Personnes intersexuées : "j'étais un garçon qui a commencé à avoir ses règles".

Par Zhanna Bezpiatchuk

BBC World Service

Crédit photo, Iryna Kuzemko, Lia and Olga Opinko Légende image, Iryna Kuzemko, Lia and Olga Opinko have three different intersex variations - there are more than 40 in total

"A l'âge de 22 ans, j'ai appris que je suis une personne intersexuée. Depuis lors, chaque jour de ma vie a été plus heureux qu'avant", raconte Iryna Kuzemko.

Elle est l'une des nombreuses personnes dans le monde dont le sexe a été "réassigné" par une opération chirurgicale controversée alors qu'elles étaient encore enfants.

L'intersexualité est un terme général qui englobe plus de 40 variantes de caractéristiques sexuelles féminines et masculines. Certaines sont des variations hormonales, d'autres se manifestent sous forme physique - par exemple, les gens peuvent avoir un système reproductif d'un sexe et les organes génitaux externes de l'autre.

De nombreuses personnes intersexuées se lancent dans une douloureuse quête de réponses, parfois après une opération de changement de sexe.

Les médecins affirment que toute décision de changement de sexe n'est pas prise à la légère : un test génétique est effectué pour déterminer le sexe de l'enfant et divers médecins, parents et généticiens se concertent pour décider s'il faut pratiquer une intervention chirurgicale.

Mais les associations de défense des intersexués s'opposent à toute opération non urgente de changement de sexe sur les enfants. Ils affirment qu'une personne ne peut prendre la bonne décision quant à son sexe qu'à l'âge adulte.

Ils estiment que les parents et les médecins ne devraient pas décider à leur place de qui ils sont - un homme ou une femme.

Trois femmes intersexuées relatent ici leur histoire, décrivant leur chemin vers l'acceptation de soi.

Iryna Kuzemko, 27 ans, activiste intersexuelle

J'ai grandi comme une fille jusqu'à l'adolescence. Toutes mes camarades ont atteint la puberté et je n'ai pas eu de menstruations. Avec le temps, je suis restée la seule fille de la classe à ne pas avoir de seins.

Un jour, on a emmené notre classe voir un film sur la puberté chez les filles. Ce fut une expérience extrêmement douloureuse. Je ne comprenais pas pourquoi tout le monde se développait comme l'expliquait le film et pas moi.

Crédit photo, Iryna Kuzemko Légende image, Iryna a grandi sans savoir qu'elle était intersexuée - sa variation a commencé à apparaître à l'adolescence

Ma mère et ma grand-mère ne s'inquiétaient pas que je n'évolue pas comme les autres filles. Elles ont dit : "Pas de problème. Tout va bien se passer." Mais quand j'ai eu 14 ans, je les ai persuadées de m'emmener chez le gynécologue.

Le médecin m'a dit que je devais faire travailler mes ovaires. Elle m'a prescrit quelques exercices pour les "réchauffer". Je les ai faites une fois par semaine pendant plusieurs mois, mais en vain. Je me suis sentie encore plus angoissée.

À l'âge de 15 ans, mon père m'a emmenée chez des médecins à Moscou. Je me souviens de la rapidité avec laquelle ils passaient devant moi. Ils ne m'ont rien expliqué - ils ont juste appelé mon père au bureau.

Mon père m'a dit que je devrais subir une petite opération, ou peut-être deux. Je ne savais pas ce qu'ils me faisaient. Les filles à l'école m'ont demandé, mais je n'en avais aucune idée moi-même.

Plus tard, j'ai dit à mon père qu'il valait mieux que j'enlève tout ce qui se trouvait à l'intérieur. Et il m'a répondu : " Mais on t'a tout enlevé ! " J'ai été choqué. C'est ainsi que j'ai appris que mes ovaires avaient été enlevés.

Durant mes études à l'université , j'ai plongé encore plus profondément dans l'auto-agression et la haine de soi.

J'ai trouvé une vidéo sur les intersexuels sur Internet et j'ai remarqué que mon histoire ressemblait à la leur.

J'ai trouvé tous mes papiers médicaux et j'ai appelé un médecin à Moscou, ma mère se trouvant à proximité. J'ai eu peur.

Alors, à l'âge de 22 ans, j'ai appris que sept ans plus tôt, on m'avait enlevé un testicule et des tissus non fonctionnels avec des éléments de tissu ovarien. Depuis, je prends des hormones.

Crédit photo, Iryna Kuzemko Légende image, Iryna aurait aimé que les médecins et son père lui expliquent plus tôt sa variation intersexuelle

J'ai aussi appris que j'ai des chromosomes masculins, en plus des chromosomes féminins. Et j'ai un utérus.

Après cela, j'ai eu une conversation sérieuse avec mon père. Il m'a dit que deux psychologues pour enfants lui avaient conseillé de ne pas me parler de cela.

Mon père n'a pas admis son erreur : il aurait dû me dire la vérité tout de suite. Ma vie aurait été différente.

Je ne lui ai pas parlé depuis.

Pendant quelques jours après cette nouvelle, j'ai été profondément frustrée. Je ne savais plus comment vivre. Mais je me suis très vite acceptée. J'ai maintenant un mot pour décrire ma forme de développement sexuel, "intersexuel". Avant cela, je vivais dans l'incertitude.

J'ai découvert que les variations intersexuelles sont quelque chose avec lequel les autres vivent paisiblement. Il ne faut pas nécessairement qu'il y ait de la souffrance. Mon estime de soi a considérablement augmenté.

J'ai également décidé d'être active pour aider d'autres enfants et adolescents à éviter le traumatisme que j'ai vécu.

Observation du médecin : Julia Sydorova, pédiatre

"Il faut distinguer la chirurgie lorsque la vie de l'enfant est menacée, et la chirurgie dite esthétique. Cette dernière est le plus souvent pratiquée sur des bébés : leurs organes génitaux externes sont formés de manière à avoir un aspect typique.

Un enfant de sexe féminin, par exemple, peut avoir des organes génitaux externes avec des caractéristiques masculines. Il peut y avoir une hypertrophie du clitoris. Pour lui donner un aspect typiquement féminin, il est disséqué.

Bien que cette affection ne mette pas la vie en danger, elle suscite des préoccupations sociales. Un tel enfant peut être regardé de façon suspecte à la maternelle ou à la piscine.

Parfois, la même variation intersexuelle perturbe la production d'urine - alors la chirurgie est absolument justifiée".

Chaque enfant doit avoir la possibilité de prendre ses propres décisions concernant son corps et son sexe. Ils peuvent le faire consciemment lorsqu'ils grandissent. S'il y a un problème spécifique, comme un urètre fermé, qui rend impossible d'aller aux toilettes, un enfant a besoin d'aide.

La chirurgie peut souvent entraîner des effets secondaires tels que la perte de sensibilité, la stérilité ou des douleurs chroniques. L'hormonothérapie augmente le risque de cancer. Je dois par exemple me faire examiner régulièrement.

Il est également important de comprendre qu'il ne faut pas confondre la variation intersexuelle avec l'orientation sexuelle. La plupart d'entre nous sommes hétérosexuels, mais il y a des homosexuels, tout comme il y en a avec d'autres personnes.

Les personnes présentant des variations intersexuelles ont des familles et ont des enfants, mais certaines d'entre elles apprennent leurs variations intersexuelles au niveau des chromosomes lorsqu'elles ne peuvent pas concevoir d'enfant.

Mais en même temps, chaque histoire est unique : des traits sexuels mixtes peuvent déjà être visibles à la naissance, mais d'autres personnes ont une apparence typique, et la variation intersexuelle se manifeste pendant la puberté.

Crédit photo, Iryna Kuzemko Légende image, Iryna précise que la discrimination à l'égard des personnes intersexuées doit être interdite

Aujourd'hui, beaucoup de mes camarades de classe, de mes professeurs et de mes amis me soutiennent. Je reçois beaucoup d'amour de la part des gens.

Depuis que j'ai appris à me comprendre et à m'accepter, chaque année de ma vie a été de plus en plus heureuse.

Lia (nom d'emprunt)

Mon histoire a commencé à la maternité. Les médecins ont dit à ma mère que j'avais des organes génitaux sous-développés, qui ne semblaient ni masculins ni féminins.

Ils lui ont demandé : "Maman, as-tu l'impression d'avoir donné naissance à une fille ou à un garçon ?".

Ma mère a décidé de m'enregistrer comme fille. C'est la première erreur que les médecins ont commise. Ils n'auraient pas dû mettre toute la responsabilité sur la mère.

Alors, au début, j'ai grandi comme une fille, et ma mère m'assure, comme tout autre enfant.

Avant que je ne commence l'école, ma mère m'a emmenée passer un examen médical. Le médecin de la clinique pour enfants l'a dit à ma mère : "Es-tu saine d'esprit ? Tu as un garçon !"

D'autres médecins ont confirmé que j'étais un garçon et mes documents et mon nom ont été changés.

J'ai été en première année de l'école primaire, mais il y avait là des enfants de mon jardin d'enfants, où tout le monde me connaissait comme une fille. Ma mère a dû me transférer dans une autre école.

Jusqu'alors, je ne m'étais pas inquiétée de ce qui m'arrivait. Mais quand j'ai remarqué à quel point les adultes étaient inquiets, j'ai commencé à m'inquiéter et à me sentir stressée.

Crédit photo, pickpik.com Légende image, Lia a passé des années à se débattre avec son identité

Je refusais de couper mes cheveux longs, mais je portais des pantalons et des vêtements amples, comme des chandails à capuchon. Je comprends aujourd'hui qu'ils m'ont permis d'éviter de choisir mon sexe, ce qui m'a calmée.

J'ai conservé ce look jusqu'à aujourd'hui.

À 13 ans, j'ai eu un accident : J'ai été renversé par un cheval. Je me suis réveillé à l'hôpital avec une fracture de compression de la colonne vertébrale.

On m'a posé un cathéter, les infirmières ont donc vu mes organes génitaux et m'ont taquiné en me disant qu'on ne savait pas si j'étais une fille ou un garçon.

Imaginez que je sois allongée avec une colonne vertébrale brisée et que je doive écouter cela.

Après avoir été libéré de l'hôpital, je suis resté couché à la maison pendant un an dans une chambre où j'avais un lit, une chaise et deux bols : un pour la nourriture et un pour les toilettes.

Ma mère, ma grand-mère et ma sœur travaillaient toute la journée et mon père nous avait quittés, il n'y avait donc personne pour s'occuper de moi.

Un jour, j'avais tellement mal que je me suis blessé avec des ciseaux - c'est comme ça que l'automutilation est apparue dans ma vie. Ma mère n'a rien remarqué.

Les médecins ne croyaient pas que je me remettrais un jour sur pied, mais j'ai commencé à faire de l'exercice et un jour je me suis levée sans aucun équipement spécial.

Crédit photo, Lia Légende image, Lia dit que sa mère s'est sentie coupable des décisions qu'elle a prises concernant le sexe de son enfant

L'école était le premier endroit où je voulais aller - c'était à 20 minutes, mais après la maladie, il m'a fallu deux heures pour m'y rendre.

À l'école, les enfants me harcelaient et jetaient mon sac dans les toilettes. Ils savaient que je ne pouvais pas leur courir après.

J'avais 16 ans quand un matin, je me suis réveillé et j'ai trouvé du sang dans mon lit.

On m'a emmené à l'hôpital et un médecin m'a examiné à l'aide d'une échographie. Soudain, il a crié : "Il y a un utérus ici !" Il a complètement ignoré le fait que je pouvais l'entendre.

C'est ainsi que j'ai découvert que j'avais des organes génitaux féminins - que j'étais un garçon qui commençait à avoir ses règles.

À l'époque, je voulais qu'on m'enlève ce qui était à l'intérieur de mon corps, ce que je ne pouvais pas voir.

Cependant, les médecins nous ont convaincus qu'il valait mieux laisser les organes internes, parce qu'ils fonctionnaient parfaitement et pouvaient être utiles à l'avenir.

J'ai donc subi quatre opérations en quelques années et je suis devenue une fille.

Observation du médecin : Julia Sydorova, pédiatre

"Les médecins rencontrent rarement des variations intersexuelles.

Imaginez les sentiments d'un adolescent qui apprend la présence d'une variation intersexuelle à l'âge de 14 ans. Et on le lui dit si brutalement.

Les parents de ces enfants subissent beaucoup de pression. On leur demande souvent si ils ont un lien de parenté étroit, ou si la mère a fumé ou bu pendant la grossesse.

Mais personne n'est assuré contre la naissance d'un enfant intersexué. De plus, il y a une forte probabilité qu'il y ait des intersexués parmi vos connaissances".

(L'ONU indique qu'environ 1,7 % de la population totale pourrait avoir l'une des plus de 40 variantes possibles d'intersexualité, bien que d'autres médecins avancent un chiffre bien inférieur).

Maintenant, j'ai moi-même deux enfants - un fils et une fille.

J'ai donné naissance à mon fils à l'âge de 20 ans. Je n'avais pas de sentiments maternels, mais mon fils et moi avons une relation assez amicale.

Ma fille ne vit pas avec moi. Un jour, je l'ai emmenée à l'école maternelle et son père est venu la chercher pour l'emmener dans une autre ville. Il a kidnappé mon enfant.

J'ai rencontré beaucoup d'hommes et de femmes dans ma vie. J'étais attirée par les femmes et je n'avais aucun contact émotionnel avec les hommes.

Les hommes ne m'intéressaient que comme modèles - j'observais ce qu'ils faisaient, comment ils se comportaient au lit. Après tout, je devais le faire de cette façon.

J'ai eu quatre mariages et je me prépare pour le cinquième. Nous allons avoir un mariage à l'église. La personne que j'aime est un homme transgenre : il est né dans un corps de femme, mais son identité sexuelle est un homme.

Qui sait, peut-être que ma vie aurait été complètement différente si les médecins ne nous avaient pas convaincus de faire ce que nous n'aurions pas dû faire. Peut-être que je n'aurais pas eu cette longue recherche d'identité, quatre mariages, des problèmes avec les enfants...

D'autre part, mes enfants, le mariage que je prépare, le retour à l'église - tout cela est un témoignage de ma gratitude envers ma mère. Toutes ces années, elle a vécu dans la culpabilité, se demandant si elle avait choisi le bon sexe.

Il est temps pour elle de se déculpabiliser.

Olga Onipko, 35 ans, activiste intersexuelle

J'ai toujours eu l'air d'une fille et j'ai aussi un système féminin en interne.

Mais quand j'étais adolescente, j'ai commencé à prendre du poids et j'ai été malmenée. J'ai fait du jogging jour et nuit et j'ai suivi un régime pour perdre du poids, mais j'ai continué à en prendre.

À l'âge de 24 ans, j'ai fait des tests hormonaux qui ont révélé que mon système était complètement détraqué, mais je n'avais toujours aucune idée que j'étais une personne intersexuée.

Crédit photo, Olga Opinko Légende image, Après de nombreuses années de recherche, une analyse de ses chromosomes a donné à Olga la réponse qu'elle cherchait

L'endocrinologue a prescrit des hormones pour compenser le déséquilibre, mais au bout d'un certain temps, j'ai eu des poils sur la lèvre supérieure et le cou. Imaginez ce que c'est pour une jeune fille de 25 ans qui veut sortir et se faire des amis.

J'ai arrêté de prendre ces hormones, mais de temps en temps, quand j'avais de l'argent et de l'énergie, je rendais plus souvent visite à des médecins.

Un médecin m'a proposé de faire une analyse de mon jeu de chromosomes. Grâce à cela, j'ai appris il y a quatre ans que j'avais des chromosomes masculins, ce qui signifie que je suis une personne intersexuée.

Beaucoup plus tôt, à l'âge de 24 ans, j'ai réalisé que j'étais lesbienne.

Imaginez donc mes sentiments : toute ma jeunesse, j'ai eu peur de ne pas être assez mince, puis j'ai réalisé que j'étais homosexuelle et maintenant je me demande si je suis assez femme. Qui suis-je au juste ?

Mon frère a pris mon statut d'intersexué avec intérêt. Wow, c'est cool ! Mes sœurs aînées étaient plus inquiètes. Mes parents m'acceptent, ils m'aiment, mais ils ne peuvent pas en parler.

Il leur est également difficile d'accepter que mon partenaire soit une personne non binaire. Elle est née fille mais ne se perçoit pas comme un homme ou une femme.

Pour moi, les problèmes des personnes intersexuées sont le summum de l'intolérance à la diversité dans la société.

Les personnes intersexuées ont besoin d'être entendues. Elles disent que les opérations chirurgicales de leur enfance les ont paralysées, qu'elles se sentent différentes de ce que les médecins ont décidé.

Les médecins et les parents essaient de faire entrer un enfant ayant des caractéristiques sexuelles mixtes dans le cadre binaire "homme ou femme". La société ressent le besoin de rendre ces personnes "compréhensibles".

Ces personnes sont malmenées par ceux qui ont une forte crainte de l'incertain et de l'inhabituel.

Mais peut-être que la norme est exactement la possibilité que de telles personnes puissent naître. La nature ne s'inscrit pas toujours dans la logique binaire des sexes.

Serhiy Kyryliuk, professeur associé de psychiatrie et de psychothérapie

En tant que psychothérapeute, j'ai de tels patients.

Lorsque les personnes intersexuées apprennent l'opération qu'elles ont subie dans leur enfance, elles peuvent se sentir très en colère.

L'essentiel est de ne pas laisser cette colère s'installer au plus profond de l'âme. Il faut la vivre.