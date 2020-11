Quatre problèmes de l'enseignement en ligne selon un professeur qui a démissionné d’une classe Zoom

L'enseignement en ligne ne lui est pas inconnu non plus. Ces trois dernières années, il donnait déjà des conférences sur des plateformes numériques similaires à Zoom.

Une bombe que le professeur a larguée via Zoom après que sa frustration face au manque d'engagement perçu des étudiants soit devenue intolérable.

"Je n'ai plus envie de vous enseigner, c'est tout. J'en ai vraiment marre", lance-t-il aux étudiants via Zoom.

J'envisage la possibilité de démissionner et je pars", dit-il.

La vidéo de l'explosion de Baldeon s'est propagée sur les médias sociaux et des dizaines de médias latino-américains ont fait état de la "démission en direct".

"La situation a dépassé mes limites et m'a fait dire que c'en était assez", déclare le professeur à la BBC.

Baldeon explique à la BBC quatre des défis auxquels les enseignants sont confrontés - et qui peuvent conduire à des situations frustrantes comme celle qu'il a vécu le mois dernier.

Juan Francisco Baldeon donne des cours de droit minier et de droit de l'environnement depuis 2003

1. Déconnexion avec les étudiants

Le Pérou est l'un des pays les plus durement touchés par la pandémie en Amérique du Sud. Il est mis en quarantaine entre avril et octobre, ce qui a amené les écoles et les universités à proposer leurs cours sur des plateformes en ligne.