Les mémoires d'Obama : Ce qu'il pense vraiment de Poutine et des autres chefs d'État

Crédit photo, Getty Images Légende image, Barack Obama a décrit Vladimir Poutine comme "dur, intelligent, dénué de sentimentalisme".

L'ancien président américain Barack Obama compare le Russe Vladimir Poutine à un "chef de quartier" dur de Chicago et décrit l'ancien président français Nicolas Sarkozy comme étant plein de "rhétorique exagérée" dans le premier volume de ses mémoires en deux parties.

A Promised Land s'est vendu à près de 890 000 exemplaires aux États-Unis et au Canada au cours de ses premières 24 heures - un record pour l'éditeur Penguin Random House. Il devrait devenir de loin le mémoire présidentiel le plus vendu de l'histoire.

Dans ce livre, M. Obama se souvient de ses voyages à travers le monde en tant que 44e président des États-Unis et de ses rencontres avec les décideurs du monde entier. Alors, qui a fait bonne impression et qui n'a pas fait bonne impression ?

David Cameron

Le conservateur formé à Eton qui a été Premier ministre britannique de 2010 à 2016 était "urbain et confiant" et avait "la confiance facile de quelqu'un qui n'avait jamais été trop sollicité par la vie".

M. Obama écrit qu'il l'aimait en tant que personne ("je l'aimais bien personnellement, même quand on se cognait la tête") mais n'a pas caché qu'il était en désaccord avec sa politique économique.

"Cameron s'est rapproché de l'orthodoxie du marché libre, ayant promis aux électeurs que son programme de réduction du déficit et de réduction des services gouvernementaux - ainsi que la réforme réglementaire et l'expansion du commerce - ouvrirait une nouvelle ère de compétitivité britannique", écrit-t-il . "Au lieu de cela, comme on pouvait s'y attendre, l'économie britannique tomberait plus profondément dans une récession".

Vladimir Putin

M. Obama dit que le leader russe lui rappelle les barons politiques qu'il a rencontrés au début de sa carrière à Chicago. Il écrit qu'il est "comme un chef de quartier, sauf qu'il avait des armes nucléaires et un droit de veto du Conseil de sécurité de l'ONU".

Il poursuit : "Poutine me rappelait en fait le genre d'hommes qui avaient autrefois dirigé la Chicago Machine ou le Tammany Hall [une organisation politique de la ville de New York] - des personnages durs, intelligents, non sentimentaux, qui savaient ce qu'ils savaient, qui ne sortaient jamais de leurs expériences étroites et qui considéraient le favoritisme, la corruption, les extorsions, la fraude et la violence occasionnelle comme des outils légitimes.

Nicolas Sarkozy

L'ancien président français est "tout en émotion et en rhétorique" et comme "une silhouette sortie d'un tableau de Toulouse-Lautrec", selon M. Obama.

"Les conversations avec Sarkozy étaient tour à tour amusantes et exaspérantes, ses mains en perpétuel mouvement, sa poitrine sortie comme celle d'un coq, son traducteur personnel... toujours à ses côtés pour refléter frénétiquement chacun de ses gestes et chacune de ses intonations alors que la conversation passait de la flatterie à la fanfaronnade à une véritable perspicacité, sans jamais s'éloigner de son intérêt premier, à peine déguisé, qui devait être au centre de l'action et s'attribuer le mérite de tout ce qui pouvait en valoir la peine".

Crédit photo, Getty Images Légende image, Barack Obama a déclaré qu'il appréciait "l'audace, le charme et l'énergie maniaque" de Nicolas Sarkozy

Angela Merkel

Le leader allemand est qualifié de "stable, honnête, intellectuellement rigoureux et instinctivement gentil".

M. Obama fait remarquer qu'elle est, au début, sceptique à son égard, en raison de sa haute rhétorique et de ses talents d'orateur. "Je ne me suis pas offensé, pensant qu'en tant que dirigeant allemand, une aversion pour une éventuelle démagogie était probablement une chose saine".

Crédit photo, Getty Images Légende image, Barack Obama a décrit Angela Merkel comme "honnête" et "gentille".

Recep Tayyip Erdogan

M. Obama a trouvé le leader turc "cordial et généralement réceptif à mes demandes".

"Mais chaque fois que je l'ai écouté parler, sa grande taille s'est légèrement abaissée, sa voix est devenue un staccato puissant qui s'est élevé d'une octave en réponse à diverses doléances ou à ce qui a été perçu comme des fautes. J'ai eu la forte impression que son engagement en faveur de la démocratie et de l'État de droit ne durerait que tant qu'il conserverait son propre pouvoir".

Manmohan Singh

L'ancien Premier ministre indien est décrit comme ayant été "sage, réfléchi et scrupuleusement honnête" et comme étant "l'architecte en chef de la transformation économique de l'Inde". M. Singh est un "technocrate effacé qui avait gagné la confiance du peuple non pas en faisant appel à ses passions, mais en améliorant le niveau de vie et en maintenant une réputation bien méritée de ne pas être corrompu", observe M. Obama.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Barack Obama a rencontré Václav Klaus (c) et le président russe de l'époque, Dmitri Medvedev, à Prague en 2010

Václav Klaus

M. Obama est un admirateur de Václav Havel - le premier président de la République tchèque après la révolution de velours - mais il trouve son successeur Václav Klaus plus troublant.

M. Obama écrit qu'il craint que le président eurosceptique ne présage d'une montée du populisme de droite en Europe et qu'il n'incarne "la façon dont la crise économique [de 2008-2009] a provoqué une montée du nationalisme, du sentiment anti-immigrant et du scepticisme à l'égard de l'intégration [européenne]".

Il ajoute : "la vague d'espoir de démocratisation, de libéralisation et d'intégration qui avait déferlé sur le monde après la fin de la guerre froide commençait à s'estomper".