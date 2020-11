Alicia Garza est organisatrice, stratège politique et auteur de "The Purpose of Power : How We Come Together When We Fall Apart".

Elle est directrice du Black Futures Lab et du Black to the Future Action Fund ; co-créatrice de Black Lives Matter et du Black Lives Matter Global Network ; directrice de la stratégie et des partenariats à la National Domestic Workers Alliance ; co-fondatrice de Supermajority ; et animatrice du podcast Lady Don't Take No.

> Les pieds sur terre, la tête dans le ciel, les yeux sur le prix.