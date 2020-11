Liverpool : Klopp se prononce sur le cas de Mohamed Salah, testé positif au coronavirus

Klopp a déclaré que Salah était de retour vendredi et que la relation entre eux était "bonne". L'Allemand a ajouté : "Il est en bonne position. Il se sent bien. Il n'y a rien à dire en public sur toutes les choses dont je parle avec mes joueurs, mais je peux dire que l'été dernier, j'étais en Allemagne et un ami a déplacé sa fête d'anniversaire parce que j'étais là".

"Dans d'autres pays, la pression sociale est plus forte et le mariage d'un frère est un moment très spécial. Ce que je peux dire, c'est que mes joueurs sont tous incroyablement disciplinés. Il y a eu quelques cas, mais ils sont tous au courant de la situation. Mais parfois, ça ne marche pas comme ça quand quelque chose se passe, et nous sommes dans la situation, mais tout le reste est entre Mo et moi , et nous avons déjà discuté donc nous allons bien".