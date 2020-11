La théorie mathématique qui dit qu'il est possible de retourner dans le passé

À l'heure actuelle, vous auriez la possibilité de retourner à la fin de 2019 et d'empêcher la pandémie de coronavirus de se déclencher.

Votre mission serait de rencontrer le patient zéro, juste avant qu'il ne soit infecté et commence à propager le virus.

Il est vrai que certaines interprétations de la physique théorique prétendent que le voyage dans le temps est possible.

Quels sont ces paradoxes et pourquoi cette nouvelle étude prétend-elle qu'il est possible de les éviter afin de voyager dans le passé ?

Si vous remontez dans le temps et empêchez le patient zéro d'être infecté, un paradoxe est immédiatement créé.

En d'autres termes, si vous parvenez à arrêter le début de la pandémie, nous n'aurions pas de pandémie aujourd'hui, donc vous n'auriez aucune raison de voyager dans le passé, alors vous ne voyageriez pas dans le passé et vous ne pourriez pas empêcher la pandémie de se déclencher.

C'est le paradoxe, une boucle infinie qui crée une incohérence logique et détruit l'illusion du voyage dans le temps.

Il existe de nombreux paradoxes, mais celui-ci est l'un des plus célèbres.

S'il ne peut pas naître, il ne peut pas voyager, donc le voyage dans le temps ne serait pas possible non plus.