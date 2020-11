Qu'indiquent les résultats de l'efficacité des vaccins Covid-19

Crédit photo, Getty Images Légende image, Sommes-nous proches d'avoir un vaccin contre le covid-19 ?

La société Moderna a publié ce lundi des données préliminaires sur son nouveau vaccin contre la Covid-19, qui garantit une efficacité de près de 95 %.

Cette annonce intervient quelques jours après la publication de résultats similaires par Pfizer et les développeurs du vaccin russe Sputnik V.

Moderna et Pfizer développent tous deux des vaccins à ARN, une approche expérimentale très innovante qui consiste à injecter une partie du code génétique du virus dans l'organisme.

Les deux sociétés indiquent qu'elles prévoient demander l'autorisation d'utiliser leurs vaccins dans les prochaines semaines.

Même si ces annonces sont porteuses d'espoir et d'optimisme, les experts invitent à la prudence : toutes les données publiées jusqu'à présent sont préliminaires et de nombreuses questions clés restent sans réponse.

Les trois vaccins dont des données sur leur efficacité ont jusqu'ici été publiées, et qui sont testés sur des dizaines de milliers de personnes, n'ont pas présenté de problèmes de sécurité majeurs.

Des effets indésirables inattendus n'ont pas été signalés chez les volontaires injectés.

Toutefois, on ne sait pas encore combien de temps dure l'immunité conférée par les vaccins, car les volontaires doivent être suivis pendant une période plus longue pour le savoir.

En outre, aucune des deux sociétés n'a fourni de variable de son efficacité selon les différents groupes d'âge, bien que Tal Zaks, le médecin en chef de Moderna, a déclaré à la BBC que leurs données préliminaires indiquent que le vaccin "ne semble pas perdre de son efficacité" avec l'âge.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les experts estiment que 60 à 70 % de la population mondiale doit être immunisée contre le virus pour éviter qu'il ne se propage davantage.

On ne sait pas non plus si les vaccins empêchent simplement les gens de tomber gravement malades ou s'ils peuvent également contribuer à arrêter la propagation du virus.

Et, ce qui est tout aussi important, c'est que toutes les entreprises continuent à effectuer des tests. Ainsi, les chiffres définitifs concernant leur efficacité pourraient changer.

Ces derniers jours, les résultats publiés par Pfizer, Moderna et les développeurs de Sputnik V ont augmenté les chances de mettre fin à la pandémie et à la crise économique et sanitaire qu'elle a engendrée.

Des résultats qui dépassent les attentes.

Avant que Pfizer et BioNTech n'annoncent le 9 novembre que leur vaccin contre le coronavirus fonctionne dans 9 cas sur 10, la communauté scientifique pensait qu'une éventuelle injection protégerait peut-être à 50%.

Mais des rapports publiés la semaine dernière infirment cette théorie, et affirment qu'on peut non seulement créer un vaccin, mais aussi en obtenir un qui soit très efficace.

Les données des trois vaccins ayant fait l'objet de rapports préliminaires communs permettent d'espérer que les autres qui sont également en cours de développement fonctionneront également.

Le professeur Peter Openshaw, de l'Imperial College de Londres, a déclaré à la BBC que les nouvelles concernant le vaccin Moderna, le dernier à avoir publié ses données, sont "extrêmement passionnantes".

"L'optimisme que nous aurons une sélection de bons vaccins dans les prochains mois augmente considérablement", soutient-il, mais précise toutefois que des détails plus complets de ceux publiés lundi sont nécessaires pour pouvoir crier victoire.

Plusieurs vaccins

Stephen Evans, professeur de pharmaco épidémiologie à la London School of Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM), souligne également que les nouvelles reçues ces derniers jours sont encourageantes.

"Le fait que les trois vaccins soient efficaces à plus de 90 % signifie qu'il est presque certain que nous trouverons plusieurs vaccins qui fonctionnent et protègent contre le Coronavirus. C'est un pourcentage bien plus élevé que celui auquel nous tous, experts en la matière, nous aurions pu nous attendre", dit-il à BBC Mundo.

Cependant, comme la plupart, il insiste aussi sur le fait qu'il est nécessaire de disposer de "beaucoup plus de données" pour savoir notamment dans quelle mesure le vaccin est efficace chez les personnes âgées.

Après la publication de ces résultats, nombreux sont ceux qui se demandent : à quel point sommes-nous proches du vaccin tant attendu ?

Plus proche que prévu

Tout d'abord, les essais doivent montrer que le vaccin est totalement sûr et qu'il empêche les gens de tomber malades ou du moins qu'il contribue à réduire le nombre de décès.

Ensuite, les autorités de réglementation doivent donner leur accord pour qu'il puisse être administré.

Pour le professeur Stephen Evans, nous sommes plus près d'obtenir un vaccin que nous ne le pensions auparavant.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le professeur de pharmaco-épidémiologie Stephen Evans estime que nous sommes plus proches d'un vaccin qu'on ne le pensait auparavant.

"Les entreprises doivent fournir aux organismes de réglementation un rapport complet de la phase 3 des essais qui sera évalué en même temps que d'autres rapports d'essais antérieurs. Tout cela pourrait se produire pendant les fêtes de fin d'année ou début janvier, mais les régulateurs soulignent que certains vaccins auront au moins une autorisation d'utilisation d'urgence et que ceux-ci pourraient déjà être distribués et administrés aux gens encore plus tôt. "

Cependant, pour commencer à vacciner des millions de personnes, Evans estime qu'il faudra probablement attendre jusqu'à fin janvier, février ou même mars.

L'expert informe que certains vaccins atteindront certains pays plus rapidement.

"Il est très probable que les pays riches auront accès au vaccin plus tôt que ceux qui ont moins de ressources, mais le retard devrait être léger", dit-il.

"Les États-Unis auront probablement accès à presque tous les vaccins rapidement. Au Royaume-Uni, par exemple, le Moderna devrait arriver un peu plus tard, voire pas du tout".

La Coalition pour l'innovation dans la préparation aux épidémies (CEPI) s'est engagée à faire en sorte que le vaccin atteigne les pays à revenu moyen et inférieur, ce plan comprenant le développement de la société Moderna.

M. Evans est optimiste quant à la réussite du plan, mais prévient que la collaboration des gouvernements sera également nécessaire.

Autres défis

Lorsqu'un vaccin sera finalement approuvé, d'autres défis se présenteront. L'un d'entre eux sera d'atteindre des milliards de personnes dans le monde entier.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le transport de certains vaccins COVID-19 vers des endroits éloignés sera difficile.

Pour stocker le vaccin Pfizer, par exemple, il doit être conservé à des températures ultra-froides d'environ -75°C, bien qu'il puisse être conservé au réfrigérateur pendant cinq jours. Cela posera des problèmes logistiques lors du transport du vaccin vers des endroits éloignés.

Le vaccin de Moderna semble être plus facile à stocker, car il peut être conservé à -20°C pendant six mois au maximum et conservé dans un congélateur normal pendant un mois au maximum.

Pfizer pense être en mesure de fournir 50 millions de doses d'ici la fin de l'année et environ 1,3 milliard d'ici la fin 2021, tandis que Moderna prévoit d'avoir jusqu'à 1 milliard de doses dans le monde l'année prochaine.

Le vaccin d'AstraZeneca et d'Oxford, qui a accepté de fournir 2 milliards de doses dans le monde entier, s'il est approuvé, est un autre exemple qui suscite de grandes attentes.

Dans certains pays, comme le Royaume-Uni, les personnes âgées seront prioritaires pour l'obtention du vaccin, tandis que dans d'autres, comme la France, la priorité sera également accordée aux personnes qui exercent un travail considéré comme risqué, comme les chauffeurs ou les vendeurs.