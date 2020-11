Donald Trump renvoie Chris Krebs, un haut fonctionnaire électoral l'ayant contredit

Le président Trump affirme avoir licencié le chef de l'Agence de cybersécurité et de sécurité des infrastructures (Cisa), Chris Krebs, pour ses remarques "très inexactes" sur l'intégrité du vote.

Il refuse de concéder l'élection américaine, faisant des allégations non fondées de fraude électorale "massive".

Les responsables électoraux soutiennent que le vote était le plus "sûr" de l'histoire des États-Unis.

D'après quelques spéculations, avant que M. Trump ne quitte ses fonctions en janvier, la directrice de la CIA Gina Haspel et le directeur du FBI Christopher Wray pourraient également être limogés.

Afin de se prémunir contre d'éventuelles cyber menaces, Cisa travaille avec les responsables électoraux nationaux et locaux et les entreprises privées qui fournissent les systèmes de vote, tout en surveillant le dépouillement des bulletins de vote et le réseau électrique.