux. Certaines personnes ne pensent pas que c'est grave, mais je pense que c'est un problème croissant, surtout à cause de l'utilisation des réseaux sociaux", dit-il à BBC Mundo.

Crédit photo, Infection Prevention Strategy (TIPS) Légende image, Ian M. Mackay est virologiste et professeur à la faculté de médecine de l'université du Queensland à Brisbane, en Australie.

"Certaines théories (sans preuves scientifiques) peuvent être diffusées sur Internet par de nombreuses personnes et éroder n'importe laquelle de ces couches parce qu'elles modifient ce que les gens pensent des masques et d'autres éléments", explique M. Mackay.