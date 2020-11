Ce que la force de votre poignée de main indique sur votre santé

Adam Taylor*

The Conversation

Crédit photo, Getty Images Légende image, La force de votre poignée de main peut indiquer la vitesse à laquelle vous vieillissez.

La main humaine est extraordinaire.

Non seulement il nous permet de jeter, d'attraper ou de ramasser des objets, mais c'est aussi un signe de santé.

En évaluant la quantité de force qu'une personne peut générer prenant quelque chose de la main, les chercheurs peuvent comprendre sa force, connaître la vitesse à laquelle elle vieillit, et même diagnostiquer certains problèmes de santé, comme les maladies cardiaques et le cancer.

La force de la prise peut être mesurée à l'aide d'un dynamomètre, que vous tenez de la même manière que vous tiendriez un verre, avec le coude tourné de côté et à angle droit.

L'instrument est ensuite pressé pendant environ cinq secondes. Le test est effectué sur les deux mains, généralement avec trois pressions par main, puis la force moyenne est mesurée.

Les hommes dans la vingtaine et la trentaine sont les plus forts, tandis que les femmes de plus de 75 ans sont les moins fortes.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les hommes et les femmes âgés de 20 à 29 ans sont le groupe ayant la plus grande force moyenne entre les mains.

Chez les personnes âgées de 20 à 29 ans, la prise moyenne est de 46 kilos chez les hommes et de 29 kilos chez les femmes. Cette mesure passe respectivement à 39 et 23,5 kilogrammes lorsque la personne atteint l'âge de 60-69 ans.

Qu'est-ce que cela signifie d'avoir moins de force entre les mains ?

Certaines recherches ont montré que le fait d'avoir une force de préhension inférieure à la moyenne par rapport au même sexe et à la même tranche d'âge est associé à un risque accru de défaillance cardiovasculaire. Une force plus faible indique des changements néfastes dans la structure et la fonction du cœur.

De même, une prise de la main plus faible peut prédire la mort cardiaque, la mort de toute autre cause et les admissions à l'hôpital pour insuffisance cardiaque.

La force d'une poignée de main peut également être utile pour prédire la survie au cancer. Bien que la survie soit basée sur d'autres facteurs tels que le type de cancer et le moment du diagnostic, une étude affirme que ses patients avaient plus de chances de surmonter un cancer du poumon quand leur prise est forte.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Une étude affirme qu'une plus grande force des mains est associée à une plus longue survie au cancer du poumon.

Le diagnostic de cancer colorectal, de la prostate ou du poumon chez l'homme et de cancer du sein ou du poumon chez la femme est associé à une réduction de cinq kilogrammes de la force manuelle chez les personnes âgées de 60 à 69 ans.

Cette détérioration était également liée à une augmentation du risque de mourir d'un cancer colorectal chez les hommes et d'un cancer du sein chez les femmes.

L'obésité est également associée à une poignée plus fragile à un stade plus adulte. La présence de graisse autour d'un muscle réduit son efficacité.

Une étude récente a montré que les personnes qui développent un diabète de type 2 ont une poignée de main plus faible. Cela est probablement dû à la présence de graisse dans les muscles, ce qui les rend moins efficaces et entraîne par conséquent l'inactivité et la détérioration des muscles.

Crédit photo, Getty Images Légende image, L'obésité est également associée à une perte de force dans les mains.

La force de la main diminue avec l'âge. En vieillissant, le corps perd de la masse musculaire, mais aussi de la force dans la main.

Le vieillissement entraîne une diminution de la masse (et de la fonction) musculaire, à raison de 1 % par an à partir de l'âge moyen. Il peut en résulter une perte allant jusqu'à 50 % de la masse musculaire entre 80 et 90 ans.

Mais le vieillissement progresse à des rythmes différents, selon les personnes.

Cela signifie que la force de préhension peut diminuer en raison des changements liés à l'âge dans le système nerveux, où les signaux ne voyagent pas aussi vite, ou en raison de la perte de masse musculaire dans les bras.

Une autre étude a montré qu'une force de préhension réduite chez les personnes âgées est associée à une fonction cognitive plus faible.

Perte musculaire

La perte musculaire se produit dans tout le corps lorsque nous développons certains états de santé et que nous vieillissons.

Cependant, la force peut être difficile à mesurer dans plusieurs domaines, c'est pourquoi les mains sont si importantes. Leur capacité à produire des mouvements à la fois raffinés et puissants en fait un bon indicateur global de la santé.

Crédit photo, Getty Images Légende image, L'une des clés du maintien de la santé et de la force musculaire est l'exercice.

Lorsque nous tombons malades, que ce soit le diabète, le cœur ou le cancer, la capacité de nos muscles à produire de l'énergie est réduite. La fonctionnalité et la mobilité de nos muscles sont également altérées.

Cela résulte d'une combinaison de facteurs, tels que la réduction de la fonction cardiaque pour permettre un mouvement prolongé, la perte d'efficacité et de masse musculaire, et la fatigue.

Certains problèmes de santé peuvent également provoquer de la fatigue, nous rendant moins enclins à bouger et à faire de l'exercice, ce qui entraîne un cycle de perte musculaire accrue et de diminution de la force.

Le cancer en particulier, peut limiter le fonctionnement de notre système digestif, rendant l'alimentation difficile et réduisant notre appétit.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Quelle est la force de votre poignée de main ?

Les aliments que nous mangeons, en particulier les protéines, sont importants pour maintenir la masse et la force musculaires. Sans une alimentation adéquate pour nous donner de l'énergie, le corps doit puiser dans ses réserves internes pour la générer.

L'une des principales façons d'y parvenir est de brûler les tissus inutilisés, et le muscle est le combustible préféré pour cela. La perte de masse corporelle réduit les réserves naturelles de l'organisme et potentiellement sa capacité à résister à une maladie chronique prolongée.

L'une des clés du maintien de la santé et de la force musculaire est l'exercice. Les muscles se détériorent s'ils ne sont pas utilisés.

Par exemple, il est bien connu que le fait de faire marcher les patients après l'opération permet d'éviter la perte musculaire et osseuse et de réduire la durée du séjour à l'hôpital.