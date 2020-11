Covid-19: le vaccin d'Oxford montre une réponse immunitaire "prometteuse" chez les personnes âgées

Le vaccin d'Oxford contre le coronavirus montre une forte réponse immunitaire chez les adultes de 60 et 70 ans, ce qui laisse espérer qu'il peut protéger les groupes d'âge les plus exposés au virus.

Ils vérifient également si le vaccin empêche les gens de développer la Covid-19 dans le cadre d'essais de phase trois de plus grande envergure.

Trois vaccins - Pfizer-BioNTech, Sputnik et Moderna - ont déjà fait état de bonnes données préliminaires issues des essais de la phase trois, dont l'un suggère que 94 % des personnes âgées de plus de 65 ans pourraient être protégées contre la Covid-19.

Les données d'Oxford proviennent d'une phase antérieure, qui teste la sécurité du vaccin et la réaction de l'organisme à celui-ci, mais à long terme, il est probable que ce vaccin soit plus facile à déployer car il n'a pas besoin d'être stocké à des températures très froides.

Le gouvernement britannique a commandé plus de doses du vaccin Oxford, fabriqué par AstraZeneca, que de tout autre vaccin - 100 millions de doses - contre 40 millions de doses du vaccin Pfizer-BioNTech et cinq millions du vaccin Moderna.

Le professeur Andrew Pollard, responsable de l'étude à l'Université d'Oxford, a déclaré à la BBC qu'il était "absolument ravi des résultats" montrant une forte réponse immunitaire "même chez les personnes de plus de 70 ans".

Selon le professeur Pollard, il n'y a "aucune concurrence" avec d'autres vaccins et plusieurs autres devaient être efficaces.

Le système immunitaire des personnes âgées étant plus faible, les vaccins ont tendance à ne pas fonctionner aussi bien que chez les jeunes.

Ils montrent que les adultes âgés de 56 à 69 ans et de plus de 70 ans ont une réponse immunitaire similaire à celle des jeunes adultes de 18 à 55 ans.

Protéger les plus vulnérables

Deux semaines après la deuxième dose, plus de 99% des participants avaient des réponses d'anticorps neutralisants. Il s'agissait de personnes de tous âges.

"Les réponses robustes des anticorps et des cellules T observées chez les personnes âgées dans notre étude sont encourageantes", conclut le Dr Ramasamy.

"Les populations les plus exposées au risque de maladie grave de la Covid-19 comprennent les personnes souffrant de problèmes de santé existants et les personnes âgées.

"Nous espérons que notre vaccin contribuera à protéger certaines des personnes les plus vulnérables de la société, mais d'autres recherches seront nécessaires avant que nous puissions en être sûrs".

Et il n'y a eu aucun problème sérieux de sécurité concernant le vaccin, appelé ChAdOx1 nCov-2019.

Les volontaires de l'essai ont été répartis en groupes et ont reçu une ou deux doses du vaccin ou une piqûre factice. La réaction de leur système immunitaire a été évaluée le jour où ils ont reçu la piqûre, puis une, deux et quatre semaines après les deux doses.

Les travaux sur le vaccin ont commencé en janvier et il a été mis au point en moins de trois mois. Les premiers essais sur l'homme - les premiers en Europe - ont débuté en avril à Oxford.

La troisième phase d'essais du vaccin, qui vise à déterminer son efficacité à protéger les gens contre la Covid-19, a débuté fin août et se poursuit toujours.

Lorsque les données issues de cette phase seront envoyées aux autorités de réglementation, examinées et approuvées, le vaccin pourra être utilisé dans le monde entier.

Le vaccin d'Oxford devrait être plus facile à fabriquer à l'échelle mondiale que celui de Pfizer et de Moderna, et l'université s'est engagée à mettre des centaines de millions de doses à la disposition des pays en développement.