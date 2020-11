Vincent Reffet : 'l'homme volant' meurt lors d'une entraînement

Vincent Reffet muni d'ailes en fibre de carbone et de mini-réacteurs

Un cascadeur français célèbre pour ses exploits spectaculaires dans les airs muni d'ailes en fibre de carbone et de mini-réacteurs a été victime d'un accident mortel lors d'un entraînement à Dubaï.

Le cascadeur de 36 ans était connu pour ses exploits aériens au-dessus du Golfe et des Alpes et pour s'être élancé de la plus haute tour du monde, la Burj Khalifa.