Anele Ngcongca : le footballeur sud-africain est décédé dans un accident de voiture

Anele Ngcongca, 33 ans, qui a joué pour les Bafana Bafana à la Coupe du monde 2010, est mort sur les lieux de l'accident, survenu alors qu'il faisait la navette entre Johannesburg et Durban en Afrique du Sud.

Les deux formations ont publié une déclaration commune confirmant le décès et rendant hommage à Ngcongca.

"L'AmaZulu et le Mamelodi Sundowns FC présentent leurs plus sincères condoléances à la famille de Ngcongca, aux anciens clubs, aux coéquipiers, aux supporters et à la fraternité du football au sens large, ainsi qu'à tous ceux qui ont été touchés par la vie de cet ambassadeur exceptionnel du football", peut-on lire dans l'annonce.