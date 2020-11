Élections américaines de 2020 : L'équipe Fact-checking de Trump dénonce des cas de fraude

Alors que le président Donald Trump et son équipe poursuivent leurs efforts pour contester le résultat de l'élection, quelles sont les preuves de leurs allégations ?

Nous avons examiné ces principales allégations de fraude et d'irrégularités.

Allégation 1 : une hausse inexpliquée des votes démocrates

Le président Trump et d'autres personnes font état des allégations selon lesquelles des votes en faveur de son rival, Joe Biden, seraient soudainement apparus en grand nombre pendant le dépouillement.

Les remarques de M. Giuliani sont fondées sur une déclaration d'une employée électorale, qui affirme avoir vu deux camionnettes destinées à apporter de la nourriture, mais elle dit n'avoir "jamais vu de nourriture sortir des camionnettes, et par coïncidence, il a été annoncé aux informations que le Michigan avait trouvé plus de 100 000 bulletins de vote supplémentaires - même pas deux heures après le départ de la dernière camionnette".

Cependant, cette affirmation - et d'autres allégations - sont rejetées dans un jugement rendu le 13 novembre, le juge ayant décidé qu'elles n'étaient pas crédibles.

Il y a eu des allégations similaires du côté républicain concernant des pics soudains de votes en faveur des démocrates dans des États clés, impliquant une fraude possible.

Ils ont pris plus de temps à être compter, et les résultats ont été compilés et publiés par lots après le jour du scrutin, ce qui explique la hausse soudaine des votes en faveur de M. Biden.